日本ハムの公式YouTubeが24日、延長10回サヨナラ勝利を飾った瞬間を映した全カメラを公開しました。

伊藤大海投手とモイネロ投手の投手戦で両者得点を奪えず迎えた延長10回。日本ハムは田宮裕涼選手のヒットと矢澤宏太選手の死球、清宮幸太郎選手のヒットで1アウト満塁の絶好のチャンスが訪れます。打席に立った奈良間大己選手が杉山一樹投手の153キロのストレートを二遊間に弾くサヨナラタイムリーで劇的勝利を迎えました。

公式YouTubeは【全カメラ見せます】と題し、様々な角度からの勝利の瞬間を届けました。

奈良間選手が勝利を確信しヘルメットを外して手を挙げ激走するシーンや、ベンチからのカメラはそれに合わせて選手らが奈良間選手めがけて飛び出していく様子。ドーム頭上カメラは選手らが奈良間選手をもみくちゃにしている様子などを映していきます。

さらに奈良間選手をヨリでずっと追い続けるカメラが捉えたのは、ひとしきり喜んだ後、ベンチへ猛ダッシュし新庄剛志監督と思いっきりハグする笑顔の奈良間選手を収めました。

日本ハムはこの勝利により、首位のソフトバンクとのゲーム差を0.5に縮めています。

動画を見た人は「こんな幸せな動画あります？毎日見ます！！」「公式、わかってるね これよこれ 幸せな6分 明日から頑張れそう」「ボスに駆け寄る奈良間が『パパー！僕やったよー！』みたいで最高に可愛い」「なにこの突然の神動画!!」とコメントを寄せました。