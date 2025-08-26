唐沢寿明、10月『コーチ』で約7年ぶりテレ東連ドラ主演！ 堂場瞬一原作の警察小説が待望のドラマ化
唐沢寿明が主演するドラマ9『コーチ』（テレビ東京系／毎週金曜21時）が、10月17日より放送されることが決定した。
【写真】山口智子、唐沢寿明との“夫婦ショット”に反響 「素敵な2ショット」「憧れの夫婦」
本作は、元新聞記者ならではのリアリティーあふれる描写で数々のベストセラーを生み出してきた堂場瞬一の傑作警察小説『コーチ』（創元推理文庫）をドラマ化した、異色の警察エンターテインメント。
捜査に行き詰まり、失敗や挫折に苦しむ若手刑事たちの前に現れたのは、“冴えないおじさん”向井光太郎。彼の正体は、警視庁人事二課から派遣された特命職員だった。「コーチ」の的確なアドバイスによって、若手刑事たちは、刑事としてだけでなく人間としても成長していく――。
主人公・向井光太郎を演じるのは、映画、ドラマなど数々のヒット作で主演を務め、圧倒的な演技力で魅了する唐沢寿明。ドラマBiz『ハラスメントゲーム』以来、約7年ぶりのテレ東連ドラ主演となる。
主演の唐沢は「はっきり言うと視聴率的には勝ち目はないと思います（笑）。だけど、他局のドラマより面白い作品にする自信はめちゃめちゃあるので、期待していただいていいかなと思います。あと、気になる若い俳優がいたら応援してあげてください！」とメッセージを寄せた。
早く出世したがゆえに部下との関係に悩む女性係長、体格が大きく尾行が苦手な刑事、取り調べで容疑者になめられてしまう刑事…。彼らに的確なアドバイスを与え、魔法のように潜在能力を引き出していくのが向井だ。やがて苦境を乗り越えた若手刑事たちは結集し、大きな事件に立ち向かっていく。さらに向井の衝撃的な過去が交錯し、物語は予想外の展開へ。刑事としても優秀な向井が、なぜ今、人事課にいるのか――。物語が進むにつれ、その謎が明らかになっていく。
ドラマ9『コーチ』は、テレビ東京系にて10月17日より毎週金曜21時放送（初回は15分拡大）。
※唐沢寿明、原作者・堂場瞬一ほかのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■唐沢寿明（向井光太郎役）
――ドラマのご出演が決まった時のお気持ちをお聞かせください。
テレ東の連続ドラマへの出演は今回が2回目で、他局よりもゆったりマイペースでやりやすい印象ですね。原作を読んだ上で及川監督と話し合い、面白いエンターテインメント作品を作り上げることができるのではないかと思いました。
――ご自身が演じる向井光太郎の注目ポイントや、見どころを教えてください。
僕が演じる向井は少し変わった人で、それをあまり表に出してもいけないので、今回は若い俳優陣とのチームワークが大事だと思っています。若い人たちの見せ場のシーンも多く、彼らにとってもすごくやりがいがあると思います。僕も若い時には、小さい役でも本当に真剣に考えて演じてきたので、そういうことを彼らがしてくれると嬉しいですね。そうするとさらに作品が面白くなると思っています。
――ドラマを楽しみにしている視聴者の皆さまにメッセージをお願いいたします。
はっきり言うと視聴率的には勝ち目はないと思います（笑）。だけど、他局のドラマより面白い作品にする自信はめちゃめちゃあるので、期待していただいていいかなと思います。あと、気になる若い俳優がいたら応援してあげてください！
■原作者・堂場瞬一
警察小説といえば、「俺の背中を見ろ」的に、先輩が後輩に厳しく捜査のノウハウを伝える話が多い。ただ、令和の時代にそれはどうだろう？ 『コーチ』は、「先輩」ではなく「教える専門」の人間を描いたものだ。きつい言葉は吐かない。しかし若手を納得させるために言うべきことははっきり言って、方向性を示す。そんな令和流のコーチングを続ける向井光太郎とは何者なのか？――という話を書き上げてから数年が経つ。その数年の間にも、「人に教える」技術は変化してきたはずだ。映像化されるにあたり、令和のコーチ像がどう描かれるか、楽しみでならない。
■テレビ東京 ドラマ制作部 都筑真悠子（プロデューサー）
「この人がいなかったら今の自分はいない」。そう言える出会いは、人生で何度もあるものではないと思います。向井を見ていると、私にもこんな風にさりげなく、時には厳しく、でも偉そうじゃなく、導いてくれる存在がいたら…！ そう願ってしまいますが、きっとこの物語に出てくる若手刑事たちは向井の救いの手に甘えることなく、自分の力で成長しようとする人たちだからこそ、向井と出会えたのでしょう。そしてまた、向井自身も彼らによって成長させられていく。刑事ドラマとしてだけではなく、そんな「人と人との出会い」を描き、見てくださった方が次の日を少しでも前向きな気持ちでスタートできるような、そんな作品になったら素敵だなと思います。
【写真】山口智子、唐沢寿明との“夫婦ショット”に反響 「素敵な2ショット」「憧れの夫婦」
本作は、元新聞記者ならではのリアリティーあふれる描写で数々のベストセラーを生み出してきた堂場瞬一の傑作警察小説『コーチ』（創元推理文庫）をドラマ化した、異色の警察エンターテインメント。
捜査に行き詰まり、失敗や挫折に苦しむ若手刑事たちの前に現れたのは、“冴えないおじさん”向井光太郎。彼の正体は、警視庁人事二課から派遣された特命職員だった。「コーチ」の的確なアドバイスによって、若手刑事たちは、刑事としてだけでなく人間としても成長していく――。
主演の唐沢は「はっきり言うと視聴率的には勝ち目はないと思います（笑）。だけど、他局のドラマより面白い作品にする自信はめちゃめちゃあるので、期待していただいていいかなと思います。あと、気になる若い俳優がいたら応援してあげてください！」とメッセージを寄せた。
早く出世したがゆえに部下との関係に悩む女性係長、体格が大きく尾行が苦手な刑事、取り調べで容疑者になめられてしまう刑事…。彼らに的確なアドバイスを与え、魔法のように潜在能力を引き出していくのが向井だ。やがて苦境を乗り越えた若手刑事たちは結集し、大きな事件に立ち向かっていく。さらに向井の衝撃的な過去が交錯し、物語は予想外の展開へ。刑事としても優秀な向井が、なぜ今、人事課にいるのか――。物語が進むにつれ、その謎が明らかになっていく。
ドラマ9『コーチ』は、テレビ東京系にて10月17日より毎週金曜21時放送（初回は15分拡大）。
※唐沢寿明、原作者・堂場瞬一ほかのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■唐沢寿明（向井光太郎役）
――ドラマのご出演が決まった時のお気持ちをお聞かせください。
テレ東の連続ドラマへの出演は今回が2回目で、他局よりもゆったりマイペースでやりやすい印象ですね。原作を読んだ上で及川監督と話し合い、面白いエンターテインメント作品を作り上げることができるのではないかと思いました。
――ご自身が演じる向井光太郎の注目ポイントや、見どころを教えてください。
僕が演じる向井は少し変わった人で、それをあまり表に出してもいけないので、今回は若い俳優陣とのチームワークが大事だと思っています。若い人たちの見せ場のシーンも多く、彼らにとってもすごくやりがいがあると思います。僕も若い時には、小さい役でも本当に真剣に考えて演じてきたので、そういうことを彼らがしてくれると嬉しいですね。そうするとさらに作品が面白くなると思っています。
――ドラマを楽しみにしている視聴者の皆さまにメッセージをお願いいたします。
はっきり言うと視聴率的には勝ち目はないと思います（笑）。だけど、他局のドラマより面白い作品にする自信はめちゃめちゃあるので、期待していただいていいかなと思います。あと、気になる若い俳優がいたら応援してあげてください！
■原作者・堂場瞬一
警察小説といえば、「俺の背中を見ろ」的に、先輩が後輩に厳しく捜査のノウハウを伝える話が多い。ただ、令和の時代にそれはどうだろう？ 『コーチ』は、「先輩」ではなく「教える専門」の人間を描いたものだ。きつい言葉は吐かない。しかし若手を納得させるために言うべきことははっきり言って、方向性を示す。そんな令和流のコーチングを続ける向井光太郎とは何者なのか？――という話を書き上げてから数年が経つ。その数年の間にも、「人に教える」技術は変化してきたはずだ。映像化されるにあたり、令和のコーチ像がどう描かれるか、楽しみでならない。
■テレビ東京 ドラマ制作部 都筑真悠子（プロデューサー）
「この人がいなかったら今の自分はいない」。そう言える出会いは、人生で何度もあるものではないと思います。向井を見ていると、私にもこんな風にさりげなく、時には厳しく、でも偉そうじゃなく、導いてくれる存在がいたら…！ そう願ってしまいますが、きっとこの物語に出てくる若手刑事たちは向井の救いの手に甘えることなく、自分の力で成長しようとする人たちだからこそ、向井と出会えたのでしょう。そしてまた、向井自身も彼らによって成長させられていく。刑事ドラマとしてだけではなく、そんな「人と人との出会い」を描き、見てくださった方が次の日を少しでも前向きな気持ちでスタートできるような、そんな作品になったら素敵だなと思います。