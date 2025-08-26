「新日本プロレス」タイガーマスク、師匠・佐山サトル主宰「ＳＳＰＷ」９・１１後楽園参戦…カードは未定
初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は２６日までに９・１１後楽園ホール大会で来年７月に引退することを発表した新日本プロレスのタイガーマスクが参戦することを発表した。
４代目タイガーは新日本の７・６後楽園ホール大会で来年７月に引退することを表明。電撃発表から４日後の７月１０日に新宿ＦＡＣＥで行われた「新宿ＦＡＣＥ ２０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ 初代タイガーマスク ストロングスタイルプロレスＶｏｌ．３５“第２回リムファインスピリッツ 虎の祭典”」に参戦した。
２大会連続の参戦になるがカードは未定。また、ＳＳＰＷはフリーのＳＵＧＩの参戦も発表したが、こちらのカードも未定となっている。同大会は開催まで残り１６日となったが現時点で３試合のみ発表。その他のカードは未定となっている。
同大会の出場予定選手は以下の通り。
日高郁人、阿部史典、ジャガー横田、藪下めぐみ、Ｓａｒｅｅｅ。
◆９・１１後楽園決定済みカード
▼メインイベント レジェンド選手権試合 ６０分１本勝負
王者・船木誠勝 ｖｓ 挑戦者・黒潮ＴＯＫＹＯジャパン
▼タッグマッチ ３０分１本勝負
スーパー・タイガー、竹田誠志 ｖｓ 村上和成、川村亮
▼６人タッグマッチ ３０分１本勝負
間下隼人、関根“シュレック”秀樹、洞口義浩 ｖｓ 大仁田厚、雷神矢口、リッキー・フジ