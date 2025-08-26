広島・佐々木泰内野手（２２）が２５日、“マー君撃ち”で勢いに乗り、神宮に凱旋する意気込みを示した。２６日から本拠地で巨人３連戦。２８日は日米通算２００勝に王手をかけている田中将の先発が見込まれ、快音を響かせると誓った。２９日からは青学大時代の主戦場、神宮でヤクルト３連戦。特別な１週間で躍動し、上位浮上を支える。

心を高鳴らせながら、佐々木はその瞬間を待ちわびた。ビッグネームからの快音はルーキーに自信をもたらし、チームには勢いをもたらす。２８日の先発が予想される巨人・田中将について問われると「偉大なピッチャーと対戦できるのは、本当に光栄だと思います」と球界の大先輩との初対決に胸を弾ませた。

田中将は前回８月２１日・ヤクルト戦で日米通算１９９勝に到達した。相手に不足はない。佐々木は「しっかり打ちたいと思います」と特別な一打への青写真を描いた。持ち前のパワフルな打撃を存分に示し、マー君攻略へチームを先導していく。

巨人戦はここまで２試合の出場で、４打数２安打。５月２８日の同戦（金沢）では九回２死から代打で登場し、マルティネスから右中間にプロ初の三塁打を放った。球界屈指のクローザーから長打を放った金の卵。今回もバットでインパクトを与え、勝利を近づける。

巨人との３連戦後、２９日からは神宮でヤクルト３連戦が待つ。青学大出身の佐々木にとっては、カープの一員として初の神宮凱旋になる。プロの世界に羽ばたく礎を築いた原点とも言える舞台とあって「本当に思い入れのある場所です」と実感を込めた。慣れ親しんだ場所で躍動し、成長した姿を示す。

チームは現在４位で、残り３０試合。直近の試合では佐々木の他、中村奨や前川ら若手たちが存在感を発揮している。新井監督は「まずはチーム内でいい競争をしてもらいたいと思います」と、試合を重ねながら互いに高め合う構図を求める。

加えて「時間はかかるかもしれないけど（自分の）レベルが上がってきたら、自分とポジションがかぶったり、同じようなタイプの選手に負けたくないと思ってやってくれればいい」と段階を踏んで個々が実力を磨いていく姿を期待した。

３位・ＤｅＮＡとは３ゲーム差。ＣＳ進出に向けては、ここからが勝負どころになる。「攻めに行き過ぎると（相手の）術中にはまるところもある。そこはしっかり、頭を冷静にしてやっていきたい」と佐々木。１勝の持つ意味が大きくなるシーズン終盤、しびれる場面で輝きを放っていく。

◆佐々木泰（ささき・たい）２００２年１２月２４日生まれ、２２歳。岐阜県出身。１７８センチ、８４キロ。右投げ右打ち。内野手。県岐阜商、青学大を経て２４年度ドラフト１位で広島入団。プロ初出場初スタメンは２５年５月２０日・ヤクルト戦で「７番・三塁」。座右の銘は「一生懸命が一番カッコイイ」。