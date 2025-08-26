目が見えないハンデを抱えるわんちゃん。感覚だけを頼りに、帰宅したパパたちを迎えに行く姿に思わず涙してしまう人が続出しています。その光景を見た人からは、「一生懸命歩いてお迎えする姿がたまらない」「なんて可愛くてお利口さんなんでしょう」と絶賛の声が寄せられることに。投稿は4万再生を突破して、たくさんの人に感動を届けています。

感覚を頼りに玄関へ向かうぷりんちゃん

ハンデをものともせず、帰宅したパパたちを嬉しそうにお出迎えするわんちゃんの光景が投稿されたのは、Instagramアカウントの『チワワ兄弟』。この日、チワワのぷりんちゃんはパパたちが帰ってきたことを察知すると、ゆっくりと玄関の方へと歩いていったのだそう。ぷりんちゃんは目が見えないハンデを抱えているものの、しっぽをぶんぶんと振りながら玄関の方へ向かっていくその姿は、パパたちがすぐ近くにいることをきちんと分かっているご様子。

一歩一歩地面を踏み締めて、玄関前のマットの所までやってくる健気なぷりんちゃんの姿に、思わず目頭が熱くなります。

玄関にいたぷりんちゃんを目にしたパパは…

ぷりんちゃんが玄関に到着すると同時に、ゆっくりと開かれる玄関ドア。そこには、ぷりんちゃんが大好きなパパたちの姿がありました。ドアを開けた瞬間、マットの上にちょこんと佇むぷりんちゃんの姿を目にしたパパは、真っ先にぷりんちゃんの元へと歩いて行きます。

そして、ゆっくりとぷりんちゃんを優しく抱き上げると、大切そうにぷりんちゃんを抱きしめるのでした。

抱っこする瞬間、目が見えないぷりんちゃんは少し緊張したのか、一瞬しっぽが止まったそう。しかし、抱き上げたその手の主がパパだと気づくと、さっきよりもいっそう大きくしっぽを振っていたといいます。

パパの腕の中で安心した顔をするぷりんちゃん

パパに抱き上げられたぷりんちゃんは、体をぴったりとパパの胸につけ、身を任せていたそう。きっと、パパの腕の中で安心しきっているのでしょう。パパの肩から見えるぷりんちゃんのお顔は、とても穏やかな顔をしていたといいます。

あとから入ってきた家族も、そんなぷりんちゃんの姿を見て優しく体を撫でてあげたそう。ハンデを抱えつつも、ぷりんちゃんが毎日幸せに過ごせているのは、きっとそんな優しい家族たちの愛に包まれているからなのでしょう。

ぷりんちゃんがパパたちを玄関に迎えに行く光景は、たくさんの人の感動と涙を誘うことに。投稿には、「大好きなパパとママの匂いはすぐ分かるよね」「抱っこされた時、ホッとしたお顔してますね」「可愛すぎて泣けてきます」と、たくさんのコメントが寄せられることとなりました。

Instagramアカウント『チワワ兄弟』では、ぷりんちゃんと家族たちの温かく愛情あふれる日々が投稿されていますよ。

