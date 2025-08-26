「＊＊は健康によい」「＊＊を食べると痩せる」など、世の中には様々な健康情報が広く流布しており、何が正しい情報なのか分からないという方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、東京大学大学院総合文化研究科の坪井貴司教授、寺田新教授による共著『よく聞く健康知識、どうなってるの?』から、科学的根拠や理論に基づいた健康知識を一部ご紹介します。

【図】コラーゲンの三重らせん構造とコラーゲン線維の電子顕微鏡像

体内でもっとも豊富なタンパク質

私たちヒトの体は、約37兆個の細胞でできています（1）。この莫大な数の細胞を一つの多細胞生物、つまりヒトとして形づくるためには、細胞と細胞の間や組織と組織の間をつなぎとめるための物質が必要です。ただし、つなぎとめるといっても、瞬間接着剤やセメントのように細胞同士をガチガチに接着しているわけではなく、柔軟性を保ちながら細胞同士を接着する必要があります。このようなことを可能にしている物質が、細胞外マトリックスと呼ばれるものです。

細胞外マトリックスは、細胞がいる場所に必ず存在するため、私たちの全身のあらゆる臓器に分布しています。私たちヒトの場合、細胞外マトリックスの主成分は、コラーゲン（タンパク質）、グルコサミノグリカン（多糖）、プロテオグリカン（糖タンパク質）などです。これらは、生体組織を支持するだけでなく、細胞の増殖、分化、遺伝子の発現調節制御といった、細胞が生存するための環境を整えています。そのため、細胞外マトリックスは、傷の治癒や生体防御、がんの転移や加齢といったさまざまな生命現象に関与しています。

突然ですが、私たちの体内でもっとも豊富にタンパク質のある場所はどこでしょうか？ 私たちの体を構成しているタンパク質の約3分の1は、実は細胞外マトリックスにあります。

私たちの体の表面や臓器の表面を覆っている細胞層のことを上皮組織と呼びますが、この上皮組織の多くは、基底膜と呼ばれる、厚さが約60─１２０ナノメートル程度の細胞外マトリックスの構成成分がシート状になった網目構造の上に存在しています。たとえば筋組織では、基底膜が筋細胞を取り囲んでいます。これにより筋細胞が収縮と弛緩を繰り返す際に細胞膜が傷つくことを防いでいます。

ヒトの細胞外マトリックスを構成するタンパク質のなかで、一番多いのがコラーゲンです。コラーゲンはその種類によって、構築する線維構造が大きく異なります。1型コラーゲンは、もっとも豊富な型で、長い線維構造を構築します。2型コラーゲンは、より網目に近い構造を構築します。たとえば、筋肉と骨を結びつける腱の主な成分である1型コラーゲンは、引っ張られても壊れることなく伸びることができます。

一方、軟骨組織は、2型コラーゲンと粘性が高いプロテオグリカン（コンドロイチン硫酸やヒアルロン酸）などで構築されており、大きな変形力に対して抵抗できるようになっています。なお私たちの体内には、これまでに約28種類のコラーゲンが同定されています（2）が、そのうちの約80─90パーセントは、この線維状コラーゲンとも呼ばれる1型と2型コラーゲンです。

なお、お肌、つまり皮膚に着目すると、皮膚の土台を作る真皮には1型コラーゲンが、真皮と表皮を隔てる基底膜には4型と7型のコラーゲンが存在します。7型コラーゲンは、基底膜と真皮をつなぎとめる役割をしています。いずれのコラーゲンも真皮から表皮への栄養補給などを調節するなど、重要な役割を果たしています。

コラーゲンは細胞から分泌される

コラーゲンは、グリシン─Ｘ─Ｙという三つのアミノ酸が繰り返して連なった鎖（ポリペプチド鎖）からなるコラーゲンα鎖が、同じ向きに3本より合わさったものです。なお1型コラーゲンの場合、Ｘの位置にはプロリン、Ｙの位置には4─ヒドロキシプロリン（プロリンにヒドロキシ基が修飾したもの）である場合が多いです。この構造は、コラーゲン三重らせんと呼ばれ、さらに他のコラーゲン分子と集合して、大きなコラーゲン線維が形成されます（下図）。

線維状コラーゲンは、主に線維芽細胞でつくられます。コラーゲンα鎖は、線維芽細胞内のタンパク質産生工場である粗面小胞体で、まずプロコラーゲンα鎖と呼ばれる長いコラーゲンα鎖の前駆体として合成されます。続いて粗面小胞体の中で、プロコラーゲンα鎖同士が結合し、らせん構造をとるようになります。

その際、プロコラーゲンα鎖の中に存在するプロリンの一部がプロリルヒドロキシラーゼという酵素によって修飾され、4─ヒドロキシプロリンが合成されます。そして細胞から細胞外へ分泌される前に三重らせん構造のプロコラーゲンの形に折りたたまれます。その後、細胞から分泌されたプロコラーゲンは、細胞外に存在するタンパク質分解酵素によって余分な部分が切りとられ、コラーゲン分子になります。



『よく聞く健康知識、どうなってるの？』（著：坪井貴司、寺田新／東京大学出版会）

さて、プロリルヒドロキシラーゼが機能するためには、アスコルビン酸（ビタミンＣ）が必要なため、ビタミンＣが不足すると、4─ヒドロキシプロリンの合成量が低下します。4─ヒドロキシプロリンを含まないコラーゲンは、正しい線維構造をとることができません。その結果、皮膚に障害が生じ、血管が壊れやすく、傷が治りにくくなり、最終的には死に至るという、壊血病を発症します。この疾患は、ビタミンＣの豊富な食物（柑橘類、緑色野菜、トマトなど）を長期間にわたり摂ることのできなかった大航海時代の船員たちの間でよく発生していました。

しかし、現代の飽食の時代において、ビタミンＣが不足するということは、ほとんどありません。ビタミンＣがコラーゲン線維を形成するのに重要であるという事実から、「ビタミンＣを普段の食事にプラスして摂取すると皮膚や血管にとってよい効果が得られる」と拡大解釈されるようになったのだろうと思われます。ただし、ビタミンＣを過剰に摂取しても、よりコラーゲンが産生されるわけではなく、サプリメントなどでは逆に下痢や吐き気などを引き起こす場合があるため、注意が必要です（5）。

アミノ酸の取り込み

私たちは、生きるために動物（肉や魚）、植物（野菜）、そして微生物（納豆菌や乳酸菌）などを毎日摂取しています。これら食物をただ摂取するだけではなく、食物に含まれる栄養素、つまり糖（グルコース）、タンパク質（アミノ酸）、脂質を体で利用できる形で取り出し、そして生命活動に必要なエネルギーや体を構成する物質をつくり出しています。

これらのことを可能にするためには、まず食物を細かく破砕することが必要です。このような、食物の形態だけを変化させ、食物に含まれている物質の化学構造は変化させない過程のことを、「物理的（または機械的）消化」と呼びます。それはちょうど、食物をミキサーで粉々にするのに似ています。私たちの体では、食物を歯によって咀嚼し、口から胃に運ぶ過程がこの物理的消化に当てはまります。

小腸の粘膜では、比較的単純で小さな限られた種類の物質しか体内に吸収できません。そのために、物理的消化をした食物の化学構造を分解し、体内に吸収可能なものにする必要があります。この変化させる過程を「化学的消化」と呼び、消化酵素によって行われます。この消化酵素は、消化管自身から分泌されますが、唾液腺や膵臓などの臓器からも分泌されます。そのため、胃、十二指腸、小腸、大腸といった消化管と膵臓などを合わせて消化器と呼びます。大腸では、消化液で分解されなかった物質を腸内細菌によって分解する「生物学的消化」と呼ばれる反応も行われています。

アミノ酸が多数結合してできたタンパク質の場合、胃液に含まれるタンパク質分解酵素であるペプシンによって、ある程度の長さのアミノ酸が連なった鎖にまで短く切られます。その後膵臓から分泌されるタンパク質分解酵素であるトリプシンやキモトリプシンによってアミノ酸単体やアミノ酸が数個結合したポリペプチドにまで分解され、小腸上皮細胞の細胞膜上に存在する輸送体（トランスポーター）によって細胞内に取り込まれ、毛細血管へと輸送されます。

では、コラーゲンを食べるとどうなるのでしょうか？ コラーゲンは、先に述べたように、グリシン、プロリン、4─ヒドロキシプロリンといったアミノ酸が多数連なって結合したタンパク質です。コラーゲンを食べると、コラーゲンのまま体内に直接取り込まれるわけではなく、上記のように分解（消化）され、アミノ酸単体として取り込まれることになります。つまり、コラーゲンを摂取しても、そのまま体内でコラーゲンとして用いられることはありません。同様に、肉や魚、大豆などのタンパク質を含む食物を摂取すると、コラーゲンのようにアミノ酸単体として体内に取り込まれます。

コラーゲンペプチド？

インターネットで「コラーゲン」と検索すると、「コラーゲンペプチド」という情報がよくヒットします。この「コラーゲンペプチド」は、「低分子コラーゲン」とも呼ばれています。これらの物質は、動物（ブタ、ウシ、ニワトリなど）由来のコラーゲンを分解して得られる短いペプチドのことです。

コラーゲンペプチドは、コラーゲンを事前に消化酵素で分解しているため、体内への吸収がよいとされています。たとえば、ブタ皮膚由来のコラーゲンペプチドをヒトに経口投与したところ、コラーゲンを構成するアミノ酸のうちプロリンと4─ヒドロキシプロリンの二つのアミノ酸がつながったジペプチドが、投与後数時間で血中に増えることが報告されています（6,7）。また、最近の研究ではグリシンとプロリンと4─ヒドロキシプロリンの三つのアミノ酸がつながったトリペプチドが、血中に増加するだけでなく、皮膚にも到達するということも報告されています（8）。

一方、マウス個体やマウス由来軟骨細胞株を用いた研究では、プロリンと4─ヒドロキシプロリンのジペプチドが軟骨細胞の分化を調節する遺伝子の発現を制御することで、関節軟骨の維持に関与する可能性が報告されています（9）。また、マウス由来線維芽細胞株を用いた実験では、これらのジペプチドやトリペプチドが線維芽細胞株に取り込まれ、コラーゲンの産生を促したり、細胞の分化や増殖を促したりすることが示唆されています（10）。

これらのことから、コラーゲンペプチドは単に吸収がよいだけでなく、さまざまな生理機能を有している可能性があります。今後は、コラーゲンペプチド由来のジペプチドやトリペプチドがどのような分子機構で、ヒトの生体における標的細胞の遺伝子発現や生理機能を調節するのかを明らかにする、ヒトを対象とした基礎研究が必要不可欠です。

一方、皮膚に直接コラーゲンペプチドを塗ることで、皮膚の老化を抑えることはできるのでしょうか？ 私たちの皮膚は、真皮と表皮からなり、表皮が肌の表面にあたります。表皮の厚さは約0.2ミリ程度です。表皮は、外側から、角質層、顆粒層、有棘層、基底層の四つの層から構成されています（下図）。



＜『よく聞く健康知識、どうなってるの？』より＞

角質層（いわゆる角質）には、死んだ角質細胞がミルフィーユのように10から20層ほどにも重なって、肌の表面を覆っています。この角質層は、吸水性や保湿性に富んでいますが、皮膚の新陳代謝によって自然と剥がれ落ちます。化粧水や美容液が浸透するのは、この死んだ角質細胞までで、それよりも下、つまり生きている細胞で構成されている、顆粒層、有棘層、基底層には届きません。ただ、コラーゲン自体に保水性があるので、コラーゲンペプチドが含まれた化粧品を皮膚に塗ることは、角質層の保湿に役立ちます。しかし、皮膚の老化を抑え、さらには皮膚が若返るということは期待できません。

