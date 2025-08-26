透けない快適さ。夏を動きやすく、おしゃれに【クイックシルバー】のラッシュガードがAmazonに登場中‼
強い日差しも、アクティブな動きも。快適素材で乗り切る1枚【クイックシルバー】のラッシュガードがAmazonに登場!
クイックシルバーのラッシュガードは、透けにくく、ハリ・コシのある生地ながらも軽やかな着心地を実現した高機能モデル。肌触りの良い素材を使用し、アウトドアやスポーツシーンでも快適に過ごせる設計となっている。
UVカット性能は最高値UPF50+を誇り、紫外線の強い日差しの下でも安心して着用可能。フロントとバック左脇にはクイックシルバーの定番グラフィックがプリントされ、ブランドの世界観をシンプルかつ力強く表現している。
レギュラーフィットのシルエットは、幅広い体型にフィットしやすく、1枚で汎用性の高いアイテム。
海辺、プール、ジムや街歩きまで、アクティブな夏の定番として活躍する。
