これ全部【ファミマ】限定だってーーーーッッ！！！ パケも可愛い♡「新作アイス」

【ファミリーマート】でしか味わえない限定の「新作アイス」が続々と登場。クールダウンしたい時にうってつけのアイスは、暑さによる疲れも癒してくれるかも。今回はパッケージが可愛い新作アイスと、あわせてチェックしたいアイスをご紹介します。

リニューアルした新作！「たべる牧場もも」

桃をかぶった牛のイラストが描かれた、ゆるいタッチが可愛いパッケージ。@miki__iceさんによると「4年ぶりにリニューアル」されたという、たべる牧場シリーズのもも味です。「白桃ソース」「白桃果肉ソース」「白桃アイス」「ミルクアイス」を重ねた、パフェのような各層の断面が映える贅沢仕立て。食後のデザートにもおすすめ。

ご褒美にぴったり！「たべる牧場パフェ コーヒー & みるく」

割れたコーヒー豆に、牛達が集まっているゆるい感じがキュートなパッケージ。コーヒーアイスとミルクアイスに、コーヒーソースやココアクッキーなども重ねられており、贅沢感のある一品です。@miki__iceさんは「中間層のコーヒーソースがわりとビターなので、全体的に甘すぎず大容量でも食べやすかった」とコメント。自分へのご褒美にもぴったりです。

チョコクッキーが入った贅沢な「ザクットチョコミント」

あわせてチェックしたい新作アイスのご紹介。バータイプで手軽に味わえる、チョコミント系のアイスです。公式サイトによると「どこをかじってもザクット食感が楽しめます」とのことで、期待が高まります。ミントアイスの清涼感も夏にぴったり。片手で手軽に食べられるのも嬉しいところです。

かき氷系アイスが食べたい時に「サクレ チョコミント」

サクレシリーズから登場したこちらは、高さのあるカップにたっぷり入っている分、満足感も得られそうです。ミント味のかき氷にチョコチップが入っており、ひんやり感と共に食感の良さが堪能できるはず。チョコミント好きな人はぜひお見逃しなく。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@miki__ice様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino