コナミデジタルエンタテインメントのあの大人気野球ゲーム“「パワフルプロ野球」シリーズ”の初ドラマ化がABCテレビで決定！ 9月26日(金)深夜0時24分(関西地区で放送)より「パワプロドラマ2025 -平凡な新社会人の俺がサクセスした話―」を放送する。

今作では「ダブルインパクト 漫才＆コント二刀流NO.1決定戦2025」(日本テレビ系)で初代王者に輝いたニッポンの社長・辻皓平が、新境地のドラマ初脚本に挑む！

「パワフルプロ野球」シリーズは、1994年3月11日に１作目の『実況パワフルプロ野球‘94』が発売されて以来、30年以上にわたり楽しまれている、コナミデジタルエンタテインメントを代表する野球ゲームだ。

今回の激戦の舞台は忙しない現代社会！ 主人公の西野は、パワプロ好きな社会人1年目。高校時代野球に打ち込むも、大事な試合での失敗がトラウマとなり、そこからの人生は負けの連続。これといった才能もなく超平凡だった毎日と、これから始まる社会人生活に嫌気がさしていた入社初日、ひょんなことから謎のゲーム“パワフル社会人”を発見。その後の入社式で、同僚で独特な口癖の矢部、営業成績を競い合うライバルの猪狩、マドンナ的先輩の山咲―、と個性豊かな面々と出会う。昼休みに何の気なしに“パワフル社会人”のスイッチを入れると、不思議なことが…。なんとそこには、会社で出会った面々のスペックが数値化されたデータがズラリ。そして、自分の能力も丸裸に…。社会人人生のスタートとともに、野球ゲームと日常がリンクする奇妙な“パワフル社会人”の世界が始まる！

▼脚本・辻皓平 コメント

Q.初のドラマ脚本に対する意気込みを教えてください。 脚本を任せていただけるというのは本当に光栄ですが、よう考えたら「なんでやらせてもらえんねん」とも思います。

ただあんまりよう考えんようにして、今は絶対に良い作品にしたいなという気持ちです。

Q.“パワプロ”の思い出はありますか？

やり過ぎて生活に支障が出てました。友達と盛り上がり過ぎてその日のバイトをサボったりもしました。友達と仲良くなるキッカケになりましたし、絶交するキッカケになった事もあったかもしれません。ゆうに千時間以上はやってる気がします。

Q.視聴者の皆様へメッセージをお願いします。

パワプロのサクセスモードは人生そのものです。良いこともあれば悪いこともあり、ラッキーもあれば理不尽もある。最初は無味無臭でもやってくうちに個性が出てくる。いくら実力があっても結果や周りの評価が足りないと何者にもなれない。

パワプロファンは、より一層パワプロを好きになり、パワプロを知らない方はこれを機にパワプロにハマってもらいたい。と思ってます。僕も脚本を考えていくうちによりパワプロにハマっていってます。

【辻皓平(ニッポンの社長) プロフィール】

1986年11月15日生まれ、京都府出身。2013年にケツとのコンビ、ニッポンの社長を結成。2018年に「ytv漫才新人賞決定戦」(読売テレビ)の決勝に進出し、2020年、2度目の決勝で準優勝、2021年には「NHK新人お笑い大賞」(ＮＨＫ)で優勝を果たした。「キングオブコント」(ＴＢＳ)では2020年から2024年まで5年連続で決勝に進出するなど、賞レースの常連。2025年7月、初開催された漫才とコントの“二刀流芸人”No.1を決める大会「ダブルインパクト 漫才＆コント二刀流NO.1決定戦2025」(日本テレビ系)にて初代王者に輝いた。

【番組情報】

「パワプロドラマ2025 -平凡な新社会人の俺がサクセスした話―」

202５年9月26日(金)深夜0時24分～1時19分 (関西地区で放送)

★放送終了後、TVer・ABEMAで見逃し配信

◆公式HP◆ https://www.asahi.co.jp/pawa2025/