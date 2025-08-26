Instagramアカウント『flint.guerkchen.rocket』に投稿されたのは、元々後ろ足がない状態で生まれてきた、ある猫の日常の姿です。逆境をものともせずにたくましく、そして楽しく日々を過ごす姿に感銘を受けると話題で、動画は141万再生を突破。

「猫ちゃんの力強い勇気と適応力にただただ驚きました！」「とても強くて美しい子ですね」など、たくさんの絶賛コメントが寄せられています。

【動画：外にいた『2本足の猫』を保護→病院に行くと、獣医さんも驚きで…】

ハンディキャップを持つ猫

動画に登場するのは、白い毛に黒茶の丸模様がいくつか入っているまるで大福餅のようなかわいい柄を持つ猫「ロケット」ちゃんです。

ロケットちゃんは2016年7月19日に保護された、生まれつき後ろ足のない男の子だとか。

ロケットちゃんは、2本の前足でうまくバランスを取りながら、屋外で何かを食べていたのだそうです。ロケットちゃんの体を支えているのは前足だけで、おなかから後ろは完全に空中に浮いているにも関わらず、その姿はとても安定感のあるものだったといいます。

たくましい姿

ごはんを食べ終えたロケットちゃんは、颯爽と外の道を歩きはじめたのだとか。その姿は、4本足の猫が歩く姿とまったく遜色がなく、悠々と歩いているようにしか見えなかったとのこと。

太陽の光を浴びながら地面に寝転がったロケットちゃんは、しばらく前足のグルーミングをしてリラックスしていたのだそうです。

ありのままを受け入れて

飼い主さんに保護されて立派に育ったロケットちゃんは、家の中で段ボールにじゃれついて楽しそうに遊んだり、まったりモードで大あくびをしたりする姿を見せてくれるのだといいます。

保護当時のロケットちゃんには、怪我も傷もなかったとのこと。動物病院に連れて行くと、その姿に獣医さんも驚いたといいます。検査をした結果、後ろ足がない状態で生まれてきたことが判明したのだそうです。

なぜこのように生まれついたのかは誰にも分かりませんが、ロケットちゃんがあるがままの現実を受け入れながら適応し、生活している様子は、多くの人に勇気と感動を与え続けてくれています。

投稿には、「ロケットちゃんは本当にたくましい猫ちゃんですね」「ロケットちゃんは飼い主さんと出会えてとても幸せですね！」「ロケットちゃんを思うと涙が出てしまいましたが、これからも応援しています！」「ロケットちゃんは飼い主さんのすばらしい相棒ですね！」「めちゃくちゃ愛くるしい奇跡の猫ちゃんですね」など、たくさんのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『flint.guerkchen.rocket』では、この他にも猫たちのかわいい姿をたくさん観ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「flint.guerkchen.rocket」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。