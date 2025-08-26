日経225オプション9月限（26日夜間） 4万6000円コールが出来高最多202枚
26日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2764枚だった。うちプットの出来高が1508枚と、コールの1256枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の144枚（5円高145円）。コールの出来高トップは4万6000円の202枚（15円安18円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 -1 1 50000
6 0 3 49000 6350 2
36 0 5 48000
97 -4 7 47000
32 -9 15 46250
202 -15 18 46000
25 -16 26 45750
18 -7 41 45625
88 -18 38 45500
8 -22 45 45375
81 -25 50 45250
9 -22 66 45125
183 -36 60 45000
3 -21 89 44875
19 -48 82 44750
3 -40 110 44625
78 -60 105 44500
6 -60 130 44375
20 -65 150 44250
10 -55 185 44125
142 -75 190 44000
8 -70 220 43875
34 -80 255 43750
2 -40 330 43625
63 -115 300 43500 1215 -5 2
4 -70 395 43375
9 -85 420 43250 1035 1
3 -135 485 43125
32 -130 490 43000 910 +85 2
3 -55 630 42875
15 -130 615 42750 780 +50 25
1 -135 770 42625 705 +45 23
12 -205 710 42500 680 +80 78
42375 615 -25 8
42250 535 +50 23
2 -120 1105 42000 500 +50 28
41875 440 -70 2
41750 410 +20 31
41500 365 +45 80
41375 320 +20 1
41250 290 +15 3
41000 265 +20 74
40875 235 +15 2
40750 205 -5 10
40500 185 +5 39
40375 180 +10 4
40125 160 +15 1
40000 145 +5 144
39750 115 -5 104
39625 115 -5 8
1 -65 3305 39500 110 0 34
39250 100 +2 13
39125 95 +3 3
