今年1月の初場所中に現役引退を表明した元横綱照ノ富士（33）。この6月には、それまでの師匠であった元横綱旭富士の定年退職により伊勢ヶ濱部屋を継承し、「十代伊勢ヶ濱親方」となった。その現役時代や、「親方」としての意気込みを語る。（取材・構成 佐藤祥子）

【画像】宮城野親方（元横綱・旭富士）から部屋を受け継いだ元横綱・照ノ富士

◆◆◆

新親方と相撲との出合い

小さい頃から足は速かったのですが、本格的にスポーツに取り組んでいたわけではなく、バスケットボールやサッカーを遊びでやる程度。大学に入って柔道を始めましたが、それも1年程度のことです。

当時は日本で朝青龍関や白鵬関などが大活躍していて、モンゴルでも大相撲が人気でした。体が大きかった私は、周囲に相撲を勧められたのをきっかけに、白鵬関のお父様に日本の相撲界との縁を繋いでいただいた。初来日の時は尾車部屋（元大関琴風）に1週間ほど滞在させてもらい、初めて相撲部屋の存在を知りました。



伊勢ヶ濱春雄氏 Ⓒ日刊スポーツ

この時はまだ「どうしても力士になりたい」という強い気持ちではなく、「もし縁があれば」くらいの気持ちでしたが、18歳の時に大学を1年で中退し、鳥取城北高校の相撲部に留学するため、日本に渡ったのです。この時、のちに幕内で活躍する水戸龍と元関脇の逸ノ城も一緒でした。

体は大きく、力もありましたが、筋肉がなかったので最初はまったく相撲になりませんでした。それでもその年の夏のインターハイで団体優勝。高校生活を約8カ月送り、2011年5月技量審査場所で、元横綱二代目若乃花を師匠とする間垣部屋から初土俵を踏みました。

当時の間垣部屋は7人ほどの小さな部屋で、十両だった若天狼関や、のちに私の付け人をしてくれることになる兄弟子、呼出さんが一から面倒を見てくださいました。「なんでこんなに口うるさいんだ」と思うこともありましたが（笑）、今となっては感謝しています。

同じ釜の飯を食っている

しかし、師匠の体調が思わしくなく、入門から2年ほどで部屋が閉鎖。幕下十枚目の時に、力士と呼出さんの4人で、伊勢ヶ濱部屋に移籍することになったのです。それまでも他の部屋に出稽古に行くことはありましたが、当時の伊勢ヶ濱部屋には横綱日馬富士関や元関脇の安美錦関（現安治川親方）などがいて人数も多いし、雰囲気がまるで違う。稽古の質も量も違い、気が張ってすごく疲れる毎日でした。親方も兄弟子もみんな怖かったですしね（笑）。環境に慣れるまで時間が掛かり、体が痩せてしぼんでいくんです。でも稽古にも慣れると、また徐々に大きくなっていき、力強さも出てきて、移籍二場所目で新十両に昇進することができました。

現在、伊勢ヶ濱部屋には、元横綱白鵬関の相撲協会退職にともない、その弟子たちが移籍してきています。けれど、メディアではいまだに「旧宮城野部屋の力士」と書かれることがある。私としては、自分の経験から思うところがあります。私が伊勢ヶ濱部屋に移った時も、しばらくは「旧間垣部屋の力士」と書かれていました。そういった文言を見ると、「他から来た子」と扱われている気分になってしまうというのかな……やはり、どうしても意識してしまうものなんです。だからこそ、彼らをあまり不安にさせたくないんですよ。もう同じ釜の飯を食っている力士ですから、私たちはまったく区別せずに、土俵で一緒に稽古をして、土俵外では仲良く生活しています。

自分の相撲人生を振り返ると、新十両昇進後は順調に出世して、2015年五月場所で初優勝し、翌場所には大関に昇進しました。初土俵から大関昇進まで25場所という歴代3位の記録だったそうです。部屋の兄弟子の日馬富士関が第七十代横綱だったので、「次は俺だ！」との思いで「七十一」と書いた紙を貼り、横綱昇進を目標にしていました。

でも、大関昇進二場所目でまず右膝をケガし、そこをかばうために左膝も痛めてしまった。それでも2年ほどは、だましだまし土俵に立っていました。親方からは「力任せの相撲を取っていると、いつかケガをするぞ」と言われ続けていたのですが、身をもってその意味を知ることになってしまったのです。

※本記事の全文（約7000字）は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」と「文藝春秋」2025年9月号に掲載されています（伊勢ヶ濱春雄「あきらめないで本当によかった」）。全文では下記の内容をお読みいただけます。

・数学オリンピックでメダル

・相撲人生を二度楽しめた

・16歳でスケート場を経営

・力士たちの運動会

・なぜ横綱はしめ縄を締めるのか

（伊勢ヶ濱春雄／文藝春秋 2025年9月号）