満島真之介×阿川佐和子『日本ダ・ダ・ダ大移動』初ゴールデン進出 夏休みの人気観光地ベスト5発表
俳優の満島真之介と阿川佐和子がMCを務める『日本ダ・ダ・ダ大移動』が、きょう26日午後9時から日本テレビ系で放送される。同番組初のゴールデン進出となる。
【番組カット】夏休みの人気観光地はどこか？
同番組は、4月に放送され、好評だった特番。携帯電話の位置情報データをもとに、“町の異変”を調査するビッグデータ解析バラエティーとなっている。今回のテーマは、2025年夏休みの全47都道府県別人気急上昇観光地。BEST5を発表する。
スタジオには、旅好きなゲストが集合する。鉄道とダム好きで知られる石原良純や、地図地理検定1級を取得している影山優佳は、自身の知識を披露。朝の帯番組に出演する山里亮太と水卜麻美アナウンサーは、それぞれ週末を使って旅行をするのが趣味だという。剣翔桃太郎関は巡業で47都道府県を制覇しており、旅先でのおいしい店の意外な見つけ方を明かす。
定番のランドマークやパワースポットがランクインしているのはもちろん、“上昇率”というのが今回の見どころとなる。1年間で新たに誕生したテーマパークのほか、アニメの舞台となり聖地巡礼の観光客で急上昇した歴史ある観光地もランクイン。さらに多くの都道府県で1位になった施設の共通点に、スタジオでは新たな発見として盛り上がりを見せる。
