「契約成立」日本代表DFがドイツ古豪へ電撃移籍へ！「まもなく正式発表」と現地報道
イングランド２部に降格したサウサンプトンに所属する日本代表DF菅原由勢の新天地がドイツの古豪に決定したようだ。
ドイツ版『SKY SPORTS』のフロリアン・プレッテンベルク記者が現地８月25日、自身のツイッターにこう投稿した。
「ユキナリ・スガワラがヴェルダー・ブレーメンへ。契約成立！ヴェルダーは、25歳の右サイドバックとの事前の口頭合意の後、サウサンプトンと完全な合意に達した。買い取りオプション付きのローン移籍。『Deichstube』によると、今日メディカルチェックが行なわれる予定だ」
そのドイツメディア『Deichstube』は、「スガワラはすでにブレーメンに入り、メディカルチェックを受け、クラブとの契約内容の詳細を詰めている。移籍はまもなく正式に発表される見込みだ」と伝えている。
イングランドをわずか１年で離れ、ドイツで新たなスタートを切る。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
