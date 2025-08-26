M!LK・山中柔太朗＆超特急・高松アロハ、超接近ショット 『純愛上等！』追加キャスト11人一挙公開
俳優の山中柔太朗（M!LK）と高松アロハ（超特急※高＝はしごだか）が主演を務める映画『純愛上等！』（2026年公開）のティザービジュアルと共演キャストが26日、発表された。
【動画】超至近距離！すでに胸キュン予感な山中柔太朗＆高松アロハ
原作は、2024年にコミックシーモアで独占配信がスタートした七緒氏によるコミック『純愛上等！』。監督を務めるのは、映画『別に、友達とかじゃない』をはじめ、テレビ東京『ひだまりが聴こえる』『カプカプ』など多数の作品を手掛けてきた八重樫風雅氏。脚本は、テレビ東京系ドラマ『みなと商事コインランドリー2』の監督を務めた川崎僚氏が担当する。
白岩高校のアタマを張る佐藤美鶴（さとう・みつる／山中）と、2年前に停戦協定を結んだ敵校・紅桜高校の不良たちをまとめるアタマ・亀井円（かめい・まどか／高松）との、笑いあり、胸アツあり、トキメキありのラブストーリーを描く。
今回公開されたティザービジュアルは、美鶴と円の超至近距離の顔面アップというインパクト抜群の仕上がりに。タイトルからも連想させるようなヤンキー要素と、刺激的なラブストーリーの幕開けを予感させる「恋愛も喧嘩も、衝動だー。」というキャッチコピーが印象的なビジュアルとなっている。広告や映画ドラマのビジュアルを多数手掛ける高垣美月氏がアートディレクションを手掛け、広告やアーティストアートワークなど、枠にとらわれず幅広い分野で活動しているフジイセイヤ氏がスチール撮影を担当した。
特報映像では、美鶴と円それぞれのキャラクター像から、白高と紅高の因縁が描かれたヤンキー特有の泥臭さや、けんかシーンに加え、「意外とウブなところあんじゃん」と美鶴が円に壁ドンをするシーンなど、2人の距離が近いラブキュン要素も盛り込まれている。敵対する高校のトップを張る2人の今後を匂わせる予告となっている。
また、美鶴と円を取り巻く個性豊かな追加キャスト11人も一挙解禁された。円の弟・亀井樹を演じるのは、映画『ぜんぶ、ボクのせい』で主演を務め、映画『35年目のラブレター』などに出演している期待の若手俳優・白鳥晴都。露木要を演じるのは、昨年行われた『第39回MEN’S NON-NOモデルオーディション』にて、準グランプリを獲得し、芸能活動わずか3ヶ月で専属モデルデビューをした嵐翔真。今作が俳優デビュー作となる。美鶴の幼なじみである本田健斗は、映画『遺書、公開。』やABEMAオリジナル連続ドラマ『わかっていても the shapes of love』など数々の話題作に出演する俳優・浅野竣哉が演じる。
露木とともに円の幼なじみである円軍団のボン、ヤマ、ネギシは、NHK『光る君へ』やTBS『トリリオンゲーム』など多数の作品に出演している小平大智、FOD『パーフェクトプロポーズ』、フジテレビ『婚活1000本ノック』、ABEMA『オオカミちゃんとオオカミくんには騙されない』などに出演し、ファッション誌『MEN’S NON-NO』専属モデルとしても活動中の高橋璃央、ミュージカル『テニスの王子様』や舞台『REAL AKIBA BOYZ』など2.5次元俳優としての活動をメインに活躍中の宮脇優がそれぞれ演じる。
円たちを慕う紅高2年生は、NHK連続テレビドラマ『舞いあがれ！』で注目を集め、映画『お嬢と番犬くん』などに出演する葵揚、5月まで雑誌『ニコラ』の専属モデルとして活動し、EBiDAN ACTORSメンバーとしても活躍中の黒澤諒が演じる。白高3年生は、TikTokフォロワー58万人を持つ人気クリエイターとして活動しながら俳優としてドラマや映画にも幅広く出演中の大川泰雅、AbemaTV『私の年下王子さま』に出演しSNSを中心に話題を集め、現在TBS『王様のブランチ』にレギュラー出演中の早瀬圭人、フジテレビ『ナンバMG5』やFOD『HEART ATTACK』などドラマや映画、舞台で活動中の閏木ときたかが演じる。
