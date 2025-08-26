外国人による日本の不動産爆買い問題がさきの参議院議員選挙で大きく取り上げられるようになって以来、世間を騒がせている。

最近では、大阪市浪速区や東京都板橋区の賃貸マンションオーナーが外国人に代わった途端に借家人に対して法外な家賃引上げを通告し、退去を余儀なくされている事例が報告されている。

借家人側に有利である「借地借家法」

日本では借地借家法（旧借地法・借家法を統合）により、建物の賃貸借関係が普通賃貸借契約であれば、必ずしも大家側の要求通りに賃料改定に応じる必要はない。通常は期間2年の賃貸借契約が締結され、更新時に新たな賃料については協議できることになっているが、大家側が値上げを要求する際、借家人が納得しない場合には、大家側はその理由を説明し納得してもらう必要がある。借家人が納得しない場合には、裁判所で争うことになるが、借家人側に有利な判決が出る場合が多く、裁判費用等を考えると大家側も裁判をしてまで解決しようとは考えずに現行賃料で妥協することが多いのが実態だ。

日本の借地法・借家法は1921年制定の古い法律で、戦時下の1941年に改正され、大家側は正当な事由がない限り、借家人との間の賃貸借契約の更新を拒めない内容になっている。背景には戦後、多くの男性が戦争で亡くなり、稼ぎ手を失った多くの未亡人が借家から追い出されるのを防ぐ意味合いがあったものだ。1999年にあらたに定期借家法が制定され、定期借家契約を締結していれば、期限終了で契約は終了し、立ち退きさせることができるようになったが、現状、国内の多くの賃貸契約が普通借家契約になっているのが実情だ。

ところが外国人オーナーはそうした実態を知らないケースが多いので、投資した不動産の運用利回りを上げようと、物件取得後は直ちに賃料値上げを通告し、嫌なら立ち退かせることができると考える。値上げを拒み、退去しない住民に対してはエレベーターを休止して、嫌がらせをするなどの事例も報告されている。

「来月から家賃を倍にする。嫌なら出て行ってくれ」

香港在住の知人が先日、私の事務所に来た際、こんな愚痴を呟いていた。

「先日の夜、玄関の扉を叩く音がするので何事かと出たら大家から『来月から家賃を倍にする。嫌なら出て行ってくれ』と通告され頭を抱えています」

聞くところによれば香港では家賃が急騰していて、借家人は特に保護されていないために、家賃に納得できないならば出ていかざるを得ないとのことだった。日本でのトラブルの背景にはこうした互いのルールの違いによるものもある。

こうした指摘について政府は、外国人にもっと日本の法律や文化、風習を理解させるように努めるなどとしているが、これはまさに「やっている」感を出しているにすぎないようにみえる。

外国人投資家による爆買いで…

日本の不動産マーケットは世界でも稀にみる、自由で開かれたマーケットだ。外国人であってもほぼ自由に不動産が売買でき、その所有権は強固に守られている。特にコロナ禍以降の激しい円安によって、日本の不動産は世界的にみて割安と映り、外国人投資家によって不動産の爆買い現象が生じている。



購入対象は都市部のタワマンに限らず、オフィスビルやホテル、農地や山林、水源地などに及んでいて、有事の際に大きな問題を引き起こすことが懸念されている。

参議院議員選挙時、日本人ファーストを掲げる参政党などは外国人による不動産所有は認めないとの主張を繰り返した。また1925年に制定され、現在も有効とされる外国人土地法を持ち出し、相互主義の考えに基づき、相手国で規制する内容と同等の制限を設けるべきとの意見もある。たとえば中国では外国人による不動産の所有は認められていないので、日本でも同様とすべきとの意見だ。

サービス貿易の自由化を進めるための国際ルール「GATS」

いっぽうで外国人による不動産購入に制限をかけられない大きな理由として政府が掲げるのが、1995年に日本が加盟したGATS（サービスの貿易に関する一般協定）の存在がある。GATSはサービス貿易の自由化を進めるための国際ルールであり、加盟国は自国のサービス市場を他国に開放する義務を負い、相手国に対して「内国民待遇の保障」を行うことを課している。

この協定では一部の分野ではこの保障を「留保」できるとされていたが、当時の日本国政府は不動産を留保していなかった。当時はまさか30年後に日本の不動産が爆買いされるなどと想像しなかったのだろう。そのため今となって外国人の不動産取得に日本が規制を行うと、加盟国からGATS違反として訴訟を受けるリスクがあるという指摘だ。

ただし協定には安全保障上の例外規定があって、いったん定めたルールであっても安全保障上の理由があれば留保でき、実際にシンガポールやインドなどは締結時に対象としていなかった不動産についてあらためて留保している。

考えられる規制のしかたとは？

喧々囂々の議論が続く中、考えられる規制のしかたがいくつかある。まず、国防・安保上重要な土地についてはそもそも外国人の所有を認めず、さらにその範囲を大幅に拡大することだ。対象は現在の重要土地等調査法で制限している自衛隊基地や原子力発電所周辺のみならず、農地や山林、水源地なども規制対象とすべきだ。農地や水源地は食料安全保障上、山林は国土保全上、外国人による不動産所有を禁ずるに十分な理由となるはずだ。

また日本に居住していない外国人（非居住者）による一般不動産の購入に関しては、一律に課税水準を見直すべきだ。たとえばシンガポールでは外国人が不動産を取得する際、売買契約書に貼付する印紙税を物件価格の60％相当額に設定している。不動産取得税や固定資産税を上げる、神戸市や国民民主党が提案する空室税などによる規制も考えられるが、非居住者の外国人に対して円滑に徴収できるのかという課題がある。印紙であれば取引時に徴収できるので「取りっぱぐれ」の危険も少ない。取り入れてみるべき手法だろう。

そのうえで、日本に正規な手続きを経て居住し、消費し税金を納めている外国人（居住者）に対してはGATSで定める内国民待遇を保障すればよい。日本は何も協定違反などといって損害賠償を請求されることはないだろう。

世界に向かって開かれたマーケットでありすぎた日本の不動産

不動産所有者が外国人に農地や山林を売ってしまうのは、日本人が買ってくれないから仕方なく売却しているという事実についてのケアも必要だ。規制対象となった不動産を所有している人に対しては、国庫により優先的に引き取る制度も、現状の相続土地国庫帰属制度に例外規定などを盛り込むこと等によって、実現が可能と考える。

日本の不動産はあまりにも世界に向かって自由で開かれたマーケットでありすぎた。国防・安保上の規制は何も基地や原発に限らない。食料や国土保全の考え方を導入して対象を広げ、現行法での調査権などといった腰の引けた規制ではなく禁止すべきである。また非居住外国人による野放図な不動産購入に対しては高率の課税を施すことによって、単なる転売益狙いによる不動産相場への悪影響や違法民泊の横行などによる生活トラブルの防止を行っていくことは、今すぐにでも取り掛かるべき重要な政策だと考える。

政党内での新たなボス争いなどに熱を上げている場合ではないのだ。

（牧野 知弘）