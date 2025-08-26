令和の若者＜Z世代＞について、「会社をすぐ辞める」「タイパ重視」といったイメージを持つ方もいるのではないでしょうか。世代・トレンド評論家の牛窪恵さんは「実は、メディア発信による既存イメージの多くが、彼らの実像を見えにくくし、『昭和・令和世代』との大きなギャップを生んでいる可能性が、指摘され始めている」と話します。そこで今回は、牛窪さんがZ世代のナゾに迫った著書『Z世代の頭の中』から一部を抜粋してお届けします。

【書影】若者の「それ」本当ですか？世代・トレンド評論家が大規模調査！牛窪恵『Z世代の頭の中』

* * * * * * *

未来の不安に「先回り」と「二刀流」で備える

06年、私と弊社スタッフが約２年かけて、当時20代前半（現30代後半）の若者たち１００人にインタビュー調査を行なっていた際、何度も耳にしたのが、次のセリフでした。

「ビールって、飲んでナンになるんスか？」

当時、大手ビールメーカーは「なぜ若者が、ビールを飲まなくなったのか」と悩み始め、弊社に調査の依頼が入りました。「飲んでナンになる？」に、当初は首をかしげた私たち。弊社の女性スタッフの多くはお酒が大好きだったこともあり、「美味しいから飲むに決まってるじゃないですか」「夏場、そば屋さんで飲むビールが格別なんですよね」などと盛り上がりながらも、なんとか彼らの本音を聞き出そうと、「ラダリング（laddering）」と呼ばれるマーケティング手法、すなわち「はしご（ladder/ラダー）」をのぼっていくように「なぜそう思う？」を繰り返し、対象となる若者のニーズを深掘りしていきました。

すると彼らは、口々にこんなふうに答えたのです。

「だって飲みすぎて記憶なくしたら、周りに迷惑かけちゃいますよね」「調子にのって２次会、３次会まで行ったら、終電なくなってタクシー代かかるし」「二日酔いになって翌日仕事でミスしたら、周りに『使えない奴』って思われるじゃないですか」

当時の若者たちに重くのしかかっていた言葉

彼らに共通していたのは、行動を起こす前に「リスク」を想定し、それを回避しようと考えていたこと。なぜそこまで慎重なのかとさらに深堀りしていくと、「自己責任」という言葉が、当時の若者たちに重くのしかかっている様子が見えてきました。

そして１００人中64人が、次のニュアンスの言葉を発したのです。

「これからは国も会社も、自分を守ってくれない」

だからこそ、行動より前にリスクを想定し、なるべくそこに近づかないように「リスク回避」する。また「働く」を優先せず、いざというとき頼れる家族やお金、プライベートを重視する。のちに私が、「攻めより守り」の草食系動物の印象から「草食系世代」と呼んだのが彼らでした。

ところがそれから８年後の14年。私が拙著『恋愛しない若者たち』（ディスカヴァー携書／15年刊）の執筆に向けて、草食系より１つ下の「ゆとり世代」（弊社定義で88〜94年生まれ／現31〜37歳）にインタビューを始めると、当時20代前半の彼らからたびたび出てきた言葉は「コスパ（コストパフォーマンス）」でした。

「脱自己責任」（草食系）から「コスパ」（ゆとり）へ

結論から言うと、彼らは草食系世代より少し進化していたのです。

それは“現時点”でのリスクを避けるのではなく、“中期的”に見て「ペイする（採算が取れる、費用対効果に見合う）」かどうかを考えるという、新たな視点。



（写真提供：Photo AC）

たとえば、現時点では商品Ａは高額だが、安い詰め替え用があるので、この先４〜５回使ったらペイする。あるいはブランドＢは値崩れしないので、ブランドＣより多少高いが、Ｂを買っておいたほうが、のちのち売却するときに元が取れる、といった具合です。

仕事についても、ゆとり世代は総じて、似た感覚を持ち合わせていました。

単にリスク回避するのではなく、中期的に見て「イミ（意味）」がある業務かどうかを考える。たとえば、このプロジェクトは失敗するかもしれないが、いまトライしてみれば市場や業界に理解が深まるので、その後会社の知見が広がる。あるいは、いま自分が困難な業務に挑戦することで、その後のスキル向上に繋がる可能性がある、などの思考です。

ゆとり世代は「デジタルネイティブ」でもあります。子どものころから「キッズケータイ（98年発売の『ドラえホン』／ＮＴＴ中央パーソナル通信網）」やインターネット（「ウィンドウズ95、97」／マイクロソフトなど）に囲まれて育ち、青春時代にはネット上で中古品を売買するフリマアプリやオークションサイト（メルカリやヤフオクなど）も存在。

商品価格も新品の決められた価格だけでなく、消費者同士で売買する際の二次流通価格が発生し、おそらく彼らは“中期的”に物事の損得を考えるクセがついていました。

ゆえに、ゆとり世代が新入社員のころ、私は企業各社の部課長クラスに「多少ハードルが高い業務でも、いまそれに挑戦することに『イミ』がある、中期的に見れば『コスパ』がいい、と感じさせてください」とお伝えしていたのです。

20年後、30年後のイミ

そして、Ｚ世代です。彼らは数年後の価値どころか、20年後、30年後のイミを考える志向が強いと言えるでしょう。消費や結婚、そして仕事全般についても、インタビュー時に「持続可能性」や「サステナビリティ」「永続的か」といったキーワードが何度も登場しました。

背後には03年の環境教育推進法の施行以降、教育現場で本格的にスタートした「環境（エコ、サステナビリティ）」教育や、16年に日本政府が実施指針を決定した「ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）」、そして02年に年間29万件に迫って以降、およそ３組に１組と高水準が続く「（親世代の）離婚」の影響もあるだろうと考えます。

Ｚ世代にとっての「働く」「暮らす」は、“いま”あるいは“中期的（数年後）”に幸せかどうかだけでなく、“長期的（20年後、30年後）”にも無事に健康で働き続けられるか、暮らし続けられるか、という持続性の視点も重要です。逆に言えば、それだけ将来への漠然とした不安が強いことは、ほぼ間違いないでしょう。

※本稿は、『Z世代の頭の中』（日本経済新聞出版）の一部を再編集したものです。