お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平（54）が25日に放送された日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。中日、阪神、楽天の元監督・星野仙一さん（享年70）と対面した際に“怒られた”ことを振り返った。

この日は、「今では考えられない続・昭和の野球SP」と題して放送され、槙原寛己氏、元木大介氏、長嶋一茂氏が“巨人3兄弟”として登場。かつてプロ野球で活躍した3人が、当時の衝撃エピソードをプレイバックする企画でトークを繰り広げた。

“つかみ”として最初は「ケガ人続出!大乱闘」を振り返り、星野さんが中日の監督を務めていた当時の話題となった。監督時代は「闘将」と呼ばれており、一茂らから「中日には打者に当てるサインがあった」「当てるサインでぶつけなかった場合は罰金」「監督の命令無視は2軍落ち」といったエピソードが飛び出した。

しゃべくりメンバーらスタジオが驚く中、一茂は「でも本当に、今のままだったら星野さんスゲぇ極悪人になっちゃってるけど、本当に魅力的な方で。周りの番記者の人とかに気遣いとかも凄くて」とフォロー。MCの上田晋也も「選手の奥様の誕生日に必ず花とか贈ってたってらしいですね」と伝えた。一茂は「気遣いの人でも当然あったし、少し暴力的なところもあったけど、でも魅力の方が勝ってた方だと僕は思いますよ」と振り返った。

番組で初めて星野さんに会った際、有田は「僕、野球あんまり詳しくないんです」と伝えたという。すると、星野さんから「今の野球がもっと盛り上がるためのアイデアを、素人の人に逆に聞きたい。何でも言ってよ」とアイデアを求められた。

これに対して有田が「試合って長いからサドンデス形式で、1回で1点入れたら終わり。どこで1点入れたら終わりだから、ずっと見るんじゃないですか?おもしろくないですか?」と提案した。しかし、このアイデアに星野さんからは「だったら、お前テレビ中継はどうやって埋めるんだよ!スポンサーさんのこと考えろ」と“怒られた”ことを明かし、「本当に魅力的な人で」とオチをつけてスタジオを爆笑させた。