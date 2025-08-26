ホロライブ・星街すいせい、超有名経済誌の表紙に登場 初のVTuber表紙にファンも感動「す俺誇とかいう次元ではないな」
VTuber事務所「ホロライブプロダクション」の公式エックスが25日に更新。所属するVTuber・星街すいせいさんが経済誌「Forbes JAPAN 2025年10月号」の表紙に登場していることを告知すると、ファンから称賛の声が上がった。
【写真】星街すいせいさんの快挙をファンも祝福
「ホロライブ」0期生のすいせいさんは、卓越した歌唱力で歌手としても活躍しており、今年2月には自身初の日本武道館ライブが開催。4月期にはアニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』の第3話挿入歌「夜に咲く」やEDテーマ「もうどうなってもいいや」も話題になった。
そんな彼女が所属するホロライブの公式エックスは「『Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2025』に ＃星街すいせい が選出されました 受賞を記念して、本日8／25発売の「Forbes JAPAN 2025年10月号」の表紙にも登場!! 4ページのロングインタビューが掲載されていますので、ぜひチェックしてみてください」とつづり、すいせいさんが「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2025」を受賞し、雑誌の表紙を飾ったことを告知。VTuberが表紙に掲載されるのは「Forbes JAPAN」では初となる。
すいせいさんの快挙を知ったファンからは「すいちゃん、おめでとうございます！」「Forbesの表紙も記事も受賞も凄いー！」「す俺誇とかいう次元ではないな」「凄い！絶対買います！」など、多くの称賛が集まっている。
引用：「ホロライブプロダクション【公式】」エックス（＠hololivetv）
