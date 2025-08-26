〈「日本国内では射撃できんかった…」自衛隊の最新鋭12式ミサイルが、オーストラリアの朝焼けに轟く！ 不肖・宮嶋が見届けた“日本初”連続発射の瞬間〉から続く

今年の多国間軍事演習「タリスマン・セイバー」では、陸海空自衛隊さらに豪軍も加わった統合衛生・治療訓練に、航空自衛隊の宇宙作戦群も初めて参加した演習も行われた。

【画像】「まるでノルマンディー上陸作戦のような…」輸送艦「おおすみ」も躍動した大規模訓練を写真で一気に見る



撮影＝宮嶋茂樹

さらに海上自衛隊からは輸送艦「おおすみ」に、陸上自衛隊水陸機動団、略して水機団も乗り込み、さらにさらに護衛艦2隻も加わり、陸海空自衛隊員総勢1500人が派遣されたのである。タリスマン・セイバーは2年ごとに米豪が主催し、豪州を舞台に開催される大規模多国間軍事訓練で、日米豪以外にも加英独仏印など19か国から3万5000人の将兵が今回は参加する。

日豪がともに牽制する共通の相手

その建前上の目的は、インド太平洋地域における安全保障環境の維持・向上のため参加各国の連携強化や運用能力の向上を図る……とされているが、不肖・宮嶋に言わせれば、中国への牽制であろう。力による現状変更を見え見え確信犯でやってくる中国のせいで、台湾の平和は風前の灯火、我が国尖閣諸島周辺海域も南シナ海もすでに実質中国の海である。

日本と違い、敵国が隣にない豪州とて、すでに周辺太平洋諸国は軒並み中国の借金漬け、あの習近平中国共産党総書記の言いなりで、当初親中政権だった豪州も、もはや手遅れ感は否めないが、その危機感は尋常でないはずである。

自衛隊と米豪軍が輸送艦「おおすみ」に集結

さて、12式地対艦ミサイルの実弾射撃後、演習の舞台はニュー・サウス・ウェールズ州からクィーンズランド州沖合の輸送艦に移り、続けられた。

海上自衛隊の輸送艦「おおすみ」の広大な車両甲板や飛行甲板には、AAV7（水陸両用車）や陸上自衛隊車両やクリックと呼ばれるゴムボートさらに大小武器が立錐の余地のないほど積み込まれ、隙間を縫うように上陸を控え武装した日米豪軍将兵が動き回る。

その中で、いつも自衛艦で見慣れたブルーを基調とした迷彩服に交じり、見慣れぬコヨーテ色の上着と独特のブルパップ（機関部が小銃後方に配置された）方式のシュテアーAUG小銃で武装した豪軍海兵隊員、さらに濃緑色のつなぎに身を包んだ米海軍将兵、さらに陸上で見慣れるOD（濃緑色）の迷彩服に、排水孔のついたコヨーテ色の半長靴に身を固めた陸上自衛隊の水陸機動団員も多く見られた。さらに同じく陸自の迷彩服と「おおすみ」のスコードロン・キャップ（部隊帽）に身を包んだ「おおすみ」乗員の姿が目を引いた。

昨年元旦に起こった能登半島震災でも、この「おおすみ」は災害派遣され出動し、不肖・宮嶋も同乗した。

M7.6の大地震とその直後の津波により、被災地に通じる陸路はことごとく崩落、半島全域で電気、上下水道、ガスに通信まで絶たれた多くの集落が長く孤立した。そんな孤立集落に飲料水、食糧、燃料など支援物資や医療班などの人員に道路復旧のための重機や車両を洋上から送り届けたのも、この輸送艦「おおすみ」と搭載されていたLCAC（エア・クッション艇）だったのである。

その際から車両揚陸支援に当たっていたのも彼ら陸自迷彩服に身を包んだ陸自乗員であった。彼らこそ、海上自衛隊呉基地に居を構えた陸上自衛隊が主体となった自衛隊海上輸送群隊員や、水陸両用作戦のために輸送艦に乗り込む陸自乗員なのであった。

いよいよ上陸訓練がはじまる

かような実戦形式の状況下、母艦となる「おおすみ」のLCAC甲板には、轟音と水しぶきを上げながら日米両海軍のLCACがひっきりなしに発着艦を繰り返す。

対岸のスタネージの地平線まで続くビーチには「おおすみ」から発艦したクリックが音もなく接岸しては水機団員、米海兵隊員が次々上陸してくる。

水機団のボート要員の他、火力誘導班員も米海兵隊の特殊部隊とも言えるANGLICO（空爆・砲撃支援誘導員）と行動を共にし、また第1水陸機動連隊に5人しかいない女性隊員も共に上陸とこれまた実戦を想定したものとなった。

沖合の「おおすみ」に加え、米海軍の揚陸艦「ラシュモア」と「サン・ディエゴ」からAAV7にその後継とも言える米海兵隊の最新兵器ACV（水陸両用戦闘装甲車）が一線となって波しぶきと轟音を上げ、上陸したと思いきや、後部ハッチから水機団員や海兵隊員が飛び出しビーチに展開していく。

さらにさらにこれまた日米両軍のLCACも後に続く。LCACからは米海兵隊のLAV―25軽装甲車はじめ日米の大小の車両や物資、人員を次々揚陸させ、まるでオマハビーチの様相を呈してくる。不肖・宮嶋も米海兵隊の最新兵器ACVの洋上航行を初めて目にすることができた。ましてやそんなACVと水機団のAAV7が海兵隊員と水機団員とともに行動するところを見るのも初めてである。

さらにそんな日米の共同作戦を、日米両将兵すぐそばでともに内陸部の牧草地や森林の中にまで進攻し、取材できたのも初めてであった。

地元オージーキッズも大興奮

しかし、そんな地平線まで続くビーチや内陸まで繰り広げられた壮大なスペクタクルを地元のオージーらは、それを見下ろせる崖上でデッキ・チェアーをズラリ並べ、ドリンク片手に目を細め、LCACが巻き上げる強烈なダウン・ウオッシュに混じった砂嵐や水しぶきを被って、歓声を上げているのである。

背後から銃声がしても悲鳴を上げる地元オージーもいない。

それもそのはず、このあたりは民有地なのである。

これが沖縄であれば上陸後、いったん状況が停止し、また別の演習場で地上戦闘再開となるが、ここスタネージでは上陸後そのまま内陸部まで進攻するという、より実戦的な訓練ができるのである。しかも小は拳銃から大は12.7ミリ重機関銃まで、空砲だが発砲までできるのである。

さらに地元オージーキッズや家族連れは自衛隊水機団のAAV7に近づき、自衛隊員とわきあいあいと記念写真に収まろうとするくらい親日なのである。

日本の平和は守れるのか

このタリスマン・セイバーでは、自衛隊も純粋に訓練に没頭でき、当初の目的より実戦的な経験を積み、かつ各国軍との連携を強化することができた。

しかし、このような演習を目の当たりにする度に願う。これらの訓練が、訓練で終わってくれるようにと。しかし……次の瞬間にはそれが叶わぬ願いだと悟る現実がある。今回の作戦中も、沖合には中国の情報収集船が出没し、怪しげな行動を繰り返していたのが目撃されている。

そんな豪州も前の大戦では日本と敵同士、北部の大都市ダーウィンを帝国海軍機が空襲、約250人の犠牲者を出したばかりか、ニューギニアやガダルカナル島はじめソロモン諸島でも日本軍と海戦、地上戦をくりひろげ、戦後しばらくは反日感情があったものの現在はQUAD（4か国戦略対話）のメンバー同士、今や日豪で戦闘機や護衛艦を共同開発する間柄である。

我が国が再び戦火にまみれることのなき唯一の法は、今回の地対艦ミサイル実射訓練にしろ、水機団の水陸両用戦闘能力にしろ、強力な武器や装備を適切に取り扱い、最大限の効果を発揮させる自衛隊員の練度と優秀さを誇示し、敵に侵略をためらわせることしか今はない。我が国の隣国の核保有国の独裁者がもはや話の通じる相手ではないことは明らかである。それどころか日本人の誠意や良心、ケンポーの精神を鼻で笑う始末である。

首相はじめ閣僚の大半がそんな敵国の顔色をうかがうだけで「イカン」としか言えんようでは、日本はなめられる一方、軍事的には充分な装備を整え訓練を怠らずとも、政治的には敵に侵略を企図させる一方である。日本の平和も風前の灯火と認めざるを得ない。

これが8月15日終戦の日を迎えた日本の姿なのか。これが英霊たちが命がけで守ろうとした子孫なのか。

「座して平和は訪れない」そして「その平和のために犠牲になった者がいるのだ」。英霊がそう叫ぶ声が聞こえたのは不肖・宮嶋だけなのか。

撮影＝宮嶋茂樹

（宮嶋 茂樹）