100メートル障害で世界陸上に大きく前進、同じ病気で苦しむ人への思いを胸に

15、16日に行われた陸上の日本グランプリ（GP）シリーズ・アスリートナイトゲームズin福井（9.98スタジアム）。16日の女子100メートル障害決勝では、日本記録保持者の福部真子（日本建設工業）が12秒73（追い風1.4メートル）で優勝した。9月に開催される東京世界陸上の参加標準記録（12秒73）を突破し、代表入りに大きく前進。原因不明の高熱が生じる「菊池病」を患いながらも、競技を続ける29歳のハードラーは「菊池病の人が少しでも生きやすい世界になったら」と同じ病気で苦しむ人への思いを明かした。

ファンも、選手も、報道陣も……誰もが願った瞬間が訪れた。

10台の障害を越え、福部がゴールラインを駆け抜ける。電光掲示板には「12.72」が表示された。追い風1.4メートルで記録は公認。そして18秒後……。「12.73」が確定。世界陸上の参加標準記録をジャストで突破した。会場は歓喜の拍手に包まれ、共に走った選手も報道陣も大興奮。祝福をいっぱいに受けた日本最速の女子ハードラーは笑顔の花を咲かせた。

「正直、（世界を）目指して良いのか、自分の中で疑問があったので、率直に言うと『良かった』というだけなんですけど……。でももっと上のレベルで走りたいなと思います」。レース後、丁寧に言葉を紡いだ。

病と闘いながらの挑戦だった。

高校時代にインターハイを3連覇。逸材として将来を嘱望された。一時は「天才」という肩書きに苦しんだが、2022年6月の日本選手権で26歳にして初優勝。同7月のオレゴン世界陸上では準決勝進出し、12秒82の日本記録を樹立した。昨年7月には12秒69とさらに更新し、同8月のパリ五輪でも再びセミファイナリストに。寺田明日香、田中佑美、中島ひとみら実力者が群雄割拠で今、注目を浴びる種目でエースとして実績を積み上げた。

更なる飛躍を目指す最中、悲劇が襲った。

発熱や悪寒を繰り返した約2週間「まず、普通の生活を送れるか…」

昨年12月、原因不明の「菊池病」の発症をSNSで公表した。頸部リンパ節が腫れることで発熱する良性の病。特効薬はなく、治癒期間にも個人差があるという。福部は、直前11月上旬から発熱や悪寒、体の痛みを繰り返した約2週間を「地獄の日々」とつづっている。

突如、奪われたアスリートとしての日常。「まず、普通の生活を送れるかというところから始まって、3月までは体を戻すことに力を注いでいた。（世界陸上の）参加標準記録は、自己2番目のタイムだったので、去年苦労して出したタイムに近づけるのかな、自分の現在地では目指せる位置でもないのに……みたいな」。葛藤を抱えた日々を振り返る。

今季初戦となった5月のセイコーゴールデングランプリでは13秒12（追い風0.7メートル）で7位。7月の日本選手権準決勝では12秒75（無風）を記録し、決勝では12秒93（向かい風0.4メートル）で3位となった。

その後も参加標準記録突破を目指してレースに出場。9日のオールスターナイトでは12秒74（追い風1.1メートル）で0.01秒届かなかったが、そこからわずか1週間、再びスタートラインに立ち、意地を見せつけた。

「ここに立つまでに本当に沢山の人に支えてもらった。私が走ることに意味があるというか……。現に私は普通に走れているから、『本当に菊池病なのか』『熱が出ているのか』と思われているんじゃないかと感じている。だから普通のOLさんとかはもっと感じているんじゃないかなと思う。その人たちに向けて病気を公表したのもあるし、それが自分のやるべき仕事だと思って踏ん張れたところもある。

菊池病の方に、もがきながらも頑張っているところが伝わったらいいし、私が世界の舞台に立つことで認知が進んで、菊池病の人が少しでも生きやすい世界になったらいいなと思う」

9月に開催される東京世界陸上出場へ大きく前進。「自分史上、一番難しい世界陸上になると思う。ここまでその日できるベストを尽くしてきた。予選や準決勝でもベストを尽くせば、何かしらがついてくると思うので、そういう世界陸上にしていきたい」

闘病しながらでも世界と戦える。苦しむ人たちへの希望になる。



（THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂 / Kaho Yamanobe）