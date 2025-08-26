　26日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2764枚だった。うちプットの出来高が1508枚と、コールの1256枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の144枚（5円高145円）。コールの出来高トップは4万6000円の202枚（15円安18円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　-1　　　 1　　50000　
　　 6　　　 0　　　 3　　49000　　6350 　　　　　　　 2　
　　36　　　 0　　　 5　　48000　
　　97　　　-4　　　 7　　47000　
　　32　　　-9　　　15　　46250　
　 202　　 -15　　　18　　46000　
　　25　　 -16　　　26　　45750　
　　18　　　-7　　　41　　45625　
　　88　　 -18　　　38　　45500　
　　 8　　 -22　　　45　　45375　
　　81　　 -25　　　50　　45250　
　　 9　　 -22　　　66　　45125　
　 183　　 -36　　　60　　45000　
　　 3　　 -21　　　89　　44875　
　　19　　 -48　　　82　　44750　
　　 3　　 -40　　 110　　44625　
　　78　　 -60　　 105　　44500　
　　 6　　 -60　　 130　　44375　
　　20　　 -65　　 150　　44250　
　　10　　 -55　　 185　　44125　
　 142　　 -75　　 190　　44000　
　　 8　　 -70　　 220　　43875　
　　34　　 -80　　 255　　43750　
　　 2　　 -40　　 330　　43625　
　　63　　-115　　 300　　43500　　1215 　　　-5　　　 2　
　　 4　　 -70　　 395　　43375　
　　 9　　 -85　　 420　　43250　　1035 　　　　　　　 1　
　　 3　　-135　　 485　　43125　
　　32　　-130　　 490　　43000　　 910 　　 +85　　　 2　
　　 3　　 -55　　 630　　42875　
　　15　　-130　　 615　　42750　　 780 　　 +50　　　25　
　　 1　　-135　　 770　　42625　　 705 　　 +45　　　23　
　　12　　-205　　 710　　42500　　 680 　　 +80　　　78　
　　　　　　　　　　　　　42375　　 615 　　 -25　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　42250　　 535 　　 +50　　　23　
　　 2　　-120　　1105　　42000　　 500 　　 +50　　　28　
　　　　　　　　　　　　　41875　　 440 　　 -70　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　41750　　 410 　　 +20　　　31　
　　　　　　　　　　　　　41500　　 365 　　 +45　　　80　
　　　　　　　　　　　　　41375　　 320 　　 +20　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41250　　 290 　　 +15　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 265 　　 +20　　　74　
　　　　　　　　　　　　　40875　　 235 　　 +15　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　40750　　 205 　　　-5　　　10　
　　　　　　　　　　　　　40500　　 185 　　　+5　　　39　
　　　　　　　　　　　　　40375　　 180 　　 +10　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　40125　　 160 　　 +15　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 145 　　　+5　　 144　
　　　　　　　　　　　　　39750　　 115 　　　-5　　 104　
　　　　　　　　　　　　　39625　　 115 　　　-5　　　 8　
　　 1　　 -65　　3305　　39500　　 110 　　　 0　　　34　
　　　　　　　　　　　　　39250　　 100 　　　+2　　　13　
　　　　　　　　　　　　　39125　　　95 　　　+3　　　 3　