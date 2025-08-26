¤Ê¤¼¡©¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¡Ö¥ß¥Ë¥³¥¹¥á¡×¤¬¿Íµ¤¡ÚTHE TIME,¡Û
ÀìÌç¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ß¥Ë¥³¥¹¥á¡×¡£¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤ÏÍÍ¡¹¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤Ê¤¼¡©¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¡Ö¥ß¥Ë¥³¥¹¥á¡×¤¬¿Íµ¤¡ÚTHE TIME,¡Û
¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ä¤±¤ë¡Ö¥Á¥ã¡¼¥à¥³¥¹¥á¡×
¡Ö¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤ß¤¿¤¤¤ÊÃæ¤Ë¥ê¥Ã¥×¤È¤«Æþ¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÎÌ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤«¤é³°½ÐÀè¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È»È¤¤¤¿¤¤¤È¤¤Ë¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡£»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë
¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ú¥Á¥ã¡¼¥à¥³¥¹¥á¡Û¡£¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼´¶³Ð¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¿Ê²½¤·¤¿¥³¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¡ØPLAZA ÂçÁ¥¥ë¥ß¥Í¥¦¥£¥ó¥°Å¹¡Ù¡Ê¿ÀÆàÀî¡¦³ùÁÒ»Ô¡Ë¤Ç¤â¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼ïÎà¤¬¡£
¡Ö¥°¥í¥¦¥í¥Ã¥¯¥¼¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥È¡×¡ÊCoralhaze/1850±ß¡Ë¤Ï¡¢Æîµþ¾û¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥ê¥Ã¥×¥Æ¥£¥ó¥È¡£U»ú·¿¤Î¶âÂ°ÉôÊ¬¤ò²ó¤¹¤È¥¹¥Ý¥Ã¤È¤Ï¤º¤ì¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¥ê¥Ã¥×¥Ö¥é¥·¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤×¤¯¤×¤¯ÎÞÂÞ¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡×¡ÊMilleFée/1540±ß¡Ë¤Ï¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ç4¤Ä¤Î¥«¥é¡¼¤¬»È¤¤Ê¬¤±¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡£¤³¤ì¤Ò¤È¤Ä¤Ç¥×¥í¤Î¤è¤¦¤ÊÎÞÂÞ¥á¥¤¥¯¤¬´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÅ¹Æâ¤Ë¤Ï¡Ú¾®¤µ¤¤¥ê¥Ã¥×¡Û¤ÎÀìÌç¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¡£
¤É¤ì¤â¡ÈÄÌ¾ï¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Î¥µ¥¤¥º¡É¤Ç¡¢¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤âËÉÙ¡£Á´¤Æ1000±ß°Ê²¼¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾®¤µ¤¤¥³¥¹¥á¡×¤ÎÀìÌç¥³¡¼¥Ê¡¼Â³¡¹
¼Â¤Ï¤¤¤Þ¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Î¥³¥¹¥á¤¬¿Íµ¤¤Ç¡¢¡Ö@cosme¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Î2025²¼È¾´ü¥È¥ì¥ó¥ÉÍ½Â¬¤Ç¤Ï¡ã¼çÌòµé¥ß¥Ë¥³¥¹¥á¡ä¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
Åìµþ¡¦¸¶½É¤Î¡Ø@cosme TOKYO¡Ù¤Ç¤â¡¢3·î¤«¤é¡Ú¥ß¥Ë¥³¥¹¥á¡Û¤ÎÀìÌç¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç¼ê¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¥×¥Á¥×¥é¤Þ¤Ç¡¢Ìó50¤Î¥Ö¥é¥ó¥É100¼ïÎà°Ê¾å¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢NARS¤Î¡Ö¥é¥¤¥È¥ê¥Õ¥ì¥¯¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¥×¥ì¥¹¥È£Î ¥ß¥Ë¡×¡£ÄÌ¾ï¥µ¥¤¥º¤Î¡Ö¥×¥ì¥¹¥ÈN¡×¤ÈÈæ¤Ù¡¢Âç¤¤µ¤âÍÆÎÌ¤â¡¢¤½¤·¤ÆÃÍÃÊ¤â¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Î¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ç¤¹¡£
¢§¥±¡¼¥¹Éý¡§Ìó6cm¡ÊÄÌ¾ï¥µ¥¤¥º¤ÏÌó8cm¡Ë
¢§ÍÆÎÌ¡§3g¡ÊÄÌ¾ï¥µ¥¤¥º10g¡Ë
¢§ÃÍÃÊ¡§3190±ß¡ÊÄÌ¾ï¥µ¥¤¥º6160±ß¡Ë
¤µ¤é¤Ë²½¾Ñ¿å¤Î¡Ö¥¹¥¥ó ¥Ï¡¼¥â¥Ê¥¤¥¶¡¼¡×¡ÊKANEBO/38ml¡¦1210±ß¡Ë¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¥µ¥¤¥º¡Ê180ml¡¦5500±ß¡Ë¤ÎÌó5Ê¬¤Î1¤È¡¢»È¤¤ÀÚ¤ê¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¤¹¡£
¡Ø@COSME¡ÙPRÃ´Åö¡¦µ×ÊÝ ÄÝ¤µ¤ó¡§
¡ÖÄ¾¶á3¤«·î¤ÎÊ¿¶Ñ¤ÇÈæ¤Ù¤¿»þ¤Ë¡¢2.5ÇÜ¤È¤«3ÇÜ¤¯¤é¤¤¤ËÇä¤ê¾å¤²¸Ä¿ô¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¤¢¤ë¡×
¤Ê¤¼¿Íµ¤¡©¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¥³¥¹¥á
³Æ¼Ò¤¬ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ß¥Ë¥³¥¹¥á¡£¤½¤Î¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤Ï²¿¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¡È¥Ð¥Ã¥°¤¬¾®¤µ¤¤¡É¤È¡¢¥³¥¹¥á¤¬Âç¤¤¤¤ÈÆþ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë
¡Ö¡È¥Ð¥Ã¥°¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¡É¤Î»ý¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¡¢Âç¤¤¤¤È¤µ¤Ð¤ë¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë
º£¥È¥ì¥ó¥É¤Î¾®¤µ¤¤¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤â»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦À¼¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÂç¤¤¤¤È»È¤¤¤¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯Çã¤Ã¤¿¤Ê¤é»È¤¤ÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ç¡¢¥ß¥Ë¥³¥¹¥á¤òÁª¤Ö¿Í¤â¡£
¤½¤·¤Æ¡¢°ìÈÖÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ä
¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ä¤Ä¤È¤«¡È»î¤·¤Ç»È¤¨¤ë¡É¤«¤é¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È²Á³Ê¤È¤«¤â°Â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÇÇã¤¤¤ä¤¹¤¤¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë
¡Ö¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Æ¡È»î¤·¤ä¤¹¤¤ÃÍÃÊ¡É¡£µ¤Ê¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥³¥í¥³¥íÊÑ¤¨¤¿¤ê¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡×¡Ê40Âå½÷À¡Ë
ÄÌ¾ï¤è¤ê¤âÄã²Á³Ê¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼ïÎà¤ò»î¤»¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥Ó¥Ë³Æ¼Ò¤â»²Æþ
¥ß¥Ë¥³¥¹¥á¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡Ù¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡Öhana by hince¡×¤Î²½¾ÑÉÊ¤òÈÎÇä¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÉÊ¼Á¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¾®¤µ¤¤¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¤«¤é¥«¥é¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Þ¤ÇÁ´8¼ï23ÉÊ¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊËÜÉôCW¡¦¥³¥¹¥á¥°¥ë¡¼¥× ¾åÂ¼ÊþÈþ¤µ¤ó¡§
¡Ö¡È10Âå20Âå¤ÎµÒÁØ¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢¼ê·Ú¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¡¦¥µ¥¤¥º¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ø¥í¡¼¥½¥ó¡Ù¤Î¥ß¥Ë¥³¥¹¥á ¡Ö&nd by rom&nd¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¹¤«¤éÌÜ¸µ¡¦¸ý¸µ¤Þ¤Ç»È¤¨¤ëÁ´17¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¡Ê¢¨8·î22Æü»þÅÀ¡Ë
¡È¥Ç¥¤¥ê¡¼»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¡É¤È¡¢È¯ÇäÅö½é¤Ï3Æü´Ö¤Ç30Ëü¸ÄÇä¤ì¤ë¤Û¤ÉÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»î¤·¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¤ÈÃÍº¢´¶¤Î¥ß¥Ë¥³¥¹¥á¤Ç¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ìÉÊ¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÊTHE TIME,2025Ç¯8·î25ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë
