MASUが「ソラックザーデ」とコラボ　シルクキルト生地のセットアップを発売

「エムエーエスユー（MASU）」が、ヴィンテージ アイウェア・ジュエリーショップ「ソラックザーデ（SOLAKZADE®︎）」とのコラボレーションコレクションを発売する。9月3日11時から9日までの期間、阪急メンズ大阪1階「ラストストア（THE LAST STORE®）」限定で取り扱う。期間中の入場は整理券制で、チケットは、営業開始時刻からラストストア正面扉前で配布される。

コラボは、エムエーエスユー デザイナーの後藤愼平が文化服装学院在学時から同店に通い、長年親交を重ねてきたことをきっかけに実現した。

コレクションでは、アイウェアとアパレルウェア計4型を展開。アイウェアでは、1960年代のフランス製ヴィンテージアイウェアに着想を得た「ライノセラス（Rhinoceros）」（6万6666円）を展開。イタリアで特注したアセテート素材を使用し、福井県鯖江市の熟練職人が制作した。テンプルは、ブランドのアイコンである天使の羽根を彷彿とさせるようなデザインを採用し、蝶番には六芒星のピンをあしらった。

アパレルウェアでは、2021年秋冬コレクションで登場したサイケデリック柄のキルティングセットアップをアップデート。ブルゾンとパンツ両アイテムの表地には、微起毛されたシルクサテンを使用した。ブルゾンは、袖口やポケット口をレザーパイピングに仕上げ、パンツにはデッドストックのリアルラビットファーを配した。このほか、エプロンやシルクスカーフなども展開する。価格帯は5万5555円から13万3333円。

◾️ MASU × SOLAKZADE® Dream Capsule Collaboration

発売日：2025年9月3日（水）11:00

取り扱い店舗：阪急メンズ大阪1階 ラストストア