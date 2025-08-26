『パワフルプロ野球』初のドラマ化発表 「ゆうに千時間以上」やりこんだニッポンの社長・辻が脚本担当【あらすじ・コメント】
人気野球ゲーム『パワフルプロ野球』シリーズが初めて実写ドラマ化されることが26日、発表された。ABCテレビで9月26日に『パワプロドラマ2025 ー平凡な新社会人の俺がサクセスした話ー』（深0：24 ※関西ローカル）として放送される。お笑いコンビ・ニッポンの社長の辻皓平が脚本を手がける。
【画像】ニッポンの社長・辻が脚本…ドラマ版『パワプロ』のロゴ
『パワフルプロ野球』シリーズは、1994年3月11日に1作目の『実況パワフルプロ野球‘94』が発売されて以来、30年以上にわたり楽しまれている、コナミデジタルエンタテインメントを代表する野球ゲーム。「パワプロ」の愛称で親しまれる。
初となる実写ドラマの激戦の舞台は、せわしない現代社会。社会人人生のスタートとともに、野球ゲームと日常がリンクする奇妙な“パワフル社会人”の世界を描く。
主人公の西野は、「パワプロ」好きな社会人1年目。高校時代野球に打ち込むも、大事な試合での失敗がトラウマとなり、そこから人生負けの連続。これといった才能もなく超平凡だった毎日と、これから始まる社会人生活に嫌気がさしていた入社初日、ひょんなことから謎のゲーム“パワフル社会人”を発見する。
入社式では、同僚で独特な口癖の矢部、営業成績を競い合うライバルの猪狩、マドンナ的先輩の山咲ら、個性豊かな面々と出会う。そして昼休み、何の気なしに“パワフル社会人”のスイッチをいれると、会社で出会った面々のスペックが数値化され、自分の能力も丸裸に…というストーリー。ABCテレビでの放送後、TVer・ ABEMAで見逃し配信予定。
脚本を担当する辻は、コンビのニッポンの社長として、漫才＆コント両方で競う新お笑い賞レース『ダブルインパクト 漫才＆コント二刀流NO.1決定戦2025』（日本テレビ・読売テレビ系）で初代王者に輝いたばかり。今回、新境地のドラマ初脚本に挑み、“トリプルインパクト”を目指す。
■脚本・辻皓平 コメント
――初のドラマ脚本に対する意気込みを教えてください。
脚本を任せていただけるというのは本当に光栄ですが、よう考えたら「なんでやねん」「なんでやらせてもらえんねん」とも思います。ただあんまりよう考えんようにして、今は絶対に良い作品にしたいなという気持ちです。
――“パワプロ”の思い出はありますか？
やり過ぎて生活に支障が出てました。友達と盛り上がり過ぎてその日のバイトをサボったりもしました。友達と仲良くなるキッカケになりましたし、絶交するキッカケになったこともあったかもしれません。ゆうに千時間以上はやってる気がします。
――視聴者の皆様へメッセージをお願いします。
パワプロのサクセスモードは人生そのものです。良いこともあれば悪いこともあり、ラッキーもあれば理不尽もある。最初は無味無臭でもやってくうちに個性が出てくる。いくら実力があっても結果や周りの評価が足りないと何者にもなれない。
パワプロファンは、より一層パワプロを好きになり、パワプロを知らない方はこれを機にパワプロにハマってもらいたい。と思ってます。僕も脚本を考えていくうちによりパワプロにハマっていってます。
