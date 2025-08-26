米メディア「ドジャース・ネーション」に25日（日本時間26日）、話題の人が登場した。ドジャースのYouTube番組・ポッドキャスト「Dodgers Dugout Live」という番組で、ダグ・マッキャン記者がインタビューしたのが、「野次将軍」などと日本のファンから命名されたビリー・ジーンさんだった。

前日のドジャース―パドレスの首位決戦で、パドレスファンのビリー・ジーンさんは、ドジャース・大谷翔平投手（31）などに対してネット裏で厳しい野次をはやし立てた。だが、大谷は9回1死、松井裕樹投手（29）から日米通じて初めての一発となる右中間への45号ソロを放ち、連敗ストップに貢献。生還後はヤジられ続けたジーンさんに、笑顔でハイタッチする粋な“仕返し”をしていた。

ジーンさんが、その話題に答えた。以下は、主な一問一答。

「24時間本当に電話が鳴りっぱなしで、すごく不思議な気分でした。でも、僕は普段マーケティングの仕事をしているから、バイラルになることはよく扱うんです。でもまさか自分がその立場になるなんて思わなかったですね。ただ球場で楽しんでいただけなんです」

――最初に伺いますが、普段は何をしているんですか？あなたのSNSフォロワーも見ましたよ。

「広告の仕事をしています。広告やAIマーケティングを長い間教えてきました。だから、今回の出来事は自分の名前を広めるいい広告塔になったかもしれませんね。だって“ビリー・ジーン”と言えば、誰もが“ああ、あのヤジ飛ばしてたやつか”となるでしょう。試合後にデーブ・ロバーツ監督も僕のヤジについて『遊び心があって面白かった』と言っていました」

――どんなヤジを飛ばしていたんですか？僕は基本的に、チケットを買った人がFワードを叫んだり、行き過ぎたことをしなければヤジはOKだと思うんです。それが面白い瞬間を生んだ理由でもあると思います。

「僕は生まれも育ちもサンディエゴなんです。だから愛を込めたヤジでした。もちろん自分のチームを応援するための口撃です。ドジャースファンが応援するように、僕はサンディエゴを背負ってました。しかもダグアウトのすぐ横の席だったんです。ただ、僕は正直ベースボールのことをよく知っているわけじゃありません。楽しそうだから友人たちと一緒に行ったんです。選手の名前もほとんど知りませんでした。でも義理の兄が後ろに座っていて、彼は大のドジャースファンなんです。彼が“オオタニは野球界のマイケル・ジョーダンだ”って教えてくれて『へえ、そんなにすごい人なのか』と初めて知ったんです」

――どうやってそんな良い席を取ったんですか？

「2万ドル払って買ったんです。友人たちとボックス席で、最高の体験をプレゼントしたかったんですよ」

――具体的にオオタニに何を言ったか覚えていますか？

「最初に言ったのは“おい、君はザ・ロックとシャキール・オニールを足したみたいだな”ですね。彼は本当に大きくて圧倒されました。最初は彼も無視していたんですが、試合が進むにつれ、こちらがリードしていた時に義理の兄が『オオタニは直近10打席ノーヒットだぞ』と教えてくれたんです。そこで僕は“この打者を片付ければ、次は10打席ノーヒットのやつだから楽勝だぞ！”って叫んだんです。するとオオタニがチラッと僕を見たんですよ。その直後に前の打者がホームランを打って、オオタニがこちらを振り返って目を見て指差してきたんです。あの瞬間は本当にゾクっとしました」

（続けて）

「その後、オオタニが打席に立って本塁打を放ちました。ベースを一周してダグアウトに戻る途中、通常ならチームのサンフラワーシード・セレブレーションに行くところを、彼は少し寄り道して僕の前に来て、ハイタッチをしてきたんです。僕は“やっぱり来ると思った”と友人に言いました。だってあれだけヤジを飛ばしていたから、当然の報いですよね。彼がサードを回った瞬間から、これは自分の番だと分かっていました。あの時は本当に最高でした。オオタニは“GOAT（史上最高）”だと思います。バスケのジョーダンを見るようなもの。彼にヤジを飛ばして、それに反応してくれるなんて最高じゃないですか」

――でも彼を刺激して本塁打を打たれたことで、逆に「獣を目覚めさせてしまった」と思いませんでしたか？

「そうですね。正直、少し責任を感じています（笑）。でもオオタニだけじゃなく、ムーキー・ベッツも振り返って『お前誰に向かって話してるんだ？』みたいな顔をしていましたよ。本当に面白い経験でした」

――試合で彼にスイッチを入れてしまったような気分だったんだ。だって彼は10打席連続ノーヒットで、そこでいきなり特大ホームランを打ったんだから。ビリー、それはお前のせいか？

「いや、まず最初に言っておきたいのは、大谷だけじゃなくて、ドジャース全体の出来事だったってことだ。選手については何も知らなかったけど、あの本塁打が出た瞬間、面白いことがいくつも起きた。後ろにいたムーキー・ベッツが振り返って『お前、誰に言ってんだ？』って顔をしたんだ。ベッツは『ほら見ろ』と言わんばかりのサインを送ってきたし、チームメートのジョーダンにも『何やってんだよ』みたいな視線を向けていた。ドジャースのベンチ全体がそいつを黙らせろって雰囲気で、こっちは“俺、何やっちゃったんだ？”って思ったよ」

――大谷がその時に何か具体的に言ってきたことを覚えてますか？

「いや、あれは皮肉交じりで、冗談っぽい感じだった。面白かったんだ。彼の仲間のルーキーが先に打席に立ったとき、俺は“ルーキーなんか何もできないだろ”ってヤジを飛ばしていたんだけど、そいつがホームランを打った。そしたら大谷が“見たか？ ホームランだぞ”って仕草をしてきてね。クールなやりとりだったし、自然に生まれた瞬間だった。俺はパドレスの大ファンだから気持ちは変わらないけど、今は大谷のことをもっと好きになったよ。試合後にカメラには映らなかったけど、彼はまだ終わってなかった。整列してハイタッチするときに俺のところに来て、ハイタッチしたあと投げキッスして去っていったんだ。めちゃくちゃ挑発的だったけど最高に面白かった。俺なら同じことを100％やると思う」

（続けて）

「正直、あれは友達同士でゲームして勝った時の煽りみたいなものだった。彼はプロとして割り切って楽しんでいて、“野球で食べてるなんて幸せだよな”って感じが伝わってきた。チケットも高かったけど、夢のシートだったよ。年に5〜10試合くらいは会社の仲間を連れて観戦するけど、この試合は特別だった。シーズン前から狙って取っておいたんだ。スター選手が出場して、チーム同士がしっかり戦って、ああいう瞬間が見られたのはラッキーだった。ジョー・デービスの実況でも言ってたけど“孫にまで語り継げる瞬間”っていうのは本当だと思う。試合の後になってメディアや友人からの反響で初めてその大きさに気づいた。もしまたポストシーズンで同じカードが実現したら、俺は必ずまた行ってヤジを飛ばすよ。

――最後に大谷にメッセージを送るとしたら？

「リスペクトだね。彼は俺を黙らせたけど、それがまた素晴らしかった。文句なしにマスターだし、心から尊敬しているよ」