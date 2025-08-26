ＳＳＰＷ９・１１後楽園大会に参戦するタイガーマスク

　初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は２６日までに９・１１後楽園ホール大会で来年７月に引退することを発表した新日本プロレスのタイガーマスクが参戦することを発表した。

　４代目タイガーは新日本の７・６後楽園ホール大会で来年７月に引退することを表明。電撃発表から４日後の７月１０日に新宿ＦＡＣＥで行われた「新宿ＦＡＣＥ　２０ｔｈ　　Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ　初代タイガーマスク　ストロングスタイルプロレスＶｏｌ．３５“第２回リムファインスピリッツ　虎の祭典”」に参戦した。

　２大会連続の参戦になるがカードは未定。また、ＳＳＰＷはフリーのＳＵＧＩの参戦も発表したが、こちらのカードも未定となっている。同大会は開催まで残り１６日となったが現時点で３試合のみ発表。その他のカードは未定となっている。

　同大会の出場予定選手は以下の通り。

　日高郁人、阿部史典、ジャガー横田、藪下めぐみ、Ｓａｒｅｅｅ。

　◆９・１１後楽園決定済みカード

　▼メインイベント　レジェンド選手権試合　６０分１本勝負

王者・船木誠勝　ｖｓ　挑戦者・黒潮ＴＯＫＹＯジャパン

　▼タッグマッチ　３０分１本勝負

スーパー・タイガー、竹田誠志　ｖｓ　村上和成、川村亮

　▼６人タッグマッチ　３０分１本勝負

間下隼人、関根“シュレック”秀樹、洞口義浩　ｖｓ　大仁田厚、雷神矢口、リッキー・フジ