プロフィギュアスケーターでタレントの本田真凜（24）が、写真集発売記念イベントでのスタイル際立つワンピース姿を披露した。

【映像】水着姿ではしゃぐ動画

24歳の誕生日当日となる8月21日に、1st写真集「MARIN」を発売した本田。Instagramでは、水着姿ではしゃぐメイキング動画や、プールでのオフショットを披露しており、「こんな姿初めて見ます」「リアルマーメイドですね」など、多くの反響が寄せられ、話題になっていた。

23日には写真集発売を記念したイベントが開催され、翌日の投稿では、「待ちに待ったお渡し会の日！お越しくださった皆様ありがとうございました！直接お話しできてお渡しできて たっくさんのパワーを頂けてみんなニコニコでオモロくて あああ本当に幸せな日でした ありがとうありがとう」とイベントを振り返り、スタイル際立つワンピース姿を披露した。

続けて、「144ページの中の数え切れないほどのお写真とお衣装たち『朝焼けの海辺を全力で駆け抜けてみたい！ドレスを着てプールに入りたい！バレリーナになりたい！麦わら帽子かぶりたい！小籠包は絶対食べたい！上下デニムでカッケェの着たい！ピンクのフワフワドレスも着たーい！ドデカアイスも食べたいし！』などなど…笑 他にもキリがないくらいたくさんの『こんな写真集がいいな』という願いを本当に全部かなえてくださり最高に楽しい撮影でした。無断転載されている写真 数枚だけでなく、他のすべては読んでくださった方の特権にしましょ 約束 とにかく100点超えて1万点です 写真集に携わってくださったすべての皆様、本当にありがとうございました 幸！！」と、写真集への思いもつづっている。

この投稿にも「どんどん美しくなってく」「天使すぎ」などの反響が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）