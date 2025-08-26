巨人のライバルだった名選手の連続インタビュー「巨人が恐れた男たち」。第８回は元中日の谷沢健一さん（７７）だ。１９７４年に巨人の１０連覇を阻んだ中日の主軸であり、持病のアキレス腱（けん）痛を克服してカムバックを果たした不屈のスラッガー。６月３日に永眠した長嶋茂雄さんとの縁や、復活の裏にあった「酒マッサージ」との出会いまで、「喜怒哀楽」を語った。（取材・構成＝太田 倫）

＊ ＊ ＊ ＊

１９７４年の優勝当時の監督はウォーリー与那嶺（与那嶺要）さん。ウォーリーさんは、川上哲治さんが監督になったときに、巨人を出されている。だから川上監督へのライバル意識は強烈だった。「テツに負けるな！」って呼び捨てにして、巨人に勝つと報奨金を上げてくれた。決勝打や完封なら１０万円とかね。当時では大きい金額だよ。

Ｖ９時代の巨人はＯＮの前に、柴田勲さんのような足の速い選手が１、２番にいた。だからナゴヤ球場のグラウンドキーパーと相談して、なんとかスタートを遅らせることができないかってことで、一塁付近の土に水をまいて、ベッタベタにしたこともある。柴田さんは「谷沢、これ何だよ？ 水まきすぎじゃねえの？」って言っていたよ（笑）。でも、それくらいやらないと巨人には勝てなかった。

７４年は、優勝マジックがひとケタになったあたりからプレッシャーで、グラウンドから逃げ出したいくらいだった。７３年には阪神が優勝目前で、浮足立った末に巨人に逆転を許した【注３】。それが教訓になった。優勝の喜びは格別だったね。我々は巨人を倒すためにやってきたから…。

現役時代、お手本になったのはやっぱり長嶋さんだった。ゲーム前に、いつも一人でポールからポールまで、グラウンドを斜めに突っ切ってダッシュするんだ。他の選手が打撃練習中で、ボールが当たったらどうなるんだって思うけど（笑）。そのスピードたるや、すごかった。暑い盛りでも、骨の髄から汗を出して、試合に臨んでいく。その準備の仕方が勉強になった。

あんなに跳びはねるようにグラウンドを駆け回る人を初めて見た。激励の色紙から始まって、よく打たれて、ヒットと思った打球もよく捕られた。けど、同じプロ野球という土俵に上がれたのは幸せだったね。

【注３】７３年のセ・リーグは阪神が残り２試合でマジック１としたが、引き分けでも優勝という１０月２０日の中日戦に２―４で敗戦。勝った方が優勝という２２日の巨人戦も０―９で大敗。巨人がＶ９を達成した。

◆４年目にキャリア唯一１試合５安打 巨人・堀内まさかの攻略法

谷沢さんが思い出深い巨人戦の一つに挙げたのが、入団４年目の７３年７月１５日の後楽園。キャリア唯一の１試合５安打（５打数５安打）をマークした試合だ。

この前日、有楽町の焼き肉店で偶然にも同学年の巨人・堀内恒夫と居合わせた。巨人のエースはビールをグイグイ飲み干しながら、豪快にも自分の攻略法を指南した。ポイントは２種類のカーブだった。

「『お前は膝の下から落ちる方を打っているけど、それじゃダメ。顔付近の高さのカーブの、落ち際を打ったら打てるよ』ってね」

驚いたことに、翌日の先発は当の堀内。攻略法を実践した谷沢さんは、３本のヒットを連ねて７回途中での降板に追い込んだ。「堀内は『おかしいな…』って首をかしげてた」というが、後年、当時を振り返って「あれはお前を試したんだ」とあくまで強気だったとか。「堀内っぽいでしょう？」と谷沢さんは笑っていた。

【取材後記】 「哀」の章でも語っているが、谷沢さんのアキレス腱痛との闘いは壮絶を極めた。

「当時の医療では手術が難しい部位だった。治すために民間療法も含めて、３０種類以上はやったかな」

カミソリで空中を切るという呪術的な方法に身をゆだねてみたり、痛みに効くという米粒をもらって飲んでみたり…。「そんなバカなって思ったけどね（笑）」。高名な整形外科医の家に菓子折り持参で訪ねていったこともあるという。

すべては今だから笑って話せること。「神様にすがりたいような気持ちだったから…」。そのいちずさに、酒マッサージという救いの手が差し伸べられたのだろう。（野球デスク・太田 倫）

◆谷沢 健一（やざわ・けんいち）１９４７年９月２２日、千葉・柏市生まれ。７７歳。習志野３年時の６５年、第１回ドラフト会議で阪急から４位指名を受けるが、早大進学。６９年ドラフト１位で中日入団。７０年新人王。７６、８０年首位打者。ベストナイン５度。８１年９月２０、２１日の巨人戦では４打席連続本塁打。８５年１０月２３日の広島戦（広島市民）で２０００安打、８６年オフに引退。９４、９５年には西武で打撃コーチを務めた。左投左打。