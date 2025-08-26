45年前のその夏の夜も、蒸し暑い夜だった――。1980年8月19日、新宿駅西口で、発車待ちのバスが放火され、死者6名、重軽傷者14名が出た「新宿バス放火事件」。日本の無差別殺人としては最悪の惨劇のひとつである。この事件が物議を醸したのは、その被害の大きさだけではなく、丸山博文（38＝事件当時）服役囚が後の裁判で心神耗弱と判断され、死刑を免れたことにもある。その後、半世紀近く経った今でも、心神喪失、耗弱者の責任能力の有無と刑罰の軽重は、時に大きな議論を引き起こすが、その原点とも言える事件である。

月刊誌「新潮45」では2007年、ノンフィクション作家・福田ますみ氏の筆により、この事件の全容を当時の資料などに基づいて詳らかにしている。以下、それを再録し、犯罪と責任能力、そして日本の刑法のありようについて、考えるヒントとしてみよう。

【福田ますみ/ノンフィクション作家】

（以下は、「新潮45」2007年2月号記事の再録です）

炭化した遺体

突如出現した20メートルもの巨大な火焔は、傍らの京王百貨店の5階にまで達し、新宿の夜空を焦がした。

駆けつけた消防隊が約40分後、ようやく火を消し止めると、真っ黒に焼け焦げたバスの後部座席に、完全に炭化した無惨な遺体が3体、座ったままの姿勢で発見された。

昭和55年8月19日午後9時過ぎ。東京・新宿駅西口の京王百貨店前のバス乗場。乗客を30人ほど乗せた中野車庫行きの京王帝都バスが、9時10分の発車を待っていた。

21歳の男子学生は、空いていた後部出口近くの長椅子に座りまどろんでいた。

突然、男の罵声が聞こえた。

「馬鹿野郎！ なめやがって」

化繊の服が溶け肌にはりつく

目を開けると、足下の床に新聞紙の束が置かれ、それが燃えていた。

水のような液体が新聞紙の上に撒かれたのを見た瞬間、ボンという耳をつんざく爆発音とともに新聞紙が勢いよく燃え上がり、炎は瞬く間にバスの天井をなめ尽くした。

男子学生は咄嗟に顔を手で覆い、炎の中を出口を求めて逃げ惑った。自分の髪の毛が燃えているのがわかった。

最後部の座席に座っていた21歳の女性は熱心に本を読んでいた。突然、目の前に巨大な炎の壁ができた。なにがなんだかわからなかった。炎と煙と乗客の絶叫が車内に充満し逃げることができない。

すると窓ガラスが割れているのが目に入った。彼女はそこに体を入れて頭から路上に落下した。

着ていた化繊の洋服は溶けてなくなり、全身ヤケドで「熱い、熱い」と転げ回る彼女を、取り囲んだ何百人もの野次馬はただ見ているだけだった。

4リットルのガソリン

中央下車口近くに立っていた22歳の女性は、後の公判で次のように証言した。

「開いたままの後部ドアから、青っぽいシャツを着た男が紙の束を投げ込み、その上に液状のものをバケツで撒きました。男の足はステップにかかっていなかったと思います」

男は、現場から立ち去ろうとするところを通行人に取り押さえられ、現行犯逮捕された。住所不定の建設作業員・丸山博文（当時38歳）だった。丸山は、火のついた新聞紙と4リットルのガソリンが入ったバケツを、後部座席めがけて投げ込んだのである。

まさに鬼畜の仕業としか思えない無差別放火殺人である。

野球のナイター見物の帰りだった40歳の父親と8歳の長男、通勤帰りの21歳のOLは、後部座席でまともにガソリンを浴び、火だるまになってその場で焼死した。他の3名も、病院に運ばれたものの重度のヤケドで敗血症を併発するなどして、数日から数ヶ月後に死亡し、この事件での死者は6名、重軽傷者は14名に及んだ。

小学4年生までしか学校に行かず

丸山の生い立ちは不遇である。

昭和17年、福岡県北九州市に5人兄弟の末っ子として生まれたが、2年後に母親を失い、消防士だった父親の男手一つで育てられた。

小学校4年までしか学校に行かず、その後は農家の手伝いや土木作業員として働き、昭和47年にバーホステスと結婚。長男が生まれたが、妻は育児を放棄して酒浸りになったため翌年離婚した。

ところが、元妻はまもなく統合失調症（当時の病名は、精神分裂病）を発症して入院。丸山は、生後まもない長男を施設に預けて大阪市内で土木作業員として働き、施設の息子に毎月7000円の送金を欠かさなかった。

この昭和48年の10月、丸山はアルコールの力を借りてアパートに住む若い女性の部屋に侵入して暴力をふるい、警察に逮捕されたが、その際に精神病院に医療保護入院をして精神分裂病（現在の病名は、統合失調症）の診断を下され、起訴を免れた経験がある。

世間に仕返しが

退院後の丸山は、土木作業員をしながら各地を転々とし息子に送金を続けるが、元妻や長男の面倒を見られず、入院費用や養育費も満足に仕送りできない自分に、自責感と不甲斐なさを覚えるようになった。

同時に、世間に対してねたみや恨みの気持ちを抱くようになっていった。

昭和55年3月頃から、新宿駅西口広場の植え込みでごろ寝をするようになった。「ここなら泊まる金もいらないし、だれにも文句を言われないと思った」と言うが、「酒を飲むと、他人が自分を変な目で見ているような感じがいっそう強くなり、頭にきて、だれかれとなく人通りの中でどなりちらした」と供述している。

8月15日夜、京王百貨店前のバス停付近で酒に酔ってわめいていたところを通行人に注意された。その通行人が停車中のバスに乗り込むのを見て、乗客のいるバス内にガソリンを撒いて放火すれば、世間に仕返しができると考えるようになった。

そこで、ガソリンを10リットル買い、ねぐらの植え込みの中にガソリンの入ったポリ容器を隠して、犯行の機会を窺っていた。

死んでもかまわない

そして犯行当日。午後8時頃、丸山は植え込みに戻りコップ酒をあおっていたが、飲むほどに酔うほどに、自分が世間から爪弾きにされていると感じた。そして、通行人が次々にバスに乗り込んでいくのを見て、「うちに帰れば幸せなんだろう。だがおれはここに寝る身だ」とねたみと憎悪を募らせ、犯行を決意した。

「ガソリンに火をつけてバスに放火すれば乗客はヤケドする。が、死んでもかまわないと思った」と自供している。

丸山は、残りの酒を一気に飲み干すと、その辺に散らばっていた新聞紙を拾い集め、ポリ容器のガソリンを、盗んだバケツに移し、午後9時頃、乗降車口の全てを開放したバスに近づき犯行に及んだ。

逮捕後の丸山は、髪の毛が焦げていることを問いつめられても、「焚火をして、その火で焦げた」と嘘をつき、多くの目撃者が現れて言い逃れができなくなると、「乗客がいるとは思いもしなかった」とぬけぬけと言った。

その後、丸山は殺人罪などで起訴された。死者6名という結果の重大性から鑑みて、死刑判決を求める世論が高まった。しかし、4年後に出た一審判決で、丸山には無期懲役の判決が下され、その2年後に高裁で同判決は確定した。丸山が死刑を回避できた理由は何か。死刑回避を知った丸山が弁護士に見せた表情とは。そして、その後の丸山の人生の、驚くべき結末とは。【後編】で詳述する。

福田ますみ（ふくだ・ますみ）

1956（昭和31）年横浜市生まれ。立教大学社会学部卒。専門誌、編集プロダクション勤務を経て、フリーに。犯罪、ロシアなどをテーマに取材、執筆活動を行っている。『でっちあげ』で第六回新潮ドキュメント賞を受賞。他の著書に『スターリン 家族の肖像』『暗殺国家ロシア』『モンスターマザー』などがある。

