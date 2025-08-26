この記事をまとめると ■2025年夏は伊勢崎市で41.8度を記録し日本歴代最高気温を更新するなど異常な猛暑に ■設計基準が40度未満とされる室内用エアコン同様クルマの暑さ対策が問題となっている ■後席送風口や断熱ガラス、クーラーボックスなどを備えた「酷暑仕様」が求められる

過酷さを増しつづけているニッポンの夏

2025年の夏は、日本全国でいまだかつて経験したことのないような酷暑に見舞われている。いとも簡単に最高気温が35度を超え、2025年7月30日午後に兵庫県丹波市で41.2度を記録し、5年ぶりに日本歴代最高気温を記録したかと思えば、2025年8月5日には群馬県伊勢崎市で41.8度を記録し、あっという間に日本歴代最高気温の記録を塗り替えた。

本稿を執筆している前日、筆者の居住地域では久しぶりに最高気温が35度未満となった。その日の午前中はだいたい28〜29度となっていたのだが、日中で30度以下となると涼しいと感じてしまうほど快適に感じてしまった。

バブル経済（昭和）のころに建設された古い木造の安アパートを事務所代わりとしている筆者。2LDKと狭い間取りもあり、3年前に交換したエアコンが1台あるだけなのだが、最高気温が40度に近くなろうとする日は、冷房を利かす部屋をひと部屋にしても、西日がよくあたることもあり外壁がすっかり熱をもってしまい、エアコンがほぼ利かなくなってしまう。

冷風が出ているといった状態だけで、とてもではないが部屋中が十分冷えることはない。壁が熱をもってしまうので、夜になってもエアコンの利きは弱く、午前3時すぎごろにようやく壁が冷えだしエアコンも利くような日々が続いている。

そのような日々のなか話を聞いたのは、日本で使用する家電製品などの設計基準では外気温が40度を超えることを想定せずに開発されているので、最近の酷暑では不具合が多発したりするようになっているとのこと。エアコンはその好例であり、そろそろ日本国内で使用するエアコンも、1年中冷房を使い続ける東南アジアやインドのような高温多湿、もしくはハンパない高温となる中東地域並みに耐久設計を変更し、さらに冷却能力を高めるべきではないかともいわれている。

暑さ対策が盛り込まれたクルマが求められている

クルマについても、酷暑に耐えうるような仕様にすべきではないかと考えている。まずは後席乗員向けのルーバー（風の吹き出し口）の標準装備化である。ミニバンでは後席用エアコンや、フロントの冷気を後席に送り込むサーキュレーターなどは当たり前のように標準装備されているが、セダン系では上級車向け装備となっているし、ハッチバックでも標準装備されているクルマは筆者は思いつかない。

筆者は自家用車として、現行トヨタ・カローラセダンに乗っている。東南アジア向けのカローラセダンは「カローラアルティス」と名乗り、日本仕様より幅が広く全長の長いグローバルモデルとなるが、こちらにはコンソールボックス後端に後席乗員向けのルーバーが装備されている。

また日本仕様であってもカローラクロスには一部グレードを除き後席乗員用ルーバーが標準装備されている。エアコンの冷却能力を高めながら乗員全員に冷風が快適にあたるよう、後席乗員向けルーバーは日本仕様の日本車にもボディタイプに限らず標準装備する時期がやってきたのかもしれない。

あとは東南アジアではお約束ともいえる、真っ黒なウインドウフィルムの普及である。透過率など法令上の問題もあるかもしれないが、住宅でもウインドウサッシを断熱力の高い二重タイプにするだけで冷房効果がすぐに向上するとされている。日差しが強く、1年中真夏のような暑さの続く東南アジアでは、街じゅうのクルマが濃色のウインドウフィルムを貼り付けている。

単なる暑さ対策だけではなく、UV（紫外線）対策の意味でも東南アジアのクルマ事情を参考に日本でもその流れを踏襲するべきだと筆者は考えている。冬については太平洋側に限っていえば、東北や北海道地域を除けば暖冬傾向も定着してきていることもあり、ここ数年は大騒ぎするほどの降雪はまずないので、いままでどおり寒冷地仕様をオプション選択できるようにすれば足りるものと考えている。

あとはクーラーボックスもほしいところ。上級グレードの装備のようにも見えるが、中東ではスタンダードグレードから標準装着化しているモデルもある。「豪華ではなくてもクーラーボックスだけあればいい」、そんなことからスタンダードグレードがよく売れることもあるようだ。

そして、エアコンの冷房能力アップ、後席乗員用ルーバー、濃色ガラス、クーラーボックスあたりをセットにした、「酷暑対策仕様」みたいなオプションを設定してみてはどうだろうか。暑さに対しては個人で感じかたも異なるので、あえてオプション選択にするほうが良いものと考える。

以前、ボディカラーが黒のクルマを真夏の午後に運転していたら、だんだん頭がボーっとしてきた。エアコン温度をマックスクールにしていたのにである。そう考えると「酷暑仕様」には天井部分をはじめとした断熱効果アップも加える必要もあるかもしれない。