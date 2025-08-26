各コンテストで輝く選手たちを紹介「ボディコンテスト名鑑#81 向山智美」

今月、株式会社THINKフィットネスの運営するゴールドジム主催のボディコンテスト「マッスルゲート湘南大会」が神奈川・茅ヶ崎市民文化会館で開催された。乳がんの投薬治療を続けている56歳・向山智美は「ドリームモデル163センチ以下級」に出場し、4人中4位の結果となった。治療の副作用で一時、体重が82キロまで増加したが、そこから約30キロ減量して臨んだ大会だった。舞台上の姿は努力の結晶そのもので、柔らかい表情は観客の視線を惹きつけた。

――今回の結果を受けて、率直にどう感じていますか。

「すごく納得しています。理由は自分の体型がカテゴリーの基準にあっていなかったから。肩幅が広く舞台で目立ちすぎてしまい、そこ（評価）が取りにくかった」

――具体的にはどのような工夫やトレーニングをされていたのですか。

「背中を鍛えていたのですが、審査委員長の大澤直子さんのパーソナルに行った時に『これ以上背中を広げると目立ってしまう』とアドバイスをもらいました。そこからコンパクトに見せる練習をして出てみたんですけど、ダメでした！ なので結果は予想通りという感じです。コンパクトに見せる練習をした人は珍しかったと思います（笑）」

――健康面についても教えてください。乳がんの経験があると伺いました。

「はい。今は全然大丈夫で経過観察中です。投薬治療を10年継続して受けないといけない。49歳の時に発症して今は8年目です。『遅発性再発』というのがあって、比較的大人しいがんだったとしても、10年とか超えてから再発したり、急な転移で顔を出すことがあるらしい。今はそれに怯えているところですね」

――トレーニングを始めたきっかけと現在の取り組みは。

「2020年ごろから、ダイエットがきっかけです。当時は82キロくらいありました。元々太っていたんですけど、副作用でさらに太ってしまいました。今は52キロくらいです。まだまだ除脂肪が完璧ではない。筋肉量を増やしつつ、体脂肪を下げていきたいです」

――ご家族のサポートはいかがですか。

「主人がマネージャーのようにいつも来てくれています」

――今後、挑戦してみたいことはありますか。

「『ドリームモデル』というカテゴリーを飛び出して、違うことに挑戦してみようかな。それともこのまま辞めちゃおうかなとも思ったんですけど、みんなから『辞めちゃうの？』という風に言っていただけたので、どうしようか迷っている感じです」



（THE ANSWER編集部）