農林水産省の調査によると、昨年6月にコメ5キロは全国のスーパーで平均2000円から2200円（税込、以下同）で売られていた。ところが“令和の米騒動”で価格の高騰が進行し、石破首相は今年5月の党首討論で「5キロ3000円台に下げる」と断言。随意契約による備蓄米の放出といった対策も功を奏し、価格は下落に転じていた。（全2回の第1回）

＊＊＊

【写真】「5キロ4000円台」からコメの平均価格は下落していたが…農水省のデータを見ればジリジリと上昇に転じているのが一目瞭然

ところが、である。農水省は8月25日、「8月11日から17日の週は、コメ5キロの平均価格は3804円だった」と発表した。5キロ2000円台の備蓄米が話題となっていたはずだが、気がつけば4000円台が迫ってきている。

待望の「新米」の季節が到来するも

担当記者は「8月4日から10日の週は3737円だったのですが、その前の週と比較した上がり幅に注目が集まりました」と言う。

「平均価格3737円は前週より195円の上昇で、これは集計を始めた2022年以降で最大の上昇となったのです。最新状況である11日から17日の週を見てみると、目を引くのは銘柄米の高止りです。3月から5キロ4000円台が続いており、11日からの週は平均で4268円でした。新聞やテレビは『早場米の新米が高騰し、銘柄米の価格が上がった』と指摘しています。しかし食料品の値上がりに苦しむ私たちにとっては、8月に入ってブレンド米が2000円台から3000円台に上昇したほうが手痛いかもしれません」

早場米の新米が店頭に並び始めたが、その価格は異常だ。テレ朝NEWSによると、首都圏のとある米穀チェーン店では高知県産の新米2種が5キロ7800円と6450円で売られていたという（註）。

コメの販売状況に詳しい関係者は「とてもではありませんが、早場米の新米は私たちが買える価格ではありません」と苦笑する。

「備蓄米売れ残り」情報の謎

「随意契約による備蓄米、いわゆる“小泉米”は販売期限が8月末に設定されていました。新米の価格に影響を与えないよう配慮したのです。ところが小泉進次郎・農水相は20日に期限延長を発表しました。コメ価格の再高騰が現実味を帯びてきたので当然の判断でしょう。ただXでは気になる投稿が目立ちます。『備蓄米が売れ残っている』という投稿が散見されるのです。私は先日、都内と千葉県内のスーパーを見て回りましたが、店舗によっては備蓄米の棚に『売り切れ、入荷未定』の張り紙が出ていました。一時期、カルフォルニア米は5キロ2900円台まで下がったのですが、最近は再び3000円台前半まで値上がりしています。備蓄米がどれほど余っているのか、調べてみたいと思っています」

木村和也氏は登山専門誌「山と溪谷」で知られる出版社、山と溪谷社のOBだ。生まれ育った新潟県南魚沼市にUターンして実家のコメ農家を継ぎ、フリーペーパー「山歩みち」の編集長を務めている。異色の“兼業農家”と言っていいだろう。

木村氏は「地元のJAが2025年度の概算金を発表しました。魚沼産のコシヒカリは一等米1俵で昨年より1万3000円高い3万2500円です」と言う。

ラーメンとの共通点

「1俵60キロで3万2500円ですから、1キロ541円。従来、これを倍にした金額が販売価格になってきました。今年も同じなら倍にして1キロ1083円、5キロで5416円になります。多くの消費者は非常に高いと驚く額でしょう。個人でコメを販売している農家の中には1キロ1100円以上で売る人も現れています。これほどコメの価格が上昇すると、農業関係者からも消費者のコメ離れを心配する声が出てきます。私が思い出したのはラーメンです。昔のラーメン店は1杯600円程度でしたが、800円、900円と値上がりし、最近は1000円超えも珍しくありません。そして値段が上がるほど、私は自然とラーメン店から足が遠ざかりました。今では、ラーメンを食べるなら、袋麺を選びます。コメも今秋以降、ラーメンと似た状況になってしまわないか心配しています」（同・木村氏）

コメの適正価格とは果たしていくらなのか、高くても買いたいコメというものは存在するのか──現時点で、この難問に答えられる人は誰もいないだろう。

「JAの概算金、1キロ541円では農家の未来は絶望的です。とはいえ、1キロ1100円の販売価格は消費者にとっては現時点では高すぎます。一方、コメ栽培に必要な農薬、肥料、資材の価格も値上げが続いており、今年だけ概算金が増えても農家の利益はほとんど増えません」（同・木村氏）

コメ価格のばらつき

木村氏は「コメの買い取り価格が一気に上がるのではなく、消費者も受け入れられる緩やかな上昇が理想です」と言う。

「緩やかな上昇が数年のスパンで続けば、消費者の負担は激減しますし、経済的に疲弊している農家の経営も徐々に改善するはずです。私はコメの自主流通米販売も行っていますが、この秋は、30年前と同じキロ税込700円での販売を続けることに決めました。そのため今年は確実に儲かりません。ひょっとすると今年は、例年以上に自主流通米価格のばらつきが激しくなる可能性があります。ネットで購入するときは有機とか無農薬とか県認証とかしっかりと内容を吟味しないと、問題のあるコメを掴まされる可能性が高いと思います。正直、『これだけ農薬使って、化成肥料使ってこの値段か！』というのはよく見ます」

第2回【酷暑と水不足の「異常気象」で「一等米が減少し、銘柄米は高騰」の深刻リスク…温暖化が招く「いまそこにあるコメの危機」】では、猛暑がコメ不足を生み、今秋のコメ価格は高騰する可能性についてお伝えする──。

註：今年の新米5kg7800円も 異常な高値に業者も困惑 「備蓄米売り切れない」悲鳴も（テレ朝NEWS：8月17日）

デイリー新潮編集部