　26日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は318枚だった。うちプットの出来高が197枚と、コールの121枚を上回った。プットの出来高トップは1万3000円の47枚（3円）。コールの出来高トップは4万4000円の23枚（115円安435円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 4　　　　　　　 2　　53000　
　　 3　　　-3　　　 5　　51000　
　　 5　　　-2　　　 9　　50000　
　　12　　　-4　　　18　　49000　
　　 6　　　-5　　　35　　48000　
　　 4　　 -12　　　68　　47000　
　　17　　 -30　　 125　　46000　
　　 1　　 -10　　 170　　45750　
　　 4　　 -35　　 195　　45500　
　　22　　 -45　　 250　　45000　
　　 2　　 -40　　 365　　44500　
　　 2　　　　　　 395　　44375　
　　23　　-115　　 435　　44000　
　　 1　　 -35　　 575　　43750　
　　 9　　 -55　　 660　　43500　
　　 3　　 -40　　 865　　43000　
　　 1　　 -65　　1085　　42500　
　　 2　　 -25　　1390　　42000　　 995 　　 +55　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　41500　　 810 　　 +45　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 670 　　 +35　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40500　　 550 　　 +25　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 455 　　　+5　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　39500　　 370 　　 +20　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　39000　　 295 　　　 0　　　30　
　　　　　　　　　　　　　38875　　 295 　　 +20　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　38000　　 210 　　　+5　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　37500　　 180 　　 +10　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　36500　　 135 　　 +10　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　36250　　 125 　　　 0　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　36000　　 120 　　 +10　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　91 　　　+2　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　34500　　　86 　　　+1　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　34000　　　75 　　　+1　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　33750　　　71 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　33000　　　63 　　　+2　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　52 　　　+1　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　31500　　　51 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　31250　　　49 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　37 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　28500　　　30 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　28 　　　-1　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　27500　　　26 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　18 　　　 0　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　10 　　　-1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　19000　　　 8 　　　-1　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　18000　　　 7 　　　-1　　　11　
　　　　　　　　　　　　　15000　　　 4 　　　-2　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　14000　　　 3 　　　-2　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　13000　　　 3 　　　　　　　47　
　　　　　　　　　　　　　12000　　　 3 　　　-1　　　31　


株探ニュース