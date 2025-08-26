¥Ò¥ó¥¹¤Î¿Íµ¤¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤¬¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Ë♡¡Ö¥ªー¥É¥¥ ¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¥ß¥Ë¡×¿·ÅÐ¾ì
Mood-Narrative¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¡Öhince¡Ê¥Ò¥ó¥¹¡Ë¡×¤«¤é¡¢¿Íµ¤¤Î¡Ö¥ªー¥É¥¥ ¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¡×¥·¥êー¥º¤¬»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤11ml¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Ç¿·ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢Ä¾±ÄÅ¹3Å¹ÊÞ¤È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯Çä¡£ÄêÈÖ¤Î¡Ö04 ¥¶¡¦¥·¥ã¥Ä¡×¤È¡Ö05 ¥¶¡¦¥é¥ó¥×¡×¤Î2¼ï¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢³°½ÐÀè¤äÎ¹¹ÔÀè¤Ç¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¤¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥Ò¥ó¥¹¡Ö¥ªー¥É¥¥ ¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¥ß¥Ë¡×¿·ÅÐ¾ì
¡Ö¥ªー¥É¥¥ ¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¥ß¥Ë¡×¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤ÇÅ¸³«¡£
ÍÆÎÌ¤Ï11ml¡¢²Á³Ê¤Ï³Æ2,420±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¥Ýー¥Á¤ä¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤«¤µ¤Ð¤é¤º¡¢¥ª¥ó¥¿¥¤¥à¤Ë¤â¥ª¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë¤âµ¤·Ú¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¤Þ¤¹¡£È¯Çä¤Ï2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¡£
ÈÎÇä¤Ï¡¢¥ë¥ß¥Í¥¨¥¹¥È¿·½ÉÅ¹¡¦¥ë¥¯¥¢ ¥¤ー¥ìÅ¹¡¦¥¿¥«¥·¥Þ¥ä ¥²ー¥È¥¿¥ïー¥âー¥ëÅ¹¡¢¤½¤·¤Æ¥Ò¥ó¥¹¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
04 ¥¶¡¦¥·¥ã¥Ä¤È05 ¥¶¡¦¥é¥ó¥×¤Î¹á¤ê
¡Ö04 ¥¶¡¦¥·¥ã¥Ä¡×¤Ï¡¢BLACK PEPPER OIL¤ÈSAFFRON¤¬¹á¤êÎ©¤Á¡¢Â³¤¤¤ÆÉº¤¦BLACK TEA¤ÈCEDARWOOD OIL¡¢ºÇ¸å¤Ë»Ä¤ëVETIVER OIL¤¬¼«Í³¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡Ö05 ¥¶¡¦¥é¥ó¥×¡×¤Ï¡¢BLACKCURRANT¤ÈPINK PEPPER¤¬ÃÆ¤±¡¢JASMINE SAMBAC¤äPATCHOULI¤Î¿¼¤ß¤¬¹¤¬¤ê¡¢ºÇ¸å¤ËMUSK¤ÈVANILLA¤¬²¹¤«¤ß¤òÅº¤¨¤ë¿ÀÈëÅª¤Ê¹á¤ê¡£
50ml¥µ¥¤¥º¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿2¼ï¤¬¡¢¥ß¥Ë¥Ü¥È¥ë¤Ç¤è¤ê¿È¶á¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Ç¹á¤ê¤òÅ»¤Ã¤Æ
¼«Âð¤Ç¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤äÎ¹¹ÔÀè¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥ªー¥É¥¥ ¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¥ß¥Ë¡×¡£
¥Ò¥ó¥¹¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢º£ÃíÌÜ¤Î¡È¥ß¥Ë¥¢¥¤¥Æ¥à¥È¥ì¥ó¥É¡É¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹á¤ê¤òÅ»¤¤¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£