第1回【早くも「新米」高騰で“異色の兼業農家”は「5キロ5400円」を懸念…現実味を帯びる「深刻なコメ離れ」と「ラーメン1000円の壁」の共通点】からの続き──。農林水産省は全国のスーパーでコメの販売価格を調査し、その平均値を発表している。調査を始めた2022年以降、販売価格が過去最高に達したのは今年5月12日から18日までの週で4285円（税込、以下同）だった。（全2回の第2回）

【写真】「5キロ4000円台」からコメの平均価格は下落していたが…農水省のデータを見ればジリジリと上昇に転じているのが一目瞭然

翌週から下落に転じ、最新の平均価格は8月11日から17日の週で3804円。過去最高を記録した4285円との差は481円ある。「いくらなんでも再び4200円台に戻ることはないだろう」と楽観視している消費者も少なくないだろう。

酷暑はコメの品質にも大打撃を与えている

さらに随意契約の備蓄米に科せられていた販売期限が延長になった。これもコメ価格を抑え込む可能性がある。担当記者が言う。

「随意契約の備蓄米は販売期限が8月末と定められていました。理由は新米の価格に影響を与えないためです。ところが、まだ10万トンが出荷できていないなど、備蓄米を手にしていない小売業者が多いことがクローズアップされました。そこで小泉進次郎・農水相は期限の延長を発表したのです。本来は流通の問題だったのですが、消費者にとっては別の意味も持ちます。高騰している早場米の新米や銘柄米だけでなく、5キロ2000円台の備蓄米を購入できる可能性が出てきたからです」

だが懸念がゼロというわけではない。特に今年は異常気象で猛暑が続き、一等米の減少が不安視されているのだ。コメの販売には検査が必要であり、その結果は価格に影響を与える。

一等米が減少!?

「農水省の公式サイトには『玄米の検査規格』というページがあり、『水稲うるち玄米』の検査基準を公開しています。検査は玄米の形や水分量、色などのほか、虫食い、病気、異物混入の割合などを調査して一等、二等、三等、規格外の4等級に分けます。実のところ見た目だけの問題で、食味については大きくは関係しません。ところが私たち消費者がスーパーなどの小売店で購入するコメは一等米と二等米が中心です。そして一等米が減少するほどの高温被害となると、二等米でも割れたコメや粒の小さなコメが増えてしまう傾向が指摘されています。そうなると消費者に届けられるコメの量が減る、いわゆる“歩留まりの悪い”状態が起きるため、コメの販売価格は上昇します」（同・記者）

等級審査は買取価格に直結するので、コメの生産地では特に関心が高い問題だ。そのためコメの生育状況や検査の最新結果を報じた地域ニュースがネット上でも目立つ。そして今年は「一等米が減っている」という報道も散見される。ネット版記事の見出しだけをご紹介する。

◆猛暑が直撃…コメの品質・収量とも低下 農家「一等米が3分の2、収量も去年の1割減」 コメ不足へ募る懸念 【福井】（福井テレビ：8月20日）

◆すべて“二等米”に…極早生品種『葉月みのり』の初検査 高温少雨の影響受けるも出荷量は去年を上回る見込み「生産者が頑張ってくれた」新潟（NST新潟総合テレビ：8月19日）

◆西条で今年の県内最高気温38.1℃を観測 愛南町では稲刈りも…高温障害で一部のコメに影響（南海放送：8月6日）

猛暑、水不足、需要増、民間業者

木村和也氏は登山専門誌「山と溪谷」で知られる出版社、山と溪谷社のOBだ。生まれ育った新潟県南魚沼市にUターンして実家のコメ農家を継ぎ、フリーペーパー「山歩みち」の編集長を務めている。異色の“兼業農家”と言っていいだろう。

今年は一等米が減少しているのか──木村氏は「南魚沼市では稲刈りが本格化していないので、一等米の比率は全く分かりません」と言う。

「ただ7月の猛暑と水不足の影響は不安材料ですし、稲刈り前に長雨が続いたり、台風が通過したりすれば、一等米が減少する可能性があります。過日、地元のJAが売掛金（註：仮払金または概算金）を発表しましたが、魚沼産のコシヒカリは一等米1俵で3万2500円。昨年より1万3000円高くなり、対前年比167％になります。とはいえ、前述の要因で最悪の場合は収量が減ったり、品質低下があるかもしれません。仮渡金が上がっても、儲かるどころか収益が悪化する可能性もあり得ます。そもそも、コメ価格の高騰が始まったのは、需要を満たすだけの生産が行われてこなかったからです。今年も昨年に比べて需要量に大きな変化はないでしょうから、収穫量が減れば値段が上がることは間違いないでしょう。民間業者のコメ買い取り競争も熾烈化していますし、高価格を提示する農家も増えています。こうした状況を考え合わせると、銘柄米の新米は昨年よりも確実に値上がりするのではないでしょうか」

国産米と米国米の二極化

地元JAが示した概算金を元にコメ5キロの販売価格を木村氏に推定してもらうと、5400円だという。過去最高を記録した4285円が安く思える金額だ。いつかは備蓄米も底を突くことを考えると、コメ高騰は決して絵空事ではない。

「政府はミニマムアクセス米で、アメリカ産コメの割合を増やすと発表しました。これだけだと流通量は増えませんが、コメの高騰が続けば輸入業者が高額の関税を負担しても利益を出せます。今後、小売店では『【1】高価だが安全な国産銘柄米』、『【2】比較的安価だがポストハーベスト（収穫後の殺菌剤、防かび剤）を使うアメリカ米』の2種類か、『【3】国産とアメリカ産米のブレンド米』の3種類が主流になるのではないでしょうか」（同・木村氏）

国産米は高額化が避けられない。となると安いコメを求める消費者がアメリカ米や台湾米を選ぶ可能性が出てくる。

「日本の農家は今のところ、価格では外国米に勝てません。高品質で美味しいコメや、無農薬有機栽培で安全なコメを作ることがこれからの打開策ではないでしょうか。私も今年から無農薬有機栽培を始めました。大きな理由は二つです。農薬の価格が数年前に比べて1・5倍以上になり、その傾向は今後も続くと考えられる。化成肥料の原料はそのほとんどを輸入に頼っており、国内生産だけで賄える有機資材を使う方が長い目で安定的な供給を維持できることです。これに加え、将来的な展望として無農薬有機栽培が市場価値として高まるだろうと推測しているからです。私個人でいえば、無農薬栽培によってこの秋の収量はすでに3割以上減ることが分かっているのですが、今後も続けたいと考えています。安全安心なコメを作っても、短期的には利益があがることはないでしょう。しかし、値段だけでなく、安全なコメを求める消費者は今後増加すると私は想定しており、そうしたお客さまが増え、需要が高まってくれば、結果、それは社会貢献と結びつき、自ずから私自身も潤ってくると考えています」（同・木村氏）

水田に補助金なし

コメが高騰し、消費者が必死に負担しても、農家の収入は増えない──コメ価格の上昇が始まってから、常に議論されてきた問題だ。この問題を政府は解決するどころか、むしろ悪化させているという。

「農業経営の安定化には、政府の補助金が必須だと考えています。今回、政府は結果的に一部の大規模農家が対象となる『乾田直播の助成金』を新設しました。乾田直播には労働力軽減や水田栽培に比べて少ない水で栽培できるメリットがある一方、機材整備などに相当額の投資が必要となります。だからこそ助成金を出すわけなのですが、私たちのような小規模の農家には挑戦しにくい分野です。加えて、考慮すべき点があります。乾田直播は労力を削減するとともに農薬と化学肥料が水田よりも必要となることです。同時にそれは、安心安全なコメ作りとは異なる種類の栽培方法であるということです。もちろん、今は増産が大きな目標なのだから、こうした農法があってもいい。だからこそ、日本人が昔から水田でコメを栽培してきた理由も同時に再考すべきではないでしょうか。水田栽培では、稲を苗まで育ててから水田に植えます。すると、雑草と比較して成長差が生まれ、結果、除草作業が軽減され、環境配慮型の農法を担保します。地域の保水力を高め、土壌内の微生物や生物を活性化させ、日本の伝統的な自然環境を維持してきた面もあります。こうした観点からも、政府は直近の増産だけでなく、稲作農地の多くを占める水田活用についても、あわせて知恵を絞るべきだと思います」

デイリー新潮編集部