職場で着るなら肩全開のノースリではなく、ほんの少し肩にかかる一分袖をチョイス。カットソー素材だとラフに見えるので、ブラウスやシャツタイプで、オフィス向きのきちんと感をキープして。8月26日(火)のおすすめコーデをご紹介します。

スカラップラインの袖口が上品フェミニン♡

出典: 美人百花.com

腕は出しつつ肩は隠す、絶妙な袖丈が上品。シアーカーデをふわりと重ねる、ほのかな肌見せでオフィス仕様に♡

ブラウス￥12,100/Noëla、カーディガン￥19,800/トッカ(オンワード樫山 お客様相談室) スカート￥16,500/アルページュ ストーリー イヤリング￥8,580/イットアトリエ(14 SHOWROOM) バッグ￥3,490/神戸レタス スカーフ￥8,800/ピントミー(インターモード川辺)

掲載：美人百花2025年8月号「夏もレディに過ごすためのファッションテク10選！」

撮影/野口マサヒロ(WIND) スタイリング/入江未悠 ヘアメイク/相場清志(eif) モデル/上西星来 文/高坂知里 再構成/美人百花.com編集部