大型犬の頭の上に、一緒に暮らすオカメインコが乗ってきて…？あまりにも尊い日常のワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で8万8000回再生を突破し、「2匹とも超笑ってるのかわいい」「世界中の幸せが詰まってる」「まるでディズニーの世界…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：2匹の大型犬の頭に、オカメインコが飛んできて…まるでおとぎ話のような『尊い光景』】

オカメインコが頭の上に…

TikTokアカウント「yunataaan___」の投稿主さんは、ゴールデンレトリバーの『アッシュ』ちゃんと、ラブラドールレトリバーの『レイス』ちゃんという2匹の大型犬と暮らしています。ある日、2匹が向かい合ってくつろいでいると…。そこにやってきたのは、オカメインコの『部長』ちゃん！

アッシュちゃんの頭の上に乗っていた部長ちゃんは、パタパタと飛んでレイスちゃんの頭の上へ。しかしレイスちゃんはちょっぴり困惑顔…。実は、部長ちゃんはまだ家に迎えたばかり。アッシュちゃんはすぐに仲良くなったものの、レイスちゃんとはまだ少し距離があるのだそうです。

幸せな光景にホッコリ♡

レイスちゃんが頭をブンブンと振ったため、部長ちゃんは再び飛んでアッシュちゃんの元へ。またまた頭に乗るかと思いきや、今度はふともものあたりを陣取ったのだそうです。

そんな部長ちゃんの様子を見守っていた2匹は、ニコニコ笑い合っていたのだとか…♡種を超えて輪を作る光景は、平和そのもの。この調子なら、レイスちゃんと部長ちゃんの距離が縮まるのもあっという間かもしれませんね！

この投稿には「優しく見守ってて微笑ましい」「向かい合ってハアハアしてるの可愛すぎる」「癒し空間でうらやましい」などの温かなコメントが寄せられています。

アッシュちゃんと部長ちゃん

別の日には、アッシュちゃんと部長ちゃんの仲睦まじい姿も紹介されました。アッシュちゃんは、部長ちゃんが来たばかりのときから非常に友好的だったのだとか。そんなアッシュちゃんを頼りきっているのか、部長ちゃんはいつでもアッシュちゃんの頭の上に乗っているのだそうです。

大好きなアッシュちゃんと一緒にいれて嬉しい部長ちゃんは、頭の上でついつい縦ノリ♪なんだかゴキゲンな部長ちゃんに、アッシュちゃんも思わずニコニコ笑みが止まらないのでした。

アッシュちゃん＆レイスちゃん、そして部長ちゃんの微笑ましい日常はTikTokアカウント「yunataaan___」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「yunataaan___」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。