〈美少女すぎる子役時代、「殺してやる」と日記に書いた相手とは…女優で冒険家・和泉雅子（享年77）が歩んだ“数奇なキャリア”「あの出会いがあったから、女優を続けられた」〉から続く

7月9日に原発不明がんのため77歳で亡くなった、俳優で冒険家の和泉雅子さん。10歳から子役として活動し、吉永小百合、松原智恵子とともに「日活三人娘」と呼ばれ数々の青春映画に出演。さらに日本人女性として初めて北極点に到達するという偉業も成し遂げた。その足跡とは？（全2回の2回目／はじめから読む）

【画像】キラキラした瞳がそのまま…美少女すぎる子役時代&北極点到達し、こんがり雪焼けした姿など、故和泉雅子さんの写真をすべてみる



故・和泉雅子さん〔2007年撮影〕 ©文藝春秋

◇◇◇

和泉雅子は1983年12月から翌84年1月にかけてテレビのロケで南極を訪れ、見渡す限りの空と海に大感激する。帰国後には、南極の反対側はどうなっているのだろうと興味が湧き、地球のてっぺんである北極点の景色が見たいという壮大な夢を抱くようになった。

夢を実現する第一歩として、まず、南極で撮ったペンギンの写真で写真集を自費出版し、それを売って北極に行く資金を集めることにした。だが、やたらと凝ったため制作費が高くついたのにもかかわらず、定価を880円と不相応に安くしてしまった。おまけに書店では取次店を通さないと売れないとあとで知り、自ら手売りして歩くはめになる。

支援を求めるも、相手にされなかった

その一方で、支援を求めてテレビ局や番組制作会社のほか企業をいくつも回ったが、ほとんど相手にされない。「こういうことは無名の冒険家や研究者がやるから意味があるんだ」などと言われて門前払いされ、業界では「和泉はおかしくなった」とも噂されていたらしい。それまで冒険とは無縁だった女優がいきなり北極点に行きたいと言い出したのだから、無謀と思われたのも仕方あるまい。

それでも彼女は本気であり、やがてその情熱に動かされる人も出てきた。冒険家の故・植村直己の夫人は、植村に先んじて北極点に到達した日本大学遠征隊の元隊員である五月女次男を紹介してくれた。北極行きのスペシャリストである五月女からアドバイスを受けるようになると、計画は徐々に具体化していく。

そのなかで父には出発の1ヵ月前まで言い出せなかった。父は厳しい人で、和泉が映画会社・日活の専属だったころに、仕事以外でケガをしては会社に迷惑がかかるとの理由で外出を禁じたほどだった。それだけに簡単に北極行きを許してくれるわけがない。そこで彼女は作戦を立てた。まず「宇宙に行ってもいい？」と訊き、「宇宙？ とんでもない。地図があるところならどこでもいいぞ」との返答を引き出すと、待ってましたと地球儀の北極を指差して「ここに行きたいんだけど」と切り出したのだ。これにはさすがの父も不承不承許してくれたとか（『週刊文春』2007年3月15日号）。

全財産を注ぎ込み、借金もして北極へ

1985年1月、出国を目前に、朝日新聞で計画がとりあげられたのをきっかけにマスコミの取材が殺到、記者会見も開くことになる。各スポンサーもようやく彼女が本気だと知って物品も次々と集まった。しかし、資金不足はあいかわらずで、1億円以上必要とされたのに記者会見までにわずか7000円しか集まっておらず、記者から「7000万円の間違いでは？」と訊き直されるほどだった（和泉雅子『私だけの北極点』講談社、1985年）。それでも彼女は全財産を注ぎ込み、足りない分は借金した。

所属プロダクションには産休だと思って我慢してほしいと説得して、長期休暇をとる。つきあいの深いドラマプロデューサーで舞台演出家の石井ふく子は帰国後の彼女のため、その年の11月の舞台公演で役を用意し、「これをやるために帰ってきなさい」と言ってくれた。

和泉以外は全員男性

遠征を前に、極地での寒さに慣れ、必要な技術の習得のためカナダ・レゾリュートで50日間にわたって訓練を行い、同年3月23日、いざ北極点に向け、カナダ最北端の島であるワードハント島から和泉ら日本人3人とガイド役のイヌイット（カナダ・エスキモー）3人による遠征隊が、スノーモービルでソリを牽引しながら出発した。彼女以外は全員が男性である。

最初の数日はすべて他人任せの“お客さん状態”だったが、ほかの隊員が道をつくるため何メートルも続く氷の山を切り崩しているのを見ていると、とても何もせずにはいられなかった。スノーモービルが深い雪にはまって止まってしまわないよう、和泉は地面を這いながら全身で体重をかけて雪を固めていった。乱氷群が立ち塞がると、大きな氷を棒でつついて落ちてきたのを砕いて取り除いた。おかげですっかり筋肉がつき、帰国したらもう二枚目の役はできないだろうから『キン肉マン』の実写化の主演をやろうなどと本気で考えたりもしたという。

生理、トイレ…女性特有の悩みも

女性特有の悩みもあった。生理になると、血の匂いを嗅いでシロクマがやってくるのを防ぐため、彼女だけ2日間テントにこもった。小用を足すのも初めのうちこそ大きな乱氷に隠れてしていたが、だんだん氷が小さくなり、そもそも誰も見ないとわかって気にしなくなったという。《とにかく、恥しいっていうよりも、オシッコする方が先ですから、でないと、死んじゃいますからね》と彼女はのちにあっけらかんと語っている（『文藝春秋』1987年7月号）。

「テントの中でずいぶん泣きました」

子役で芸能界に入ったため遠足さえ行ったことのなかった彼女は、キャンプ生活などもちろん生まれて初めてだった。そのためこのときの遠征では、人間関係にも悩まされたという。これについては後年、《一回目の遠征は人間関係が辛かった。内弁慶なところがでて、すぐに孤立してしまうんですね。（中略）それから寒くて色のない世界で思考能力が極限状態になってしまう。人前で泣いては悪いと思って、個人テントの中でずいぶん泣きました》と明かした（『週刊文春』1990年11月8日号）。

そのことはほかの隊員も薄々気づいてはいたが、隊員の一人は《だけど我々の前で［引用者注：和泉が］弱音を吐いたことは一度もありませんよ。それには敬服しました。もともとすごく明るい人ですから、しばらくして慣れると、もうテントの中で歌を歌ったりしてた》と証言している（『週刊文春』1985年5月23日号）。そんな和泉の我慢強さ、明るさのおかげで彼らも必死に頑張ることができたのだろう。

初挑戦は、到達を目前にして断念

そうやって前進しながらも、北緯88度40分の地点まで達した5月22日、予定ではあと2日で北極点というところで、大きなリード（氷の割れ目）に阻まれてしまう。和泉は隊長として自ら退却を決断したが、ショックで1日半泣き通し、死ぬことすら頭をよぎったという。しかし、生きてさえいれば何度でも北極点に行けると思い直し、再挑戦を期して、その場をあとにした。

出発前、極地では脂肪が必要というので57キロだった体重を63キロにまで増やした和泉だが、遠征のあいだに5〜6キロは落ちたという。それでも遠征を経験して彼女はすっかりたくましくなっていた。同時に北極に懲りるどころか、ますます魅せられた。

俳優の仕事にもよい影響があったようだ。帰国後に予定どおり出演した舞台では、太ったおかげで正座しても中腰に見えてしまい、えらいことだなと思いながらも、《でもこんなにさわやかに、快くお芝居が出来たのは初めてでした。それまでは、誰かの機嫌をそこねてはいけないと思って、ピリピリしながら仕事をしていたわけですから、私はふっきれたと思いましたね。芝居もよくなったといわれました》（『週刊文春』1990年11月8日号）。

このあと北極点に再挑戦すべく、資金稼ぎのため全国各地を講演して飛び回る一方、年に1回は北極に行って装備のテストをした。1度目の遠征での失敗を土台に、再び北極点に向けてワードハント島から出発したのは1989年3月10日だった。このときの遠征隊も日本人は彼女を含めて3人、イヌイットは2人という布陣となる。

順調に進めば極点には4月20日頃に到達する予定だったが、コースの初めの100キロを通過するのに22日間を要するなど、前半から試練の連続であった。第一関門を突破しても、隊はなかなか進まず、隊員たちが疲労困憊するなか和泉が肺炎にかかったこともある。しかし、彼女は、《自分自身で決めてここまで来たのだ。とにかく絶対に安全を確保しながら、やれるところまでやってみるのだ、マコ》と自分に言い聞かせて、気力を取り戻す（和泉雅子『笑ってよ、北極点』文藝春秋、1989年）。

世界で2人目、日本人女性では初の快挙を達成

前回、退却を決めた地点の周辺では、このときも大きなリードに何度もつかまったが、格闘の末、切り抜けた。極点まであと一歩というところではブリザードに阻まれる。こうして数々の苦難を乗り越えながら、前回の遠征と奇しくも同じ62日をかけて5月10日、ついに北極点に到達した。女性では世界で2人目、日本人女性では初の快挙だった。このときのことを彼女は《へとへとに疲れていましたので、何が何だか分からず、ボーッとしていました。下町風に隊員みんなで、三本じめをしました》と振り返る（『Number』1989年6月20日号）。

北極行を経て変わったこと

北極での経験を通じて和泉はすっかり変わった。最初の遠征から帰国後は、生まれ育った東京の生活になかなか慣れなかったという。《人が歩いているのを見ると気持ち悪くなっちゃって。色彩が街中にあふれてて、人酔いしちゃうんですね》（『主婦の友』1985年9月号）。体質も変わり、もともとは寒いのが苦手だったのが、一転して暑いのがだめになった。極点到達後は夏ともなると東京にいられず、北欧へ出かけ、1997年に北海道士別市にログハウスを建ててからは、そこで夏の3ヵ月間をほとんどすごした。

最初の北極遠征以来、カメラの腕も磨き、1994年にはそれまで10年間に北極と南極に行くたび撮りためた写真をまとめて『ハロー オーロラ！ 和泉雅子写真集』（文藝春秋）も出版している。その前年、サイン会で世話になった書店員に「来年、写真集を出すんです」と伝えたところ、相手から複雑な表情で「和泉さん、脱ぐんですか？」と訊かれたという笑い話が残る。ちょうど女優のヌード写真集がブームになっていたころだった（『週刊文春』1994年1月13日号）。

2度の遠征で、北極の風景に魅了されるばかりでなく、そこに暮らす人々と交流するのが楽しくなった。そのため北極点到達後も、カナダ、グリーンランド、ロシアなどの北極域に毎年出かけるようになり、彼女は北極を自分の「ライフワーク」とも「最大の趣味」とも称した。北極点到達から6年後には《2〜3か月仕事をすると休息を取りたくなって北極に出かけ、1か月ぐらい過ごすとストレスがすっかりとれて、猛然と仕事をしたくなるんです。で、帰ってからは、命懸けで仕事に取り組みます》と語っている（『クロワッサン』1995年3月10日号）。

俳優の仕事は「好きじゃないのよ。やらなきゃ終わらないと思うから…」

そもそも勉強が嫌いで俳優の仕事を始めた和泉だが、その後、監督から厳しく演技指導されても、なぜ頑張ってここまで続けてこられたのか、やっぱりこの仕事が好きだったからではないか？――後年、同じく子役出身でのちに親友となった中山千夏からそんな質問をされ、彼女は《いや、好きじゃないのよ。やらなきゃ終わらないと思うからやるの。いつもそう。せりふだって覚えなきゃ終わらないと思うから、必死で覚えていただけよ》と答えていた（中山千夏『ぼくらが子役だったとき』金曜日、2008年）。北極はそんな仕事に対しての義務感から彼女を解放してくれる場所だったのだろう。

若い頃は人から世話してもらってばかりいたのに、北極遠征を経て、人の面倒を見るのが好きになった。熊本の女子高校で講演したのが縁で、その学校の生徒を引率して北極に行ったこともある。知り合いを連れてのオーロラツアーは2013年の時点で50回を数え、宿泊先では彼女自ら、参加者全員に朝昼晩、手料理をふるまった。士別の家でも、夏には4500坪ある敷地の草刈り、年に1ヵ月半ほどすごす冬の暖房用に2トンの薪割りと、体を動かすのをいとわず、また、母や友達が泊まりに来るたび3度の食事をつくっていたという（『ゆうゆう』2013年10月号）。

きっと誰の中にも「自分だけの北極点」がある

北極のおかげで和泉の後半生は、それ以前にも増して豊かなものとなった。もちろん、誰でも北極に行けるわけではない。しかし、彼女は世の人々に向けてこんなメッセージを残している。

〈《自分の好きなこと、興味を覚えることが見つかれば、おのずと自分の中の可能性や才能が花開き、実り多く楽しい人生を送ることができるはずです。私にとってそれは北極点でしたが、きっと誰の中にも「自分だけの北極点」があるんじゃないでしょうか》（『婦人公論』1999年6月22日号）〉

ちなみに和泉が北極点を目指すと思い立ったのは36歳、実現したのは41歳のときだった。夢を持つのに年齢は関係ないこと、そして、最初は誰からも理解されず、途中でどれだけ失敗しても、何度もチャレンジして夢をかなえたことと、たしかに彼女の生き方には励まされるばかりだ。

（近藤 正高）