そろそろ8月も末なので書く。あれは結局何だったのだろう。石破茂首相退陣報道である。

【衝撃画像】佳子夫人は花柄のワンピースに真珠のネックレス姿で…石破首相の“夫婦ツーショット”を見る

“7月中にも退陣表明”はとっくに外れている

参議院選が終わると読売新聞は『石破首相 退陣へ』と号外を配った（7月23日）。ポイントは「月内にも表明」だ。毎日新聞は『石破首相 退陣へ 来月末までに表明』と報じた（7月24日）。「来月末」とは8月末のことだからタイムリミットはまだわずかにあるが、読売が書いた“7月中にも退陣表明”はとっくに外れている。誤報だった。



石破茂首相 ©時事通信社

今回あらためて考えたいのは新聞の「政治部報道」である。新聞あるあるを言うと、普段は“政局より政策を”などと社説などで書いていても、いざ選挙や政局の匂いがしたら各紙の政治面は嬉しくて仕方ないという感じになる。自分たちの腕の見せ所だと政治部は張り切るのだろう。しかし度が過ぎて「日本の政治は自分たちが動かしている」と勘違いしていないか？ と思うときもある。今回もその一種ではなかったか。

ちなみに読売新聞は参院選の約1か月前に石破首相にインタビューしていた（6月28日付）。そこで過半数維持という勝敗ラインを首相から聞きだし、「達成できなければ与党は衆参両院で少数に陥り、首相の責任論は避けられない見通しだ」と書いていた。これがあったから、号外まで配って石破退陣を伝えたのは「ウチのインタビューで答えていたからね、あの約束守ってね」という思いも強烈に感じたのである。

しかし政治部の気持ちが先走ったせいなのだろうか、よく読むと微妙だった。読売は石破退陣について「複数の政府・与党幹部が明らかにした」が根拠になっている（7月24日朝刊）。この手の政府関係者コメントは匿名だから報道としてどうなのか？ という批判もある。だが私は政治面の読みどころであると考えている。新聞社の看板を背負って書くからこそ「匿名」「関係者」コメントは真実でなければいけないという逆説を感じるからだ。そう考えると今回は「複数の政府・与党幹部が明らかにした」というだけで具体的な証言が足りないように感じたのだ。

読売は3面にデカデカと『退陣「まだ言えぬ」』と書いていた

さらにである。号外を出した翌日の読売朝刊（7月24日一面）では、石破首相退陣のタイミングが「加筆」されていたのだ。8月には広島と長崎の原爆の日の式典、15日の全国戦没者追悼式、20〜22日には「アフリカ開発会議（TICAD）」への出席を予定しているとして、

《首相はこうした政治日程や日米首脳会談の見通しなどを考慮し、退陣やその表明時期を見極める考えだ。》

退陣表明は8月下旬になる可能性もさらりと書いていた。そうなると号外での「（7）月内にも表明」という見出しを思い出してしまう。あれは何だったのかというツッコミに備えてか、読売は3面にデカデカと『退陣「まだ言えぬ」』と書いていた。退陣は決まっているがまだ言えないだけというのだ。えええ、本当に？

さらに翌日の社説（7月25日）が面白かった。タイトルは『石破首相退陣へ 早期の表明で新体制構築急げ』。ここでも石破退陣は曲げていないが、冒頭に読売の心情と思える文章が書かれていたのだ。

《内政・外交の重要日程を前に、政権を投げ出すわけにいかないと考えているのかもしれない。》

石破はなんで辞めないんだ？ なぜまだ退陣を表明しないのか？ と読売は戸惑っているようにみえた。その心情が出ていると考えると味わい深い。さらに首相の8月の日程（アフリカ開発会議など）を社説でも書き出し、

《首相に近い議員は、正式な退陣表明は、こうした行事に出席した後になるとみている。》

いかがだろうか。ここでも退陣表明を8月下旬に軌道修正しているように読める。でもやっぱり速やかな退陣を迫るという、どこか焦りも感じる社説の内容だった。というわけで石破退陣表明の時期はちょうど今頃なのである。果たしてどうなるのか？ 読売も毎日もドキドキしている8月末ではないか。

さて最新号の「週刊文春」に気になる記事があった。

『石破首相強気のウラに読売の“謝罪”があった！「まだまだやるべき仕事がある』（8月28日号）

記事では石破首相の強気の理由として、読売新聞グループ本社・山口寿一社長からの「謝罪」があったと報じている。

《その場で山口社長は、首相に『政治部はアンタッチャブルで、自分では制御がきかなかった』などと言って、『退陣へ』報道について釈明をした。併せて、戦後80年をテーマにしたインタビューを持ち掛けたようです。》

という「読売関係者」の証言を載せていた。※読売側は謝罪を否定。その後、抗議書を文藝春秋に送付し、謝罪と記事の取り消しを求めている。

安倍晋三元首相銃撃事件を笑っていたという政治部記者

私の目がくぎ付けになったのは「政治部はアンタッチャブル」という強力な言葉だ。新聞の政治部ってそんなにエラいのか。まるで旧日本軍の暴走みたい。日本の政治は自分たちが動かしていると勘違いしていないか？ という先ほどの答え合わせのようだ。

そういえば、政治部と聞くと思い出すエピソードがある。『絶望からの新聞論』という本で明かされていた。著者の南彰氏は朝日新聞の政治部にいた記者だった。南氏によると安倍晋三元首相銃撃事件が起きた深夜に、

《参院選報道を仕切っていた先輩の政治部デスクが突然、ニタニタしながら近づいてきて、「うれしそうだね」と話しかけてきたのだ。》

朝日新聞の政治報道の中核を担っている人間が事件を笑っていたという。衝撃的だ。

《人の命を暴力的に奪う殺人と、言論による安倍政権批判との区別もつかない状況に慄然とした。「あなたのような人間は政治部デスクの資格がないから、辞めるべきだ」そう指摘した。しかし、「僕、辞めろって言われちゃったよ」と茶化して何の反省もなかったどころか、その後もしつこくつきまとわれた。》

読んでいてゾッとした。安倍政権の振る舞いを書いてきた南氏に「うれしそうだね」とニタニタ声をかけてきた朝日の上司。感覚がどうかしている。一方で時の政権や権力者を批判したり声を上げて抗議する人びとを冷笑して茶化しているようにも思える。朝日新聞の政治部トップはこんな感じなのかと驚いた。つい3年前の話であるから今も似たような状況なのだろうか。南記者は朝日新聞を退職して琉球新報に移籍した。政治部記者とは何かを考えさせられた。

さて今回の石破退陣報道の件、もし8月末までに退陣表明がなければ読売新聞と毎日新聞は説明をしたほうがよいのでは。誤報があれば訂正するという態度も“信頼できるメディア”の裏付けになると思うのです。

◆◆◆

文春オンラインで好評連載のプチ鹿島さんの政治コラムが一冊の本になりました。タイトルは『お笑い公文書2025 裏ガネ地獄変 プチ鹿島政治コラム集2』。

（プチ鹿島）