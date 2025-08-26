Samsungの低価格で小型な次期エントリー向け8.7インチAndroidタブレット「Galaxy Tab A11」が日本で発売へ！Wi-Fi版「SM-X133」が技適通過
|次期エントリーAndroidタブレット「Galaxy Tab A11」のWi-Fi版が日本で発売へ！写真は既存のGalaxy Tab A9+
総務省が「技術基準適合証明等を受けた機器の検索」のデータベースを更新し、新たにSamsung Electronics（以下、Samsung）が未発表な製品「SM-X133」の電波法に基づく工事設計認証（いわゆる「技適」）を相互承認（MRA）によってKiwa Nederlandを通じて2025年7月18日（金）付けで取得しています。認証番号は「201-250529」。
そのため、Samsungの日本法人であるサムスン電子ジャパンがGalaxy Tab A11のWi-Fi版を日本で発売する準備を進めていることが明らかとなり、日本では2023年10月に発売された「Galaxy Tab A9+」以来の約2年ぶりのGalaxy Tab Aシリーズとなりそうで、FCCが公開している資料では電池パックが「Galaxy Tab A9」などと同じ「HQ-3565S」または「HQ-6739SDS」とされているため、8.7インチサイズや5100mAhバッテリーとなりそうです。なお、FCC IDは「ZCASMX133」、Bluetooth DNは「Q366462」となっています。
Galaxy Tab A11はSamsungが展開するGalaxyブランドにおける次期エントリー向けAndroidタブレットで、現時点では海外を含めて発表されていないため、詳細は不明ですが、恐らく既存のGalaxy Tab A9の後継機種となると見られ、前述通りに画面サイズは8.7インチサイズとなると予想されています。なお、製品名としては「A10」が飛ばされ、次期フラッグシップタブレット「Galaxy Tab S11」シリーズに合わせて「A11」となるようです。
またチップセット（SoC）はGalaxy Tab A9ではMediaTek製「Helio G99」でしたが、Galaxy Tab A11がどうなるのかはわからないものの、噂では同様にHelio G99になるのではないかと言われており、Wi-FiやBluetoothなどの通信チップはMediaTek製「MT6631N/B」となることがFCCの資料によって判明しているため、Helio G99となる可能性は高そうです。一方、内蔵メモリー（RAM）は4GBまたは8GBのモデルが用意される模様です。
