Ê¿ÄÍ¤Ë¤¢¤ë¼êÏÃ¥«¥Õ¥§¡ÖUD Cafe & Bar -tetote-¡×
º£²ó¤Ï¡¢¿©»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¼êÏÃ¤Ç²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¼êÏÃ¥«¥Õ¥§¡ÖUD Cafe & Bar -tetote-¡Ê¥Æ¥È¥Æ¡Ë¡×¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÊ¿ÄÍ¤Ë¤¢¤ë¼êÏÃ¥«¥Õ¥§¡ÖUD Cafe & Bar -tetote-¡×
¡ÖU¡¦D¡×¤È¤Ï¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ÎÎ¬¤Ç¡¢¡Ötetote¡×¤Ï2Ç¯Á°¤Ë¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÊ¿ÄÍ¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢¼êÏÃ¤òÏÃ¤»¤ëÅ¹Ä¹¤Î¤Û¤«¡¢Ä°³Ð¾ã³²¤Î¤¢¤ë³ØÀ¸¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢¼êÏÃ¤òÏÃ¤»¤ë¿Í¤â¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤â¡¢µ¤·Ú¤Ë¼êÏÃ¤Ë¿¨¤ì¹ç¤¨¤ë¡È½¸¤¤¤Î¾ì¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤Ã¤«¤±¤ÏÄ°³Ð¾ã³²¤Î¤¢¤ëÀ¸ÅÌ¤«¤éÄ°¤¤¤¿¤¢¤ë¸ÀÍÕ
¡Ötetote¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¡¼¥Ç¥£¥Õ¥ëÂåÉ½¤ÎËÌÂ¼¿Î¤µ¤ó¤Ï¼êÏÃ¤È¥À¥ó¥¹¤òÍ»¹ç¤·¤¿¡Ö¼êÏÃ¥À¥ó¥¹¡×¤Î¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖUD DANCE SCHOOL¡×¤ò±¿±Ä¤·¡¢ËÌÂ¼¤µ¤ó¼«¿È¤¬¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¶µ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¼êÏÃ¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3Ç¯Á°¤Î¤¢¤ëÆü¡¢Ä°³Ð¾ã³²¤Î¤¢¤ë¹â¹»À¸¤ÎÀ¸ÅÌ¤È¤Î²ñÏÃ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢ËÌÂ¼¤µ¤ó¤ÏÄ°³Ð¾ã³²¼Ô¤Î¸ÛÍÑ¤Î¾ì¤òºî¤í¤¦¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎËÌÂ¼¿Î¤µ¤ó¤Ë¤½¤ÎÇØ·Ê¤òÄ°¤¤Þ¤·¤¿¡£
UD Cafe & Bar -tetote-¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎËÌÂ¼¿Î¤µ¤ó
¡Ö¥À¥ó¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤ÎÀ¸ÅÌ¤ÇÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤ÃË¤Î»Ò¤¬¤¤¤Æ¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÎµÙ·ÆÃæ¤Ë¡Ø¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¥À¥ó¥¹¤Ç¤Ï³Ú¤·¤¯¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÅÓÃæ¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È´é¤¬ÆÞ¤Ã¤Æ¡Ø¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¼õ¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¡¢¼êÏÃ¥«¥Õ¥§¤Î³«¶È»ñ¶â¤È¤¤¤¦¤Î¤òÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é2Ç¯Á°¤Ë´Ö¼Ú¤ê¤Ç¤Þ¤º¤Ï»Ï¤á¤Æ¤ß¤¿¤Î¤¬¡¢ÇØ·Ê¤È¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡×
¹â¹»À¸¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬12¼ÒÏ¢Â³¤ÇÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀè¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¥Ý¥Æ¥È¤¬ÍÈ¤¬¤Ã¤¿¹ç¿Þ¤Î²»¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤¬Ä°¤³¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Ê¤É¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¿¦¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¤¤¯¤Ä¤â¼¤á¤Æ¤¤¿¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤«¤éº£¤Ï¡Ä
¡Ötetote¡×¤Ç³«Å¹Åö½é¤«¤éÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë25ºÐ¤Î¤í¤¦¼Ô¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¤¢¤ëëð²Î¤µ¤ó¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ä¡¢º£¤Î¿¦¾ì¤Ç¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ°¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼èºàÅöÆü¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢ëð²Î¤µ¤ó¤Î¼êÏÃ¤ò¼êÏÃ¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÄÌ¤¦Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Î¤á¤¤¤³¤µ¤ó¤ËÂå¤ï¤ê¤ËÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥é¥¸¥ª¼ýÏ¿ÍÑ¤ËÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
25ºÐ¤Î¤í¤¦¼Ô¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õëð²Î¡Ê¤ª¤¦¤«¡Ë¤µ¤ó¡¿ÊÛ Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Î¤á¤¤¤³¤µ¤ó
¡Ö»ä¤ÎÌ¾Á°¤Ïëð²Î¤Ç¤¹¡£»ä¤¬Ä°¤³¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤È¤«Ì¿Îá¤Î¸ÀÍÕ¤¬¶ì¼ê¤Ç¿´¤¬ÀÞ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¹â¹»À¸¤Î»þ¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Ï¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡£¤¹¤°¹ç¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¤ä¤á¤Æ¡¢¿§¡¹¤ä¤á¤Æ¡¢¤ä¤á¤Æ¡Ä¤À¤«¤é¤³¤³¤Î»Å»ö¤¬°ìÈÖÄ¹¤¤¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤ÊÄ°¤³¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤ØÍý²ò¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤æ¤Ã¤¯¤êÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤ß¤Ê¤µ¤óÍ¥¤·¤¤¤«¤é»ä¤ÏÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ötetote¡×¤ÇÆ¯¤½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤Ï¿Í¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹ëð²Î¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼èºàÅöÆü¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¼êÏÃ¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤ê¡¢¾Ð´é¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
Ã©¡¹¤·¤¤¼êÏÃ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¿»ä¤Ë¤â¤æ¤Ã¤¯¤ê¼êÏÃ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢°§»¢¤À¤±¤Ç¤âÄÌ¤¸¹ç¤¦¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ëð²Î¤µ¤ó¤Ï³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼êÏÃ¤ò1Ê¸»ú¤º¤Ä50²»¤ÇÉ½¤¹¡Ö»ØÊ¸»ú¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤ªÅ¹¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹Æâ¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë³¨²è¤Ïëð²Î¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë³¨²èºîÉÊ¤Ç¤¹¡£Å¹Æâ¤Ë¤Ïëð²Î¤µ¤ó¤Î¥¢¥È¥ê¥¨¤âÊ»Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ëð²Î¤µ¤ó¤¬¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È³Ú¤·¤ó¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¤ªÅ¹¤¬¤¢¤ëÊ¿ÄÍ»ÔÆâ¤Ë¤Ï¤í¤¦³Ø¹»¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤ËÄÌ¤¦³ØÀ¸¤«¤é¤Ï¡Ö¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤³¤³¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬µó¤¬¤ë¤Ê¤É¡Ötetote¡×¤ÏÆ´¤ì¤Î¿¦¾ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎËÌÂ¼¿Î¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È·Ð±Ä¤Ë¶ì¤·¤ó¤À»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£¤ÏÄ°³Ð¾ã³²¤¬¤¢¤ëÊý¤Î´õË¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼êÏÃ½é¿´¼ÔDAY
¤Þ¤¿¡Ötetote¡×¤Ç¤Ï³Ö½µ¿åÍËÆü¤Ë¡Ö¼êÏÃ½é¿´¼ÔDAY¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¼êÏÃ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼·Á¼°¤Ç°§»¢¤ä¼«¸Ê¾Ò²ð¤ä¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö´ò¤·¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î´¶¾ðÉ½¸½¤òÅÁ¤¨¤ë¼êÏÃ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Å¹Ä¹¤Î¤¤¤Î¤Ã¤Á¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤Î°ìÀá¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖUD Cafe & Bar -tetote-¡×Å¹Ä¹¤¤¤Î¤Ã¤Á¤µ¤ó
¡Ö¤Þ¤º°ì¤ÄÌÜ¡¢¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¡£¼êÏÃ¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¥°¡¼¤Ë¤·¤Æ¡¢Æ¬¤Î²£¤ËÉÕ¤±¤Æ¡¢²¼¤í¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¡ØÄ«¡Ù¤È¤¤¤¦¼êÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡£Ëí¤ò¼è¤ë»Ñ¡£Î¾¼ê¤Î»Ø¤ò1¤È1¤Ë¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò¶Ê¤²¤ë¡£Æ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¡£¼¡¡¢Ãë¤Ï¡¢»Ø¤ò¥Ô¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Ô¡¼¥¹¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤Æ¡¢½Ä¤Ë¸þ¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¡¢¤ª¤Ç¤³¤ËÅö¤Æ¤ë¡£¤³¤ì¤Ï»þ·×¤Î¿Ë¤¬¤Á¤Ã¤Á¤Ã¤Á¤Ã¤Æ12»þ¤ò»Ø¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¹¤Í¡£´é¤¬»þ·×¤ÎÈ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ø¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¼êÏÃ¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¡¢ÀèÀ¸¤Î¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤ò¿¿»÷¤Æ¼ê¤ä»ØÀè¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¡¢¤¢¤ë¼ï¥À¥ó¥¹¤Ë¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¼êÏÃ¤ò³Ð¤¨¤ëÉ®¼Ô¼«¿È¤â³Ú¤·¤ó¤ÇÎ×¤á¤Þ¤·¤¿¡£
²¿¤è¤ê¡¢»ä¤âëð²Î¤µ¤ó¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤ÈÏÃ¤¹¤¿¤á¤ËÂ¾¤Î¼êÏÃ¤â³Ð¤¨¤Æ¸ì×ÃÎÏ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡Ötetote¡×¤ËË¬¤ì¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¼êÏÃÎý½¬Ãæ¤ÎÊý¤«¤é¡¢¼êÏÃ¥µ¡¼¥¯¥ë¤ËÄÌ¤¦Êý¡¢¼êÏÃ¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ëÊý¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ç¤·¤¿¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÍèÅ¹¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ä¡¢´¶ÁÛ¤òÄ°¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼êÏÃ·Ð¸³¼Ô½÷À
¡Ö¼êÏÃ¥µ¡¼¥¯¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤êÆü¾ïÅª¤Ë¼êÏÃ¤ò»È¤Ã¤¿Êý¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤È ¾ï¡¹»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ë¤È¤¼êÏÃ¥«¥Õ¥§¤¬¤¢¤ë¤è¤È¤¤¤¦¤Î¤òÃÎ¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×
¼êÏÃ¥À¥ó¥µ¡¼Ãæ³Ø2Ç¯À¸½÷»Ò
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á°Ê³°¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ç¤â¤í¤¦¤ÎÊý¤È¤«ÆñÄ°¤ÎÊý¤È¤«¤¬¤¤¤¿¤é¼êÏÃ¤Ç¤ªÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢»ØÊ¸»ú¤ò³Ø¤Ù¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç·ë¹½¼êÏÃÍ×ÁÇ¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼½÷À
¡Ötetote¤ËÍè¤ì¤Ð¡¢¤í¤¦¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¼«Ê¬¤¬½Ð¤·¤¿¼êÏÃ¤¬¤½¤Î»Ò¤¿¤Á¤ËÅÁ¤ï¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¼«Á³¤È¶µ¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢´Ö°ã¤¨¤Æ¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤¬¤¹¤´¤¤µ¤¤¬³Ú¤Ç»ä¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¡×
º£²ó¤Î¼èºà¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ötetote¡×°Ê³°¤Ç¤âÄ°³Ð¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Í¤ÎÆ¯¤¸ý¤ä¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¼êÏÃ¤Ë¿¨¤ì¹ç¤¦¾ì¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¼êÏÃ¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¹¤¬¤ê¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¿Í¸¢TODAY¡×Ã´Åö¡§µ×ÊÝ³¨Íý¼Ó ¡ÊTBS¥é¥¸¥ª¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ë¡Ë