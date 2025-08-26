日経225オプション10月限（26日夜間） 1万3000円プットが出来高最多47枚
26日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は318枚だった。うちプットの出来高が197枚と、コールの121枚を上回った。プットの出来高トップは1万3000円の47枚（3円）。コールの出来高トップは4万4000円の23枚（115円安435円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
4 2 53000
3 -3 5 51000
5 -2 9 50000
12 -4 18 49000
6 -5 35 48000
4 -12 68 47000
17 -30 125 46000
1 -10 170 45750
4 -35 195 45500
22 -45 250 45000
2 -40 365 44500
2 395 44375
23 -115 435 44000
1 -35 575 43750
9 -55 660 43500
3 -40 865 43000
1 -65 1085 42500
2 -25 1390 42000 995 +55 4
41500 810 +45 1
41000 670 +35 1
40500 550 +25 4
40000 455 +5 1
39500 370 +20 2
39000 295 0 30
38875 295 +20 1
38000 210 +5 2
37500 180 +10 2
36500 135 +10 4
36250 125 0 3
36000 120 +10 1
35000 91 +2 2
34500 86 +1 4
34000 75 +1 8
33750 71 1
33000 63 +2 3
32000 52 +1 2
31500 51 1
31250 49 1
30000 37 0 2
28500 30 3
28000 28 -1 4
27500 26 6
25000 18 0 7
20000 10 -1 1
19000 8 -1 4
18000 7 -1 11
15000 4 -2 2
14000 3 -2 1
13000 3 47
12000 3 -1 31
