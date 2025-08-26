櫻坂46・藤吉夏鈴、山崎天との“てんかりん”オフショット公開 「最高のライブをありがとう！」
櫻坂46の藤吉夏鈴が25日、自身のインスタグラムを更新。山崎天との“てんかりん”コンビで撮影したオフショットを公開し、ファンから反響が寄せられている。
藤吉は「楽しかったね」とコメントを添え、24日にツアーファイナルを迎えた「5th TOUR 2025 “Addiction”」でのオフショットを掲載。ステージ衣装姿で寄り添う藤吉と山崎の笑顔が印象的な写真となっている。
藤吉と山崎は、「Addiction」でダブルセンターを務めたほか、京セラドーム大阪で行われたファイナル公演では2人そろって影ナレを担当。「てんかりんで〜す」と自己紹介し、会場を沸かせた。
ファンからは「てんかりん本当にだいすきだよ〜」「てんかりんは無敵」「これからも楽しもうね」といった声が寄せられており、2人の絆に改めて注目が集まっている。
※山崎天の崎は正式には「たつさき」
引用：「藤吉夏鈴」インスタグラム（＠fujiyoshi.karin）
