2026年に公開されるM!LKの山中柔太朗と超特急の髙松アロハがW主演を務める『純愛上等！』の特報映像とティザービジュアルが公開。また追加キャストとして、白鳥晴都、嵐翔真、浅野竣哉、小平大智、高橋璃央、宮脇優、葵揚、黒澤諒、大川泰雅、早瀬圭人、閏木ときたかの出演が発表された。

参考：『純愛上等！』実写映画の主演にM!LK 山中柔太朗＆超特急 髙松アロハ 2026年公開決定

2024年12月、コミックシーモアにて独占配信開始と同時に実写映画化が発表された本作は、白岩高校のアタマを張る佐藤美鶴と、2年前に停戦協定を結んだ敵校・紅桜高校の不良たちをまとめるアタマ・亀井円による、笑いあり、胸アツあり、トキメキありのラブストーリー。『別に、友達とかじゃない』、『ひだまりが聴こえる』（テレビ東京系）、『カプカプ』（テレビ東京系）などの八重樫風雅が監督を務め、『みなと商事コインランドリー2』（テレビ東京系）の監督を務めた川崎僚が脚本を手がける。

クールでいつもどこか達観している雰囲気をもつ佐藤美鶴をM!LKの山中、いつも明るく、兄貴肌で周囲から慕われる亀井円を超特急の髙松が演じる。

新たに出演が発表されたのは、美鶴と円を取り巻く個性豊かなキャストたち。

円の弟・亀井樹を演じるのは、『ぜんぶ、ボクのせい』で主演を務め、『35年目のラブレター』などに出演した白鳥。本作で俳優デビューを飾る嵐は露木要役を演じる。さらに美鶴の幼なじみである本田健斗役を『遺書、公開。』やABEMAオリジナル連続ドラマ『わかっていても the shapes of love』などの浅野が務め、露木とともに円の幼なじみである円軍団のボン・ヤマ・ネギシをNHK大河ドラマ『光る君へ』や『トリリオンゲーム』（TBS系）などの小平、『パーフェクトプロポーズ』（FOD）、『婚活1000本ノック』（フジテレビ系）、などの高橋 、そしてミュージカル『テニスの王子様』や舞台『REAL AKIBA BOYZ』などに出演する宮脇がそれぞれ演じる。

また、円たちを慕う紅高2年生は、NHK連続テレビ小説『舞いあがれ！』や映画『お嬢と番犬くん』などの葵と、EBiDAN ACTORSメンバーとしても活躍中の黒澤が演じる。対する白高3年生として、TikTokフォロワー58万人を持つクリエイターとして活動しながら俳優としても活躍中の大川と、『私の年下王子さま』（ABEMA）に出演した早瀬、そして『ナンバMG5』（フジテレビ系）や『HEART ATTACK』（FOD）などの閏木が出演する。

公開されたティザービジュアルには、美鶴（山中柔太朗）と円（髙松アロハ）の超至近距離の顔面アップが写し出されている。2人の間には「恋愛も喧嘩も、衝動だ」というキャッチコピーが添えられている。本ビジュアルは、広告や映画ドラマのビジュアルを多数手がける高垣美月がアートディレクションを、広告やアーティストアートワークなど、枠にとらわれず幅広い分野で活動しているフジイセイヤがスチール撮影を担当した。

映画『純愛上等！』特報映像 あわせて公開された特報映像では、美鶴と円それぞれのキャラクター像や白高と紅高の因縁が描かれたヤンキー特有の泥臭さが描かれ、喧嘩シーンに加え、「意外とウブなところあんじゃん」と美鶴が円に壁ドンをするシーンなど2人の距離が近いラブキュン要素も盛り込まれている。（文＝リアルサウンド編集部）