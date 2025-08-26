¡ØËÍÃ£¤Ï¤Þ¤À¤½¤ÎÀ±¤Î¹»Â§¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ù¡È´àÃ«ÀèÀ¸¡É¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡¡½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Ø¤Î¡ÈÊÌ¤ì¤Î¸ÀÍÕ¡É¤Ë¾Î»¿¡ÖÀ¿¼Â¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ê¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Ë
¡¡°ëÂ¼Í¦ÅÍ¤¬¼ç±é¡¢ËÙÅÄ¿¿Í³¡¢°ð³À¸ãÏº¤¬¶¦±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡ØËÍÃ£¤Ï¤Þ¤À¤½¤ÎÀ±¤Î¹»Â§¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ·îÍË22»þ¡Ë¤ÎÂè7ÏÃ¤¬25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢´àÃ«¡ÊÊ¥¾åÂÙ»Ë¡Ë¤¬½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤ËÊü¤Ã¤¿¡ÈÊÌ¤ì¤Î¸ÀÍÕ¡É¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢X¾å¤Ç¤Ï¡È´àÃ«ÀèÀ¸¡É¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤¿¡£¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤Î¾å¡¢¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´àÃ«¡ÊÊ¥¾åÂÙ»Ë¡Ë¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤ë½÷»ÒÀ¸ÅÌ¡¦ÅçÅÄ¡ÊËÌÎ¤Î°¡Ë
¡¡¥¹¥¯¡¼¥ë¥í¥¤¥ä¡¼¤Î·ò¼£¡Ê°ëÂ¼¡Ë¤Ï¡¢2Ç¯¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¡¦ÅçÅÄÀ»ºÚ¡ÊËÌÎ¤Î°¡Ë¤«¤é¡ÖÀèÀ¸¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ïºá¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¡£Àº¿ÀÅª¤ËÉÔ°ÂÄê¤ÊÊì¿Æ¤¬¤¤¤ëÅçÅÄ¤Ï2Ç¯¤«¤éÊÝ·ò¼¼ÅÐ¹»¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢1Ç¯¤ÎÃ´Ç¤¤À¤Ã¤¿´àÃ«¤Ï¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤òº£¤âµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢´àÃ«¤ÏÀÄ¾¯Ç¯ÊÝ¸î°éÀ®¾òÎã°ãÈ¿¤ÎÍÆµ¿¤Ç·Ù»¡¤ËÇ¤°ÕÆ±¹Ô¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡·Ù»¡½ð¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿·ò¼£¤ËÂÐ¤·¤Æ´àÃ«¤Ï¡¢²ÆµÙ¤ß¤ÎÌë¤ËÅçÅÄ¤¬²È½Ð¤ò¤·¤Æ¼«Âð¤òË¬¤Í¤Æ¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£´àÃ«¤ÏÈà½÷¤ÎÎ¾¿Æ¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤é¤º¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤ÇÌë¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÁáÄ«¤Ë¤ÏÈà½÷¤òÌë¶ÐÌÀ¤±¤ÎÉã¿Æ¤Ë°ú¤ÅÏ¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë´àÃ«¤ÏÈà½÷¤«¤éÆÍÁ³¥¥¹¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ä¡ÖÀèÀ¸¤¬¹¥¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£¤½¤·¤Æ´àÃ«¤Ï·ò¼£¤Ë¡Öº£¡Ä¤¢¤ó¤¿¤Ë¤·¤«¸À¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥¥¹¤µ¤ì¤¿»þ¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·ù¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¤¹¤ë¡Ä¡£
¡¡ÍÆµ¿¤ÏÀ²¤ì¤¿¤â¤Î¤Î´àÃ«¤ÏÍ¡»ÝÂà¿¦¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç°ú¤Ã±Û¤·ºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´àÃ«¤Î¤â¤È¤ËÅçÅÄ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¼Õºá¤¹¤ë¤È¡¢Èà½÷¤Ï¹â¹»Â´¶È¸å¤Ë²È¤ò½Ð¤ë¤ÈÀë¸À¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö»ä¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤Ï18ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡Ä¡×¤È²¿¤«¤ò¸À¤¤¤«¤±¤ë¤È´àÃ«¤¬¡Ö²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÀ©¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡ÖËÍ¤Ï·¯¤Ë¡¢Îø°¦´¶¾ð¤ò»ý¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤«1ÅÙ¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤â¤¦½ª¤ï¤ê¤À¡ª¡×¤È¸À¤¦¤È¡Ö¿Æ¤â¡¢ËÍ¤Î¤³¤È¤â¡¢Á´Éô¸«ÊÖ¤¹¤è¤¦¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ì¡×¤ÈÈà½÷¤òÍ¡¤¹¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤ò´º¤¨¤ÆÆÍ¤Êü¤¹´àÃ«¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¶µ°é¼Ô¤Î¸ÀÍÕ¤À¡Ä¡×¡ÖÎÉ¤¤ÀèÀ¸¤À¤ï¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤¤«¤é¤³¤½ÆÍ¤Êü¤¹¤ó¤À¤è¤Í¡×¡ÖÂç¿Í¤È¤·¤ÆÀ¿¼Â¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÃÇ¤ÁÀÚ¤ì¤ë´àÃ«ÀèÀ¸¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
