¥á¥Ã¥ÄÀé²ì¡¡º£µ¨½é¤ÎÃæ4ÆüÅÐÈÄ¤Ç¼ó°Ì¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀïÅÐÈÄ¡¡»Ø´ø´±¤â´üÂÔ¡Öµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤ÎÀé²ìÞæÂçÅê¼ê¡Ê32¡Ë¤Ï25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤ÎÀé²ì¤Ï7¾¡5ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.58¡£6·î12Æü¡ÊÆ±13Æü¡Ë¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ºÀï¤ÇÉé¤Ã¤¿±¦ÂÀ¤â¤â¤ÎÉé½ý¤«¤é7·î11Æü¡ÊÆ±12Æü¡Ë¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°Ê¹ß¤Î7»î¹ç¤ÏÇòÀ±¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ¶è¼ó°Ì¤òÁö¤ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÂç»ö¤Ê¥·¥ê¡¼¥º¤Î½éÀï¤Ç¡¢8¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤é¤ì¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤Ïº£µ¨½é¤ÎÃæ4Æü¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤Ê¤ë¡£»î¹çÁ°¡¢¥á¥ó¥É¥µ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î·ï¤ò¡ÊÀé²ì¤Ë¡Ë»ý¤Á¤«¤±¤¿¤È¤¡¢°ìÀÚ¤Î¤¿¤á¤é¤¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤â¤ä¤ë¡¢¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡¢¤³¤Á¤é¤â·èÃÇ¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤«¤é¡ÈÁ´ÎÏ¤Ç¤¤¤¯¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢º£¸å¤âÃæ4Æü¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÅÐÈÄ¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£º£Æü¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦Åêµå¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢ÅÐÈÄ¸å¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤É¤¦¤«¤ò¸«¤Æ¤«¤é¡¢¼¡¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¿ù±ºÂç²ðÄÌ¿®°÷¡Ë