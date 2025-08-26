X（旧Twitter）に投稿されたのは、窓辺でそっと『狩りモード』を発動した1匹の猫ちゃんの姿。その控えめすぎる鳴き声と、思わず笑ってしまうほど強気なドヤ顔のギャップに、視聴者から「全部抱きしめたいレベルで可愛い」「天使じゃん」との声が寄せられ、133万表示を記録しています。

【動画：クラッキングする猫を撮影→カメラのほうに視線をくれたかと思ったら、次の瞬間…】

よわよわな狩りモードがじわる

Xアカウント『エドリー』さんに登場するのは、ふさふさとした長い毛が美しい、ノルウェージャンフォレストキャットのエドくんです。

エドくんは窓辺に座り、静かに外を見つめているよう。その視線の先には、おそらく鳥や虫など、気になる何かがいたのでしょう。口を小刻みに動かし威嚇の声をあげるかと思えば、喉から漏れたのは「ミャアン…」という小さくかわいらしい声。

一応、狩りモードらしいのですが…そのよわよわしい声音といったら何とも言えません。

ウィンクに込められた『やりきった感』

よわよわしく鳴いたエドくん。その後の様子に注目です。

一瞬カメラの方をチラっと見たかと思うと、なんと片目を細めてウィンクを披露！その表情はまるで「見た？ボクやったよ」とでも言いたげです。エドくんの発したよわよわな声にびっくりして、窓辺の敵がスッといなくなった…そんな気分だったのかもしれません。エドくんの誇らしげな表情が印象的です。

その後、また何事もなかったかのように外を見つめるエドくん。再び怪しい影が現れようとも、エドくんがよわよわな声で追い払ってくれそうです。エドくんが見張っていてくれる限り、この窓辺はきっと平和ですね。

この投稿は、コメントにもあるように「よわよわ→ドヤ顔ウインクの流れ」がXユーザーたちにじわりと刺さり、3.8万いいねの高評価を獲得。「可愛い～♡」「メロい」「アニメのオープニングムービーとかでありそう」「めっちゃいいですね～」などの声が寄せられています。

Xアカウント『エドリー』さんには、エドくんのふだんの姿がたくさん投稿されています。ユニークな寝姿やごろごろする様子が満載で、神秘的で精悍な顔つきとのギャップに、つい笑ってしまいます。そんなエドくんをぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：Xアカウント「エドリー」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。