小中学校での空調設備について。

体育館などでほとんど設置が進んでおらず、大村市では市議会議員らが市長に要望を行いました。

大村市の園田市長に手渡されたのは、5つの会派による要望書です。

（小林 史政 議長）

「市内小中学校体育館への、空調整備を早期に進めるべきとの意見が多数の議員から寄せられている」

近年の猛暑により、小中学生の健康や授業などに影響が出ていることや、災害時の避難所としても活用されることなどから、熱中症対策として、市内の公立小中学校の体育館などへの空調設備の早期設置を求めました。

市内には21の小中学校がありますが、現在のところ体育館などへの空調の設置は進んでいないということです。

要望を受け、園田市長は設置に向けて財源などについて検討する考えを示しました。

ここからは公立の小中学校の空調設置率を見ていきます。

現在、県内には466校あり、普通教室の設置率は99.9％。

理科室や図工室など特別教室では、55.7％となっています。

一方、授業や部活動のほか、災害時の避難所としても活用される体育館や武道場の設置率は1.2％にとどまっていて、全国平均22.7％を大きく下回っています。

市町別に見てみると、20の市と町で0％となっているんですが、時津町では100％となっています。

時津町の教育委員会によりますと、町内には6つの小中学校があり、すべての学校でエアコンは設置していませんが「スポットクーラー」と呼ばれる移動式の冷風機を4台程度、設置しているということです。

国は昨年度から、熱中症対策や避難所の環境整備に向け、自治体が公立学校の体育館や武道場に、空調設備を設置するための費用の約半分を負担しています。

105の小中学校がある長崎市は、空調の設置について「県内自治体で最多の学校数で財源の確保が難しい」とした上で「検討を続けていきたい」としています。

市は大型扇風機やサーキュレーターを置くなどして、熱中症対策を行っているということです。