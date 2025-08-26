元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）が25日に放送された日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。現役時代に1イニングで3つの失策を記録した理由を明かした。

この日は、「今では考えられない続・昭和の野球SP」と題して放送され、槙原寛己氏、元木大介氏とともに“巨人3兄弟”として登場。かつてプロ野球で活躍した3人が、当時の衝撃エピソードをプレイバックする企画でトークを繰り広げた。

その中で「一茂の伝説エラー」としてヤクルト時代の1991年6月26日に行われた巨人戦で、チーム13連勝を消してしまった場面をVTRで振り返った。VTR前は「全然覚えてない」としながらも、記憶が鮮明によみがえったようでVTR後に「大変申し訳ありませんでした」と素直に謝罪の言葉を口にして笑いを誘った。

当時の思いなどを語った後、MCの上田晋也が「ちなみに1試合で何個エラーしたことあります?最高」と聞いた。一茂は「1イニング3エラーってある」と明かしてスタジオを驚かせた。

さらに「しかもね、1球もグローブとボール当たってない」と伝えた。これに「何でですか?」と理由を聞かれると「ずーっと夜通し飲んでて…ボールが何個にも見えたの」と告白。まさかの理由に笑いとともにしゃべくりメンバーから「最悪な理由」「最低」「そらそうや」とツッコまれた。