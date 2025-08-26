ニューカッスルvsリバプール 試合記録
【プレミアリーグ第2節】(セント ジェームズ パーク)
ニューカッスル 2-3(前半0-1)リバプール
<得点者>
[ニ]ブルーノ・ギマランイス(57分)、ウィリアム・オスラ(88分)
[リ]ライアン・フラーフェンベルフ(35分)、ウーゴ・エキティケ(46分)、リオ・ングモハ(90分+10)
<退場>
[ニ]アンソニー・ゴードン(45分+3)
<警告>
[ニ]ダン・バーン(44分)、ブルーノ・ギマランイス(47分)
[リ]ライアン・フラーフェンベルフ(8分)、イブラヒマ・コナテ(25分)、コナー・ブラッドリー(87分)
観衆:52,230人
└16歳FWングモハが衝撃デビュー弾!! 10人ニューカッスルに2失点の王者リバプール、90+10分劇的勝利で開幕2連勝
