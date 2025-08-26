人気野球ゲーム『パワフルプロ野球』シリーズをドラマ化した『パワプロドラマ2025 ー平凡な新社会人の俺がサクセスした話ー』が、9月26日24時24分よりABCテレビ（関西ローカル）で放送されることが決定した。ニッポンの社長の辻皓平がドラマの脚本に初挑戦する。

『パワフルプロ野球』シリーズは、1994年3月11日に1作目の『実況パワフルプロ野球‘94』が発売されて以来、30年以上にわたり楽しまれている、コナミデジタルエンタテインメントを代表する野球ゲーム。そんな人気シリーズが初めてドラマ化される。

今回の激戦の舞台は忙しない現代社会。主人公の西野は、パワプロ好きな社会人1年目。高校時代野球に打ち込むも、大事な試合での失敗がトラウマとなり、そこから人生負けの連続。これといった才能もなく超平凡だった毎日と、これから始まる社会人生活に嫌気がさしていた入社初日、ひょんなことから謎のゲーム“パワフル社会人”を発見する。その後の入社式で、同僚で独特な口癖の矢部、営業成績を競い合うライバルの猪狩、マドンナ的先輩の山咲の個性豊かな面々と出会う。昼休みに何の気なしに“パワフル社会人”のスイッチを入れると、不思議なことが……。なんとそこには、会社で出会った面々のスペックが数値化されたデータがズラリ。そして、自分の能力も丸裸に。社会人人生のスタートとともに、野球ゲームと日常がリンクする奇妙な“パワフル社会人”の世界が始まる。

脚本を手がけるのは、『ダブルインパクト 漫才＆コント二刀流No.1決定戦2025』（日本テレビ・読売テレビ系）で初代王者に輝いたニッポンの社長の辻。ドラマの脚本を手がけるのは、本作が初となる。

【脚本・辻皓平 コメント】●初のドラマ脚本に対する意気込み脚本を任せていただけるというのは本当に光栄ですが、よう考えたら「なんでやねん」「なんでやらせてもらえんねん」とも思います。ただあんまりよう考えんようにして、今は絶対に良い作品にしたいなという気持ちです。

●“パワプロ”の思い出やり過ぎて生活に支障が出てました。友達と盛り上がり過ぎてその日のバイトをサボったりもしました。友達と仲良くなるキッカケになりましたし、絶交するキッカケになった事もあったかもしれません。ゆうに千時間以上はやってる気がします。

●視聴者へメッセージパワプロのサクセスモードは人生そのものです。良いこともあれば悪いこともあり、ラッキーもあれば理不尽もある。最初は無味無臭でもやってくうちに個性が出てくる。いくら実力があっても結果や周りの評価が足りないと何者にもなれない。パワプロファンは、より一層パワプロを好きになり、パワプロを知らない方はこれを機にパワプロにハマってもらいたい。と思ってます。僕も脚本を考えていくうちによりパワプロにハマっていってます。

（文＝リアルサウンド編集部）