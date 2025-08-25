VEJAがキッズファッション誌「ミルク」とコラボ　塗り絵のような色合いのV-90を発売

フランス発のサステナブルスニーカーブランド「ヴェジャ（VEJA）」が、キッズファッション誌「ミルク（MilK）」とコラボレーションしたシューズの第2弾として、「V-90」と「Baby」を8月27日に発売する。ヴェジャ公式オンラインストアで取り扱う。

同コラボは、「子どもたちの自由な想像力」をテーマに製作。各シューズには、ミルクの編集者の息子ガスパールが描いた手書きの「MilK」ロゴを靴のかかと部分にデザインし、アクセントとしてステッチを使用した。

V-90には、塗り絵のように、柔らかくミスマッチな色合いを組み合わせたデザインを採用。アッパーの素材にはヴェジャ史上最も柔らかい「O.T.（オーガニックトレースド）レザー」、ソールには40%アマゾン産天然ゴムと10%リサイクルゴムを使用し、ライニングには100%リサイクルポリエステル、パネルにはブラジル南部リオグランデ・ド・スル州の農場から調達した100%ブラッシュドスエードを採用した。価格は、11~16cmのキッズサイズが100ユーロ（約1万7000円）、17~22cmのジュニアサイズが105ユーロ（約1万8000円）。

Babyでは、フリースパディングを用いて柔らかさと温かさを表現。アッパーの素材にはウルグアイのオーガニック認証農場から調達した100%オーガニックトレースドレザー、ソールには高品質で柔らかいブラジル南部で鞣されたレザーを使用し、ライニングには25%リサイクルポリエステルとフリース素材、イエローのシューレースには100%オーガニックコットンを採用した。価格は55ユーロ（約9400円）

なお、ヴェジャのキッズシューズはすべてフェアトレード認証を取得しており、シューズに使用している全てのレザーは、Leather Working Group認定のゴールド認定タンナーで有害化学物質を使わずに鞣されているという。

◾️ヴェジャ：公式オンラインストア